Китай выразил готовность к контакту с США по ядерному нераспространению
Миссия КНР в США выразила готовность к контакту по ядерному нераспространению
© AP Photo / Pool / Mark SchiefelbeinФлаги США и Китая
© AP Photo / Pool / Mark Schiefelbein
Флаги США и Китая. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 8 июн - РИА Новости. Китай готов к контактам по теме ядерного нераспространения, сообщило посольство КНР в США.
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"Мы готовы поддерживать тесные контакты с другими сторонами по этому вопросу, от которого зависит стратегическая стабильность и безопасность", - заявили РИА Новости в пресс-службе дипмиссии.
Так в посольстве ответили на просьбу прокомментировать выступление старшего директора по контролю над вооружениями, разоружению и нераспространению в Совете национальной безопасности США Праная Вадди, который, в частности, заявил, что перспектива заключения сделки с Россией на смену ДСНВ будет напрямую зависеть от Китая.
В посольстве подчеркнули, что ядерная стратегия Китая ставит своей целью самозащиту, Пекин "проявляет максимальную сдержанность в развитии ядерного потенциала".
"Мы никогда не участвовали в какой-либо гонке вооружений", - заявили в дипмиссии.
В посольстве отметили, что, хотя размер ядерного арсенала КНР не находится на том же уровне, что у США, Китай "усердно работает" над продвижением международного режима нераспространения.
"Если США смогут подать пример и действительно серьезно следовать положениям ДНЯО (Договор о нераспростанении ядерного оружия - ред.), это будет иметь большое значение для укрепления международной безопасности и стратегической стабильности", - заключили в посольстве.
Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО, 1968, действует с 1970) зафиксировал, что ядерным оружием обладают только пять стран (СССР, США, Великобритания, Франция и Китай), и запретил появление новых ядерных держав. "Ядерная пятерка" обязалась не передавать ядерное оружие другим странам и не помогать в его создании, а остальные участники договора - не принимать и не создавать атомную бомбу.