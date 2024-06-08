https://ria.ru/20240608/kriminal-1951589224.html

Жительницу Красноярска и ее двухлетнюю дочь зарезали в собственной квартире

Жительницу Красноярска и ее двухлетнюю дочь зарезали в собственной квартире - РИА Новости, 08.06.2024

Жительницу Красноярска и ее двухлетнюю дочь зарезали в собственной квартире

Жительницу Красноярска и её 2-летнюю дочь зарезали в собственной квартире в Красноярске, в убийстве подозревается 75-летний родственник пострадавших, сообщает... РИА Новости, 08.06.2024

2024-06-08T08:49

2024-06-08T08:49

2024-06-08T08:49

происшествия

красноярск

красноярский край

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КРАСНОЯРСК, 8 июн – РИА Новости. Жительницу Красноярска и её 2-летнюю дочь зарезали в собственной квартире в Красноярске, в убийстве подозревается 75-летний родственник пострадавших, сообщает прокуратура Красноярского края. По данным ведомства, днём, 7 июня, 75-летний житель Красноярска поссорился со своей 29-летней внучкой у неё в квартире на улице Щорса. Возможной причиной конфликта в прокуратуре называют вопросы собственности на дачный участок. Фигурант попросил свои документы на дачу, чтобы съехать туда, внучка отказала, после чего он, по предварительной информации, взялся за нож, добавили в ведомстве. "Предварительно, на фоне вызванной неприязни мужчина взял нож и нанёс им несколько ударов в живот девушки. Когда к месту убийства подбежала 2-летняя девочка, пенсионер повредил её горло ножом. После произошедшего мужчина разгромил сантехнику и устроил потоп горячей водой", - говорится в сообщении. Муж и отец погибших в это время находился на работе. Также известно, что семья была благополучная. Дед стал проживать в семье недавно, до этого момента он долгое время сожительствовал в Красноярске с женщиной, после ее смерти его попросили съехать. Внучка забрала его к себе. "Он не судим, нигде на учете не состоял. Возбуждено уголовное дело по п. "а", "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство). Устанавливаются точные обстоятельства преступления", - уточняют в ведомстве. Прокуратура организовала проверку. Мужчина задержан.

https://ria.ru/20240604/ubiystvo-1950528373.html

https://ria.ru/20240602/ubiystvo-1950035904.html

красноярск

красноярский край

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происшествия, красноярск, красноярский край, россия