https://ria.ru/20240608/kitay-1951569825.html

Китай выразил готовность к контакту с США по ядерному нераспространению

Китай выразил готовность к контакту с США по ядерному нераспространению - РИА Новости, 08.06.2024

Китай выразил готовность к контакту с США по ядерному нераспространению

Китай готов к контактам по теме ядерного нераспространения, сообщило посольство КНР в США. РИА Новости, 08.06.2024

2024-06-08T02:08

2024-06-08T02:08

2024-06-08T02:45

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ВАШИНГТОН, 8 июн - РИА Новости. Китай готов к контактам по теме ядерного нераспространения, сообщило посольство КНР в США. "Мы готовы поддерживать тесные контакты с другими сторонами по этому вопросу, от которого зависит стратегическая стабильность и безопасность", - заявили РИА Новости в пресс-службе дипмиссии. Так в посольстве ответили на просьбу прокомментировать выступление старшего директора по контролю над вооружениями, разоружению и нераспространению в Совете национальной безопасности США Праная Вадди, который, в частности, заявил, что перспектива заключения сделки с Россией на смену ДСНВ будет напрямую зависеть от Китая. В посольстве подчеркнули, что ядерная стратегия Китая ставит своей целью самозащиту, Пекин "проявляет максимальную сдержанность в развитии ядерного потенциала". "Мы никогда не участвовали в какой-либо гонке вооружений", - заявили в дипмиссии. В посольстве отметили, что, хотя размер ядерного арсенала КНР не находится на том же уровне, что у США, Китай "усердно работает" над продвижением международного режима нераспространения. "Если США смогут подать пример и действительно серьезно следовать положениям ДНЯО (Договор о нераспростанении ядерного оружия - ред.), это будет иметь большое значение для укрепления международной безопасности и стратегической стабильности", - заключили в посольстве. Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО, 1968, действует с 1970) зафиксировал, что ядерным оружием обладают только пять стран (СССР, США, Великобритания, Франция и Китай), и запретил появление новых ядерных держав. "Ядерная пятерка" обязалась не передавать ядерное оружие другим странам и не помогать в его создании, а остальные участники договора - не принимать и не создавать атомную бомбу.

https://ria.ru/20240607/ssha-1951192908.html

https://ria.ru/20240607/belyy-1951541155.html

https://ria.ru/20240601/nerasprostranenie-1949823440.html

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