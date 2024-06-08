https://ria.ru/20240608/kriminal-1951378696.html
"Полиция не реагировала". Что стоит за гибелью активиста в Подмосковье
"Полиция не реагировала". Что стоит за гибелью активиста в Подмосковье - РИА Новости, 08.06.2024
"Полиция не реагировала". Что стоит за гибелью активиста в Подмосковье
"Был одержим ею еще со школы" — подмосковные следователи разбираются в обстоятельствах убийства 37-летнего общественника Антона Еговцева. По данным СК, это... РИА Новости, 08.06.2024
2024-06-08T08:00
2024-06-08T08:00
2024-06-08T08:09
происшествия
лобня
московская область (подмосковье)
пермь
сергей зайцев
антон еговцев
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/07/1951304103_0:1076:1620:1987_1920x0_80_0_0_9037b55a11a5e317ea408a07ed21ef65.jpg
МОСКВА, 8 июн — РИА Новости, Виктор Званцев. "Был одержим ею еще со школы" — подмосковные следователи разбираются в обстоятельствах убийства 37-летнего общественника Антона Еговцева. По данным СК, это сделал поклонник его супруги. У соратников активиста другая версия. О том, что произошло в Лобне, — в материале РИА Новости.Восемь ножевыхВечером 6 июня в съемную квартиру, где Еговцев проживал вместе с супругой Екатериной и четырехлетним сыном, начал стучать мужчина. Дверь ему не открыли и попросили уйти, пригрозив полицией. На время все стихло, однако вскоре в комнатах пропало электричество.Еговцев вышел в подъезд проверить щиток. Там его поджидал человек. Завязалась драка, однако силы были неравны. Антону нанесли восемь ударов ножом, он скончался на месте. Досталось и нападавшему — тот сейчас в реанимации также с ножевым ранением.В СК возбудили уголовное дело по статье "Убийство". На месте преступления нашли еще и молоток. Официально следователи пока не раскрывают личность преступника, однако, по данным нескольких телеграм-каналов, это местный тренер по мотокроссу Дмитрий Матвеев.Допросить его в ближайшее время вряд ли получится. Как и отправить за решетку. Хотя, скорее всего, именно об этом будет ходатайствовать следствие.Также не исключено, что в ближайшее время в уголовном деле появится еще одна статья — о халатности. Сейчас СК проверяет полицейских.Старый знакомыйДело в том, что напавшего семья Еговцевых хорошо знала."Эта история действительно длилась как минимум полгода, если не больше. Все начиналось с долбежек в дверь и угроз в сторону Антона. Мол, уезжай из города и оставь Катюху мне. Естественно, никто никуда уезжать и уходить от жены не собирался", — рассказывает друг Антона Сергей Зайцев.Сталкер знал Екатерину еще со школы, и с тех пор был ею буквально одержим. При этом в последнее время его действия становились все более угрожающими. Как-то раз подъехал к дому на машине и, дождавшись Антона, жестом показал, что перерезает ему горло."Такие выходки повторялись как минимум раз в месяц, — продолжает Зайцев. — Однажды ухажер подкараулил Антона у дома и полез в драку. Еговцев мог за себя постоять и дал отпор. Оппонент попал в больницу. После этого семья обратилась в полицию и попросила принять меры. Силовики вроде бы провели профилактическую беседу с "пострадавшим", и на какое-то время все стихло".Последний раз Зайцев созванивался с Еговцевым в четверг, 6 июня, в девять вечера. Тот пожаловался на плохое самочувствие и высокую температуру. Друг предполагает, что именно из-за этого драка закончилась не в пользу Антона.Пока следователи устанавливают все обстоятельства убийства, друзья погибшего объявили сбор на похороны и помощь родным. По их словам, сам Антон жил довольно скромно и за личным обогащением не гнался.Его тело судебные медики отдадут лишь после проведения экспертизы, а дату и место прощания выберут позже.Борьба с мигрантамиЕговцев переехал в Лобню из Перми и сразу занялся общественной деятельностью. Например, вместе с другими активистами решал спорные вопросы, связанные с мигрантами."Много раз отвозил в Донбасс и на другие новые территории гуманитарную помощь, — продолжает Зайцев. — Также первым поднял вопрос о получении российского гражданства бойцами ОБТФ "Каскад" из Сербии. Позже эту историю подхватили многие СМИ, и для парней в итоге все закончилось благополучно".Не раз Еговцев был замечен и в скандальных историях, когда писал заявления на звезд российской эстрады, которые, по его мнению, вели себя на сцене непристойно.Из-за активной гражданской позиции многие соратники Антона до сих пор считают, что именно его деятельность стала истинным мотивом расправы. Однако приоритетная версия следствия пока остается иной — убийство на почве ревности. Расследование взяла на контроль областная прокуратура.
