https://ria.ru/20240608/kosmos-1951649960.html

Мантуров назвал главную цель России в космосе

Мантуров назвал главную цель России в космосе - РИА Новости, 08.06.2024

Мантуров назвал главную цель России в космосе

Цель РФ в космосе - выходить на новые рубежи и сохранять лидерство как космической державы, приоритетная задача здесь - производство и запуск спутников для... РИА Новости, 08.06.2024

2024-06-08T15:32

2024-06-08T15:32

2024-06-08T15:39

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 июн - РИА Новости. Цель РФ в космосе - выходить на новые рубежи и сохранять лидерство как космической державы, приоритетная задача здесь - производство и запуск спутников для создания орбитальных группировок, сообщил в интервью РИА Новости на ПМЭФ первый вице-премьер Денис Мантуров. "Цель стоит не отставать и стараться выходить на новые рубежи… Мы, к сожалению, не первые в части орбитальных группировок - по связным спутникам и дистанционному зондированию Земли. Нам нужно очень интенсивно сегодня и производить, и запускать их, создавая и наращивая эти группировки", - сказал он. При этом вице-премьер подчеркнул, что орбитальные группировки в одиночку государству развивать будет сложно, здесь власти рассчитывают на частную инициативу, которую готовы поддерживать. Также России необходимо создание собственной космической орбитальной станции, чтобы РФ "сохраняла лидерство как космическая держава". Кроме того, в планах РФ в сфере космоса есть старт российской пилотируемой миссии на Луну, однако её сроки первый вице-премьер не уточнил. "У Роскосмоса есть программа, по ней и идём, другой вопрос, что те направления, которые я только что озвучил (по спутникам - ред), носят не только стратегический характер, но и приоритетный", - добавил он. В апреле Мантуров отмечал, что спутниковая группировка РФ превышает 240 космических аппаратов, а в течение года будут запущены ещё более 100. Гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов, в свою очередь, рассказывал, что страна к 2030 году будет обладать спутниковой группировкой из примерно 1,7 тысячи аппаратов, причем 40% из них изготовят частные российские компании. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.

https://ria.ru/20240412/sputniki-1939614203.html

https://ria.ru/20240606/glonass-1950889335.html

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космос - риа наука, россия, земля, луна, денис мантуров, юрий борисов (роскосмос), роскосмос