https://ria.ru/20240608/kran-1951592656.html
Во Владивостоке в порту упал кран
Во Владивостоке в порту упал кран - РИА Новости, 08.06.2024
Во Владивостоке в порту упал кран
Кран упал в воду в порту Владивостока, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в Дальневосточной транспортной прокуратуре. РИА Новости, 08.06.2024
2024-06-08T09:10
2024-06-08T09:10
2024-06-08T09:11
происшествия
владивосток
дальневосточная транспортная прокуратура
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ВЛАДИВОСТОК, 8 июн - РИА Новости. Кран упал в воду в порту Владивостока, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в Дальневосточной транспортной прокуратуре. Ранее в соцсетях распространилась информация о том, что портовый кран упал в воду в порту Владивостока. О пострадавших информации не было. "Кран упал в воду в порту во Владивостоке, пострадавших нет", - сообщил собеседник агентства.
https://ria.ru/20240316/turtsiya-1933528251.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, владивосток, дальневосточная транспортная прокуратура
Происшествия, Владивосток, Дальневосточная транспортная прокуратура
Во Владивостоке в порту упал кран
Прокуратура: портовый кран упал в воду во Владивостоке, никто не пострадал
ВЛАДИВОСТОК, 8 июн - РИА Новости. Кран упал в воду в порту Владивостока, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в Дальневосточной транспортной прокуратуре.
Ранее в соцсетях распространилась информация о том, что портовый кран упал в воду в порту Владивостока. О пострадавших информации не было.
"Кран упал в воду в порту во Владивостоке, пострадавших нет", - сообщил собеседник агентства.