https://ria.ru/20240606/kriminal-1951062209.html
https://ria.ru/20240605/proisshestviya--1950446964.html
https://ria.ru/20240604/kriminal-1949713335.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, лобня, московская область (подмосковье), пермь, сергей зайцев, антон еговцев, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Лобня, Московская область (Подмосковье), Пермь, Сергей Зайцев, Антон Еговцев, Следственный комитет России (СК РФ)
"Полиция не реагировала". Что стоит за гибелью активиста в Подмосковье
СК расследует убийство общественника Еговцева
МОСКВА, 8 июн — РИА Новости, Виктор Званцев. "Был одержим ею еще со школы" — подмосковные следователи разбираются в обстоятельствах убийства 37-летнего общественника Антона Еговцева. По данным СК, это сделал поклонник его супруги. У соратников активиста другая версия. О том, что произошло в Лобне, — в материале РИА Новости.
Вечером 6 июня в съемную квартиру, где Еговцев проживал вместе с супругой Екатериной и четырехлетним сыном, начал стучать мужчина. Дверь ему не открыли и попросили уйти, пригрозив полицией. На время все стихло, однако вскоре в комнатах пропало электричество.
Еговцев вышел в подъезд проверить щиток. Там его поджидал человек. Завязалась драка, однако силы были неравны. Антону нанесли восемь ударов ножом, он скончался на месте. Досталось и нападавшему — тот сейчас в реанимации также с ножевым ранением.
В СК возбудили уголовное дело по статье "Убийство". На месте преступления нашли еще и молоток. Официально следователи пока не раскрывают личность преступника, однако, по данным нескольких телеграм-каналов, это местный тренер по мотокроссу Дмитрий Матвеев.
Допросить его в ближайшее время вряд ли получится. Как и отправить за решетку. Хотя, скорее всего, именно об этом будет ходатайствовать следствие.
Также не исключено, что в ближайшее время в уголовном деле появится еще одна статья — о халатности. Сейчас СК проверяет полицейских.
Дело в том, что напавшего семья Еговцевых хорошо знала.
"Эта история действительно длилась как минимум полгода, если не больше. Все начиналось с долбежек в дверь и угроз в сторону Антона. Мол, уезжай из города и оставь Катюху мне. Естественно, никто никуда уезжать и уходить от жены не собирался", — рассказывает друг Антона Сергей Зайцев.
Сталкер знал Екатерину еще со школы, и с тех пор был ею буквально одержим. При этом в последнее время его действия становились все более угрожающими. Как-то раз подъехал к дому на машине и, дождавшись Антона, жестом показал, что перерезает ему горло.
"Такие выходки повторялись как минимум раз в месяц, — продолжает Зайцев. — Однажды ухажер подкараулил Антона у дома и полез в драку. Еговцев мог за себя постоять и дал отпор. Оппонент попал в больницу. После этого семья обратилась в полицию и попросила принять меры. Силовики вроде бы провели профилактическую беседу с "пострадавшим", и на какое-то время все стихло".
Последний раз Зайцев созванивался с Еговцевым в четверг, 6 июня, в девять вечера. Тот пожаловался на плохое самочувствие и высокую температуру. Друг предполагает, что именно из-за этого драка закончилась не в пользу Антона.
Пока следователи устанавливают все обстоятельства убийства, друзья погибшего объявили сбор на похороны и помощь родным. По их словам, сам Антон жил довольно скромно и за личным обогащением не гнался.
Его тело судебные медики отдадут лишь после проведения экспертизы, а дату и место прощания выберут позже.
Еговцев переехал в Лобню из Перми и сразу занялся общественной деятельностью. Например, вместе с другими активистами решал спорные вопросы, связанные с мигрантами.
"Много раз отвозил в Донбасс и на другие новые территории гуманитарную помощь, — продолжает Зайцев. — Также первым поднял вопрос о получении российского гражданства бойцами ОБТФ "Каскад" из Сербии. Позже эту историю подхватили многие СМИ, и для парней в итоге все закончилось благополучно".
Не раз Еговцев был замечен и в скандальных историях, когда писал заявления на звезд российской эстрады, которые, по его мнению, вели себя на сцене непристойно.
Из-за активной гражданской позиции многие соратники Антона до сих пор считают, что именно его деятельность стала истинным мотивом расправы. Однако приоритетная версия следствия пока остается иной — убийство на почве ревности. Расследование взяла на контроль областная прокуратура.