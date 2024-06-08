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Китай выразил готовность к контакту с США по ядерному нераспространению - РИА Новости, 08.06.2024
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02:08 08.06.2024 (обновлено: 02:45 08.06.2024)
https://ria.ru/20240608/kitay-1951569825.html
Китай выразил готовность к контакту с США по ядерному нераспространению
Китай выразил готовность к контакту с США по ядерному нераспространению - РИА Новости, 08.06.2024
Китай выразил готовность к контакту с США по ядерному нераспространению
Китай готов к контактам по теме ядерного нераспространения, сообщило посольство КНР в США. РИА Новости, 08.06.2024
2024-06-08T02:08
2024-06-08T02:45
в мире
китай
сша
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ВАШИНГТОН, 8 июн - РИА Новости. Китай готов к контактам по теме ядерного нераспространения, сообщило посольство КНР в США. "Мы готовы поддерживать тесные контакты с другими сторонами по этому вопросу, от которого зависит стратегическая стабильность и безопасность", - заявили РИА Новости в пресс-службе дипмиссии. Так в посольстве ответили на просьбу прокомментировать выступление старшего директора по контролю над вооружениями, разоружению и нераспространению в Совете национальной безопасности США Праная Вадди, который, в частности, заявил, что перспектива заключения сделки с Россией на смену ДСНВ будет напрямую зависеть от Китая. В посольстве подчеркнули, что ядерная стратегия Китая ставит своей целью самозащиту, Пекин "проявляет максимальную сдержанность в развитии ядерного потенциала". "Мы никогда не участвовали в какой-либо гонке вооружений", - заявили в дипмиссии. В посольстве отметили, что, хотя размер ядерного арсенала КНР не находится на том же уровне, что у США, Китай "усердно работает" над продвижением международного режима нераспространения. "Если США смогут подать пример и действительно серьезно следовать положениям ДНЯО (Договор о нераспростанении ядерного оружия - ред.), это будет иметь большое значение для укрепления международной безопасности и стратегической стабильности", - заключили в посольстве. Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО, 1968, действует с 1970) зафиксировал, что ядерным оружием обладают только пять стран (СССР, США, Великобритания, Франция и Китай), и запретил появление новых ядерных держав. "Ядерная пятерка" обязалась не передавать ядерное оружие другим странам и не помогать в его создании, а остальные участники договора - не принимать и не создавать атомную бомбу.
https://ria.ru/20240607/ssha-1951192908.html
https://ria.ru/20240607/belyy-1951541155.html
https://ria.ru/20240601/nerasprostranenie-1949823440.html
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в мире, китай, сша, россия
В мире, Китай, США, Россия
Китай выразил готовность к контакту с США по ядерному нераспространению

Миссия КНР в США выразила готовность к контакту по ядерному нераспространению

© AP Photo / Pool / Mark SchiefelbeinФлаги США и Китая
Флаги США и Китая - РИА Новости, 1920, 08.06.2024
© AP Photo / Pool / Mark Schiefelbein
Флаги США и Китая. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 8 июн - РИА Новости. Китай готов к контактам по теме ядерного нераспространения, сообщило посольство КНР в США.
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"Мы готовы поддерживать тесные контакты с другими сторонами по этому вопросу, от которого зависит стратегическая стабильность и безопасность", - заявили РИА Новости в пресс-службе дипмиссии.
Американский бомбардировщик B-52H Stratofortress с гиперзвуковой крылатой ракетой AGM-183A Air-Launched Rapid Response Weapon (ARRW) - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
США намерены принять "более агрессивную стратегию" по ЯО, пишут СМИ
Вчера, 02:07
Так в посольстве ответили на просьбу прокомментировать выступление старшего директора по контролю над вооружениями, разоружению и нераспространению в Совете национальной безопасности США Праная Вадди, который, в частности, заявил, что перспектива заключения сделки с Россией на смену ДСНВ будет напрямую зависеть от Китая.
В посольстве подчеркнули, что ядерная стратегия Китая ставит своей целью самозащиту, Пекин "проявляет максимальную сдержанность в развитии ядерного потенциала".
"Мы никогда не участвовали в какой-либо гонке вооружений", - заявили в дипмиссии.
В посольстве отметили, что, хотя размер ядерного арсенала КНР не находится на том же уровне, что у США, Китай "усердно работает" над продвижением международного режима нераспространения.
Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
В Белом доме прокомментировали расширение арсенала США в ядерной сфере
Вчера, 21:00
"Если США смогут подать пример и действительно серьезно следовать положениям ДНЯО (Договор о нераспростанении ядерного оружия - ред.), это будет иметь большое значение для укрепления международной безопасности и стратегической стабильности", - заключили в посольстве.
Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО, 1968, действует с 1970) зафиксировал, что ядерным оружием обладают только пять стран (СССР, США, Великобритания, Франция и Китай), и запретил появление новых ядерных держав. "Ядерная пятерка" обязалась не передавать ядерное оружие другим странам и не помогать в его создании, а остальные участники договора - не принимать и не создавать атомную бомбу.
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Во Франции заявили, что ядерные страны несут особую ответственность
1 июня, 06:42
 
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