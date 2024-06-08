https://ria.ru/20240608/kriminal-1951378696.html

"Полиция не реагировала". Что стоит за гибелью активиста в Подмосковье

"Полиция не реагировала". Что стоит за гибелью активиста в Подмосковье - РИА Новости, 08.06.2024

"Полиция не реагировала". Что стоит за гибелью активиста в Подмосковье

"Был одержим ею еще со школы" — подмосковные следователи разбираются в обстоятельствах убийства 37-летнего общественника Антона Еговцева. По данным СК, это... РИА Новости, 08.06.2024

2024-06-08T08:00

2024-06-08T08:00

2024-06-08T08:09

происшествия

лобня

московская область (подмосковье)

пермь

сергей зайцев

антон еговцев

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 8 июн — РИА Новости, Виктор Званцев. "Был одержим ею еще со школы" — подмосковные следователи разбираются в обстоятельствах убийства 37-летнего общественника Антона Еговцева. По данным СК, это сделал поклонник его супруги. У соратников активиста другая версия. О том, что произошло в Лобне, — в материале РИА Новости.Восемь ножевыхВечером 6 июня в съемную квартиру, где Еговцев проживал вместе с супругой Екатериной и четырехлетним сыном, начал стучать мужчина. Дверь ему не открыли и попросили уйти, пригрозив полицией. На время все стихло, однако вскоре в комнатах пропало электричество.Еговцев вышел в подъезд проверить щиток. Там его поджидал человек. Завязалась драка, однако силы были неравны. Антону нанесли восемь ударов ножом, он скончался на месте. Досталось и нападавшему — тот сейчас в реанимации также с ножевым ранением.В СК возбудили уголовное дело по статье "Убийство". На месте преступления нашли еще и молоток. Официально следователи пока не раскрывают личность преступника, однако, по данным нескольких телеграм-каналов, это местный тренер по мотокроссу Дмитрий Матвеев.Допросить его в ближайшее время вряд ли получится. Как и отправить за решетку. Хотя, скорее всего, именно об этом будет ходатайствовать следствие.Также не исключено, что в ближайшее время в уголовном деле появится еще одна статья — о халатности. Сейчас СК проверяет полицейских.Старый знакомыйДело в том, что напавшего семья Еговцевых хорошо знала."Эта история действительно длилась как минимум полгода, если не больше. Все начиналось с долбежек в дверь и угроз в сторону Антона. Мол, уезжай из города и оставь Катюху мне. Естественно, никто никуда уезжать и уходить от жены не собирался", — рассказывает друг Антона Сергей Зайцев.Сталкер знал Екатерину еще со школы, и с тех пор был ею буквально одержим. При этом в последнее время его действия становились все более угрожающими. Как-то раз подъехал к дому на машине и, дождавшись Антона, жестом показал, что перерезает ему горло."Такие выходки повторялись как минимум раз в месяц, — продолжает Зайцев. — Однажды ухажер подкараулил Антона у дома и полез в драку. Еговцев мог за себя постоять и дал отпор. Оппонент попал в больницу. После этого семья обратилась в полицию и попросила принять меры. Силовики вроде бы провели профилактическую беседу с "пострадавшим", и на какое-то время все стихло".Последний раз Зайцев созванивался с Еговцевым в четверг, 6 июня, в девять вечера. Тот пожаловался на плохое самочувствие и высокую температуру. Друг предполагает, что именно из-за этого драка закончилась не в пользу Антона.Пока следователи устанавливают все обстоятельства убийства, друзья погибшего объявили сбор на похороны и помощь родным. По их словам, сам Антон жил довольно скромно и за личным обогащением не гнался.Его тело судебные медики отдадут лишь после проведения экспертизы, а дату и место прощания выберут позже.Борьба с мигрантамиЕговцев переехал в Лобню из Перми и сразу занялся общественной деятельностью. Например, вместе с другими активистами решал спорные вопросы, связанные с мигрантами."Много раз отвозил в Донбасс и на другие новые территории гуманитарную помощь, — продолжает Зайцев. — Также первым поднял вопрос о получении российского гражданства бойцами ОБТФ "Каскад" из Сербии. Позже эту историю подхватили многие СМИ, и для парней в итоге все закончилось благополучно".Не раз Еговцев был замечен и в скандальных историях, когда писал заявления на звезд российской эстрады, которые, по его мнению, вели себя на сцене непристойно.Из-за активной гражданской позиции многие соратники Антона до сих пор считают, что именно его деятельность стала истинным мотивом расправы. Однако приоритетная версия следствия пока остается иной — убийство на почве ревности. Расследование взяла на контроль областная прокуратура.

https://ria.ru/20240606/kriminal-1951062209.html

https://ria.ru/20240605/proisshestviya--1950446964.html

https://ria.ru/20240604/kriminal-1949713335.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Михаил Кевхиев

происшествия, лобня, московская область (подмосковье), пермь, сергей зайцев, антон еговцев, следственный комитет россии (ск рф)