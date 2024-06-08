https://ria.ru/20240608/kran-1951592656.html

Во Владивостоке в порту упал кран

Во Владивостоке в порту упал кран - РИА Новости, 08.06.2024

Во Владивостоке в порту упал кран

Кран упал в воду в порту Владивостока, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в Дальневосточной транспортной прокуратуре. РИА Новости, 08.06.2024

2024-06-08T09:10

2024-06-08T09:10

2024-06-08T09:11

происшествия

владивосток

дальневосточная транспортная прокуратура

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ВЛАДИВОСТОК, 8 июн - РИА Новости. Кран упал в воду в порту Владивостока, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в Дальневосточной транспортной прокуратуре. Ранее в соцсетях распространилась информация о том, что портовый кран упал в воду в порту Владивостока. О пострадавших информации не было. "Кран упал в воду в порту во Владивостоке, пострадавших нет", - сообщил собеседник агентства.

https://ria.ru/20240316/turtsiya-1933528251.html

владивосток

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2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, владивосток, дальневосточная транспортная прокуратура