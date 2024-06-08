Рейтинг@Mail.ru
Во Владивостоке в порту упал кран - РИА Новости, 08.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:10 08.06.2024 (обновлено: 09:11 08.06.2024)
https://ria.ru/20240608/kran-1951592656.html
Во Владивостоке в порту упал кран
Во Владивостоке в порту упал кран - РИА Новости, 08.06.2024
Во Владивостоке в порту упал кран
Кран упал в воду в порту Владивостока, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в Дальневосточной транспортной прокуратуре. РИА Новости, 08.06.2024
2024-06-08T09:10
2024-06-08T09:11
происшествия
владивосток
дальневосточная транспортная прокуратура
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0a/1895302279_0:62:3070:1789_1920x0_80_0_0_7ba6310dbf56b2d52b8bd41fbbc48cf3.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 8 июн - РИА Новости. Кран упал в воду в порту Владивостока, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в Дальневосточной транспортной прокуратуре. Ранее в соцсетях распространилась информация о том, что портовый кран упал в воду в порту Владивостока. О пострадавших информации не было. "Кран упал в воду в порту во Владивостоке, пострадавших нет", - сообщил собеседник агентства.
https://ria.ru/20240316/turtsiya-1933528251.html
владивосток
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0a/1895302279_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_9c0f02cb9745245ca19ae4430bb0eb95.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, владивосток, дальневосточная транспортная прокуратура
Происшествия, Владивосток, Дальневосточная транспортная прокуратура
Во Владивостоке в порту упал кран

Прокуратура: портовый кран упал в воду во Владивостоке, никто не пострадал

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкПорт Владивостока
Порт Владивостока - РИА Новости, 1920, 08.06.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Порт Владивостока. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 8 июн - РИА Новости. Кран упал в воду в порту Владивостока, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в Дальневосточной транспортной прокуратуре.
Ранее в соцсетях распространилась информация о том, что портовый кран упал в воду в порту Владивостока. О пострадавших информации не было.
"Кран упал в воду в порту во Владивостоке, пострадавших нет", - сообщил собеседник агентства.
Контейнеровоз - РИА Новости, 1920, 16.03.2024
В порту на западе Турции контейнеровоз снес краны
16 марта, 17:26
 
ПроисшествияВладивостокДальневосточная транспортная прокуратура
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала