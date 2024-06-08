https://ria.ru/20240608/korruptsiya-1951704458.html
В Кишиневе отстранили сотрудников Интерпола, подозреваемых в коррупции
В Кишиневе отстранили сотрудников Интерпола, подозреваемых в коррупции - РИА Новости, 08.06.2024
В Кишиневе отстранили сотрудников Интерпола, подозреваемых в коррупции
Все сотрудники бюро Интерпола в Кишиневе, ставшие фигурантами уголовного дела о коррупции, отстранены от занимаемых должностей, сообщили в Генеральном... РИА Новости, 08.06.2024
2024-06-08T21:32
2024-06-08T21:32
2024-06-08T21:32
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КИШИНЕВ, 8 июн - РИА Новости. Все сотрудники бюро Интерпола в Кишиневе, ставшие фигурантами уголовного дела о коррупции, отстранены от занимаемых должностей, сообщили в Генеральном инспекторате полиции (ГИП) Молдавии. Глава антикоррупционной прокуратуры Молдавии Вероника Драгалин заявила 4 июня, что совместно с прокурорами Франции и сотрудниками ФБР были задержаны четыре человека, которых подозревают в участии в международной коррупционной схеме, позволявшей мешать международному розыску Интерпола. В четверг суд Кишинева постановил поместить под арест на 30 суток главу бюро Интерпола в Молдавии Вторила Центиу, который стал одним из подозреваемых в деле о коррупции. "Важным шагом, предпринятым незамедлительно, стало начало служебного расследования с целью выяснения любых незаконных действий, допущенных сотрудниками полиции Бюро Интерпола в Кишиневе, проявляющихся в предполагаемом участии в коррупционных схемах… Все сотрудники, ставшие фигурантами уголовного расследования, отстранены от занимаемых должностей", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ГИП. Следствие полагает, что в обмен на крупные взятки в размере нескольких миллионов долларов чиновники из Молдавии и других стран помогали избежать преследования лицам, находящимся в международном розыске по запросу Интерпола.
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в мире, молдавия, кишинев, франция, интерпол, фбр
В мире, Молдавия, Кишинев, Франция, Интерпол, ФБР
В Кишиневе отстранили сотрудников Интерпола, подозреваемых в коррупции
В Кишиневе сотрудников Интерпола заподозрили в коррупции и отстранили от работы
КИШИНЕВ, 8 июн - РИА Новости. Все сотрудники бюро Интерпола в Кишиневе, ставшие фигурантами уголовного дела о коррупции, отстранены от занимаемых должностей, сообщили в Генеральном инспекторате полиции (ГИП) Молдавии.
Глава антикоррупционной прокуратуры Молдавии Вероника Драгалин заявила 4 июня, что совместно с прокурорами Франции
и сотрудниками ФБР
были задержаны четыре человека, которых подозревают в участии в международной коррупционной схеме, позволявшей мешать международному розыску Интерпола. В четверг суд Кишинева постановил поместить под арест на 30 суток главу бюро Интерпола в Молдавии Вторила Центиу, который стал одним из подозреваемых в деле о коррупции.
"Важным шагом, предпринятым незамедлительно, стало начало служебного расследования с целью выяснения любых незаконных действий, допущенных сотрудниками полиции Бюро Интерпола в Кишиневе, проявляющихся в предполагаемом участии в коррупционных схемах… Все сотрудники, ставшие фигурантами уголовного расследования, отстранены от занимаемых должностей", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ГИП.
Следствие полагает, что в обмен на крупные взятки в размере нескольких миллионов долларов чиновники из Молдавии и других стран помогали избежать преследования лицам, находящимся в международном розыске по запросу Интерпола.