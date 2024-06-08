https://ria.ru/20240608/kobzev-1951696625.html

Кобзев рассказал о внешнеэкономическом сотрудничестве Иркутской области

Кобзев рассказал о внешнеэкономическом сотрудничестве Иркутской области - РИА Новости, 08.06.2024

Кобзев рассказал о внешнеэкономическом сотрудничестве Иркутской области

Иркутская область осуществляла внешнеэкономическое сотрудничество с партнерами из 84 иностранных государств по итогам прошлого года, сообщил РИА Новости на ПМЭФ РИА Новости, 08.06.2024

2024-06-08T20:06

2024-06-08T20:06

2024-06-08T20:06

иркутская область

иркутская область

игорь кобзев

евразийский экономический союз

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МОСКВА, 8 июн – РИА Новости. Иркутская область осуществляла внешнеэкономическое сотрудничество с партнерами из 84 иностранных государств по итогам прошлого года, сообщил РИА Новости на ПМЭФ губернатор региона Игорь Кобзев. "По итогам 2023 года Иркутская область осуществляла внешнеэкономическое сотрудничество с партнерами из 84 иностранных государств. Ведущими партнерами региона традиционно являются Китай, Республика Корея, Индонезия, Турция, Индия, Япония, Казахстан, Польша, Беларусь, Узбекистан, Монголия. При этом основная доля внешнеторгового оборота приходится на Китай – около 72%. Активное взаимодействие осуществляется также со странами ЕАЭС, прирост внешнеэкономических показателей с государствами Евразийского экономического союза по итогам прошлого года составил 21%", - сказал Кобзев. По его словам, в структуре внешнеторгового оборота Приангарья 83% занимают поставки продукции Иркутской области на экспорт, в том числе около 60% экспортных поставок занимает несырьевой неэнергетический экспорт. Кобзев отметил, что для расширения рынков сбыта, диверсификации продукции, поставляемой на экспорт, в течение 2023 года состоялись 24 бизнес-миссии, в том числе в онлайн-формате. Участие в этих мероприятиях приняли 390 субъектов малого и среднего предпринимательства региона, подписано 53 экспортных контракта, объем поддержанного экспорта по результатам бизнес-миссий составил 19 миллионов долларов. Кроме того, в 2023 году 50 иркутских компаний приняли участие в 16 международных выставочно-ярмарочных мероприятиях, по итогам участия подписано 14 экспортных контрактов на 1,3 миллиона долларов. Всего в 2023 году при содействии Центра поддержки экспорта Иркутской области заключен 81 внешнеторговый контракт, объем поддержанного экспорта составил 28,8 миллиона долларов. Губернатор добавил, что также хорошо себя зарекомендовал инициативный инструмент по вовлечению новых компаний Иркутской области в экспортную деятельность, расширению географии экспортных поставок – рабочая группа "Экспортный десант". С начала действия она посетила 24 муниципальных образования региона, оказано более 450 консультаций, заключено семь экспортных контрактов. Данный инструмент включен в список лучших практик по развитию экспортной деятельности Российским экспортным центром, а также Агентством стратегических инициатив. Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.

https://ria.ru/20240608/doroga-1951694307.html

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иркутская область, игорь кобзев, евразийский экономический союз