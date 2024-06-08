https://ria.ru/20240608/makron-1951568402.html

Макрон сделал дерзкое заявление в адрес России

Макрон сделал дерзкое заявление в адрес России - РИА Новости, 08.06.2024

Макрон сделал дерзкое заявление в адрес России

Президент Франции Эммануэль Макрон призвал Москву "как можно быстрее" освободить француза Лорана Винатье, обвиняемого в сборе сведений о военной деятельности... РИА Новости, 08.06.2024

2024-06-08T01:38

2024-06-08T01:38

2024-06-08T09:41

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эммануэль макрон

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МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон призвал Москву "как можно быстрее" освободить француза Лорана Винатье, обвиняемого в сборе сведений о военной деятельности России."Мы призываем Россию прояснить все обстоятельства и как можно быстрее освободить его", — заявил Макрон на пресс-конференции с Владимиром Зеленским, трансляция мероприятия опубликована Елисейским дворцом.При этом обвинения в отношении Винатье он назвал якобы "элементами пропаганды".В пятницу Замоскворецкий суд Москвы арестовал Винатье. В отношении мужчины возбуждено дело по статье 330.1 УК России "Уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах".По данным следствия, на протяжении нескольких лет Винатье, не собираясь исполнять обязательства по представлению документов для включения в реестр иноагентов, целенаправленно собирал сведения "в области военной и военно-технической деятельности Российской Федерации". Сам Винатье принес извинения за то, что не зарегистрировался в качестве иностранного агента, и признал вину.

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