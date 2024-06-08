https://ria.ru/20240608/kollektsiya-1951663409.html

Киноплакаты на выставке "Национальные бренды БРИКС" привлекли гостей ПМЭФ

Киноплакаты на выставке "Национальные бренды БРИКС" привлекли гостей ПМЭФ - РИА Новости, 08.06.2024

Киноплакаты на выставке "Национальные бренды БРИКС" привлекли гостей ПМЭФ

Коллекция киноплакатов и скульптур на выставке "Национальные бренды БРИКС" в историческом здании Санкт-Петербургской академии художеств имени Ильи Репина... РИА Новости, 08.06.2024

2024-06-08T16:44

2024-06-08T16:44

2024-06-08T16:44

пмэф-2024

"фонд "росконгресс"

брикс

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 июн — РИА Новости. Коллекция киноплакатов и скульптур на выставке "Национальные бренды БРИКС" в историческом здании Санкт-Петербургской академии художеств имени Ильи Репина привлекла посетителей ПМЭФ, сообщили в пресс-службе "Росконгресса". "Посетители оценили уникальную коллекцию киноплакатов и скульптур на выставке "Национальные бренды БРИКС". Она прошла в дни работы ПМЭФ с 6 по 8 июня в историческом здании Санкт-Петербургской академии художеств имени Ильи Репина на Васильевском острове", - говорится в сообщении. Отмечается, что в зале скульптур были выставлены работы студентов, вдохновленные характерным природным и животным миром стран, входящих в БРИКС. ЮАР была представлена скульптурами райского журавля и антилопы; Индия – слоном и тигром; Египет – скарабеем; ОАЭ – соколом; Иран был изображен гепардом; Бразилия – капибарой и попугаем ара; Китай – пандой и орхидеей; Эфиопия – львом; Саудовская Аравия – одногорбым верблюдом; Россия – скульптурой медведя, уточнили в фонде. На экспозиции представили культовые художественные фильмы и коллекцию киноплакатов из хранилища Госфильмофонда, а также арт-инсталляции, созданные студентами академии. В залах памятника архитектуры эпохи классицизма Академии художеств Госфильмофонд России также продемонстрировал часть своей легендарной коллекции кинофильмов: "Генералы песчаных карьеров", "Неоконченная пьеса для механического пианино", "Хождение за три моря", "В едином строю". На экспозициях была представлена уникальная коллекция плакатов и подборка киноафиш, выпущенных в разные годы к кинопрокату национальных фильмов стран-участниц БРИКС и приуроченных к показам отечественных картин в странах БРИКС. В их числе афиши фильмов: "Белое солнце пустыни", "Бродяга", "В Египте", "В едином строю", "Весна молодой Азии", "Гости из Индии", "Девчата", "Карнавальная ночь", "Китайский цирк", "Люди на Ниле", "Моление о счастье", "Отцы и дети", "Первоклассница", "Поезд идет на Восток", "Полицейская история", "Солярис", "Тегеран-43", "Три тополя на Плющихе", "Утро Индии", "Хождение за три моря", "Чунгкинский экспресс". Директор департамента кинематографии и цифрового развития Минкультуры РФ Дмитрий Давиденко отметил, что кино формирует эстетические установки миллионов, а киноплакат в доцифровую эру играл огромную роль в популяризации фильмов. "И это лишь часть коллекции, которая составляет золотой фонд советского кинематографа. Выставка знакомит зрителя с миром профессионального искусства и раскрывает страницы общей истории наших стран, успешно продолжающих поддерживать и развивать взаимодействие в области кинематографа", – сказал Давиденко, слова которого цитирует пресс-служба. В свою очередь генеральный директор Госфильмофонда России Денис Аксенов подчеркнул, что киноафиши имеют не только историческую, но и художественную ценность. "Эта экспозиция раскрывает эволюцию искусства создания киноплаката, иллюстрирует разнообразие стилей и художественных направлений в сфере создания рекламной кинопродукции – плакаты к фильмам, снятым в странах-участницах БРИКС, а также постеры отечественных фильмов культовых советских режиссеров, предназначенных для зарубежного зрителя", – сказал он. Студентами Санкт-Петербургской академии художеств в рамках подготовки экспозиции выставки был разработан проект скульптуры кита как идеограммы и одного из символов Мурманской области, Русского Севера и региональной кампании "На Севере — жить!". Мурманская область, стратегический партнер выставки, познакомила гостей мероприятия с арктической кухней, повара Заполярья порадовали посетителей своим мастерством и новыми гастрономическими сочетаниями. Выставка проходила в рамках мероприятий председательства России в БРИКС в 2024 году и приурочена к проведению ПМЭФ-2024. Посетители форума также могли ознакомиться с уникальными экспонатами на дополнительных стендах в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум". Автором концепции экспозиции стал ректор Санкт-Петербургской Академии Художеств имени Ильи Репина Семен Михайловский. Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.

https://ria.ru/20240608/issledovaniya-1951644147.html

https://ria.ru/20240608/putin-1951534453.html

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"фонд "росконгресс", брикс