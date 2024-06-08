Рейтинг@Mail.ru
Макрон сделал дерзкое заявление в адрес России - РИА Новости, 08.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:38 08.06.2024 (обновлено: 09:41 08.06.2024)
https://ria.ru/20240608/makron-1951568402.html
Макрон сделал дерзкое заявление в адрес России
Макрон сделал дерзкое заявление в адрес России - РИА Новости, 08.06.2024
Макрон сделал дерзкое заявление в адрес России
Президент Франции Эммануэль Макрон призвал Москву "как можно быстрее" освободить француза Лорана Винатье, обвиняемого в сборе сведений о военной деятельности... РИА Новости, 08.06.2024
2024-06-08T01:38
2024-06-08T09:41
в мире
россия
франция
эммануэль макрон
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1d/1949065541_0:36:3072:1764_1920x0_80_0_0_14cf4cea0c89fe868d4218cdd320b86a.jpg
МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон призвал Москву "как можно быстрее" освободить француза Лорана Винатье, обвиняемого в сборе сведений о военной деятельности России."Мы призываем Россию прояснить все обстоятельства и как можно быстрее освободить его", — заявил Макрон на пресс-конференции с Владимиром Зеленским, трансляция мероприятия опубликована Елисейским дворцом.При этом обвинения в отношении Винатье он назвал якобы "элементами пропаганды".В пятницу Замоскворецкий суд Москвы арестовал Винатье. В отношении мужчины возбуждено дело по статье 330.1 УК России "Уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах".По данным следствия, на протяжении нескольких лет Винатье, не собираясь исполнять обязательства по представлению документов для включения в реестр иноагентов, целенаправленно собирал сведения "в области военной и военно-технической деятельности Российской Федерации". Сам Винатье принес извинения за то, что не зарегистрировался в качестве иностранного агента, и признал вину.
https://ria.ru/20240607/sud-1951461011.html
россия
франция
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1d/1949065541_189:0:2920:2048_1920x0_80_0_0_5464f10c423a3d2cab3509345903b437.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, франция, эммануэль макрон, москва
В мире, Россия, Франция, Эммануэль Макрон, Москва
Макрон сделал дерзкое заявление в адрес России

Макрон назвал обвинения против арестованного в Москве француза пропагандой

© AP Photo / Ebrahim NorooziПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 08.06.2024
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон призвал Москву "как можно быстрее" освободить француза Лорана Винатье, обвиняемого в сборе сведений о военной деятельности России.
"Мы призываем Россию прояснить все обстоятельства и как можно быстрее освободить его", — заявил Макрон на пресс-конференции с Владимиром Зеленским, трансляция мероприятия опубликована Елисейским дворцом.
При этом обвинения в отношении Винатье он назвал якобы "элементами пропаганды".
В пятницу Замоскворецкий суд Москвы арестовал Винатье. В отношении мужчины возбуждено дело по статье 330.1 УК России "Уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах".
По данным следствия, на протяжении нескольких лет Винатье, не собираясь исполнять обязательства по представлению документов для включения в реестр иноагентов, целенаправленно собирал сведения "в области военной и военно-технической деятельности Российской Федерации". Сам Винатье принес извинения за то, что не зарегистрировался в качестве иностранного агента, и признал вину.
Гражданин Франции Лоран Винатье, обвиняемого в сборе сведений о военной деятельности России, в зале Замоскворецкого суда
Генконсул Франции попросил не отправлять Винатье в СИЗО
Вчера, 17:29
 
В миреРоссияФранцияЭммануэль МакронМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала