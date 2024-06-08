https://ria.ru/20240608/kirovskaya-1951638851.html
Кировская область на ПМЭФ подписала многомиллиардные инвестсоглашения
Кировская область на ПМЭФ подписала многомиллиардные инвестсоглашения - РИА Новости, 08.06.2024
Кировская область на ПМЭФ подписала многомиллиардные инвестсоглашения
Кировская область подписала на ПМЭФ инвестиционные соглашения в различных отраслях на общую сумму 64 миллиарда рублей, сообщил РИА Новости губернатор региона... РИА Новости, 08.06.2024
2024-06-08T14:29
2024-06-08T14:29
2024-06-08T14:29
кировская область
кировская область
александр соколов
пмэф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/08/1951638401_0:48:3072:1775_1920x0_80_0_0_447eb9a07cc86a903922762cf6d0f1ac.jpg
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 июн – РИА Новости. Кировская область подписала на ПМЭФ инвестиционные соглашения в различных отраслях на общую сумму 64 миллиарда рублей, сообщил РИА Новости губернатор региона Александр Соколов. "В год 650-летия города Кирова впервые Кировская область в этом году имеет свой стенд на форуме, и мы целенаправленно подходим к работе. На ПМЭФ мы приехали с задачей привлечения в регион средств по нескольким видам инфраструктуры. Первое – ЖКХ и газификация. Мы подписали соглашение со структурами "Газпрома" о графике газификации в отдаленных районах Кировской области. Также мы договорились о подготовке следующей программы, чтобы к 2030 году газ пришел в северные районы и область была газифицирована, как поручил президент", - сказал Соколов. С компанией "Т плюс" - основным поставщиком тепла и горячей воды Кировской городской агломерации, на площадке форума подписано долгосрочное соглашение на 42 миллиарда рублей по реновации всей системы отопления агломерации, в которой проживает более половины населения области. "Было также подписано соглашение с компанией "Автобан", которая имеет компетенции по строительству дорог, мостовых сооружений, тоннелей. Их опыт крайне необходим, чтобы выйти на проект южного автодорожного обхода Кирова", - рассказал Соколов. Кроме того, заключены соглашения по логистике и транспортировке продукции деревообрабатывающей промышленности. "Продукция деревообработки - фанера, лесопиломатериалы, мебель - очень востребована в странах Глобального Юга и Индии. У нас 40 домостроительных компаний, которые производят дома из дерева, самые крупные фанерные комбинаты, которые выпускают фанеру из березы. Мы прорабатываем несколько соглашений о транспортной инфраструктуре, помогают коллеги из других регионов. Например, из Ульяновской области. Мы с ними подписали соглашение о развитии логистических путей в Персидский залив", - пояснил Соколов. Еще один подписанный документ касается строительства кампуса мирового уровня. "Мы подготовили заявку вместе со структурами "Ростеха" и подписали соглашение о том, что они будут концессионерами. Это миллиардные инвестиции, и, соответственно, мы уже на низком старте, ждем, когда министерство образования объявит конкурс, будем подавать заявку. Она уже детально проработана", - рассказал Соколов. По словам руководителя региона, на форуме также заключены соглашения в области металлургии, сельхозпроизводства, перевода городского транспорта на экологичное и дешевое газомоторное топливо. Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
кировская область
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/08/1951638401_148:0:2879:2048_1920x0_80_0_0_2a2a023a358a123aec9e85e7b5b70581.jpg
ПМЭФ. День третий: интерактивные стенды и панно из цветов
В тредий день Международного экономического форума ключевым событием стало выступление Владимира Путина на пленарной сессии. Так же почетными гостями заседания стали президенты Боливии и Зимбабве. Выступление президента с экранов смотрели все гости форума.
Цветочное панно из 120 тысяч живых бутонов стало популярной точкой на форуме. Необычную композицию флористы подготовили для стенда компании «Уралхим». Панно и макет Земли полностью покрыты цветочными бутонами 96 сортов.
2024-06-08T14:29
true
PT0M59S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кировская область, александр соколов, пмэф
Кировская область, Кировская область, Александр Соколов, ПМЭФ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 июн – РИА Новости. Кировская область подписала на ПМЭФ инвестиционные соглашения в различных отраслях на общую сумму 64 миллиарда рублей, сообщил РИА Новости губернатор региона Александр Соколов.
"В год 650-летия города Кирова впервые Кировская область в этом году имеет свой стенд на форуме, и мы целенаправленно подходим к работе. На ПМЭФ мы приехали с задачей привлечения в регион средств по нескольким видам инфраструктуры. Первое – ЖКХ и газификация. Мы подписали соглашение со структурами "Газпрома" о графике газификации в отдаленных районах Кировской области. Также мы договорились о подготовке следующей программы, чтобы к 2030 году газ пришел в северные районы и область была газифицирована, как поручил президент", - сказал Соколов.
Деловые встречи и динамичные сессии: ПМЭФ в самом разгаре
Центральное место в программе форума заняло пленарное заседание.
1 из 16
Владимир Путин вместе с приглашенными гостями обсудил современные тенденции в экономике.
2 из 16
Также Путин дал оценку состояния российской экономики и обозначил контуры структурных сдвигов в ней.
3 из 16
На полях ПМЭФ состоялся Деловой завтрак Сбера, где выступил его глава Герман Греф.
4 из 16
Кроме того, на форуме обсудили развитие инфраструктуры культурных объектов.
5 из 16
Программа международного трека ПМЭФ включает свыше десяти бизнес-диалогов, среди которых форматы ЕАЭС — АСЕАН, Россия — Африка, Россия — Латинская Америка, Россия — Китай, Россия — ЮАР и другие двусторонние встречи.
6 из 16
Участники форума стараются удивить посетителей необычными стендами, продвигающими продукты.
7 из 16
Официальный представитель МИД России Мария Захарова провела брифинг для СМИ.
8 из 16
Форум поделен на четыре тематических блока, посвященных российской экономике, мировым тенденциям, технологиям и приоритетам современного государства.
9 из 16
Всего форум посетили более 17 тысяч гостей из более чем 130 стран.
10 из 16
Зарубежные гости съехались практически со всех континентов.
11 из 16
В Кремле рассказали, что главной идеей ПМЭФ стало деловое сотрудничество, основанное на равноправии.
12 из 16
Иностранные участники всячески подчеркивают национальный колорит.
13 из 16
Ожидается, что делегаты подпишут контракты на общую сумму в несколько триллионов рублей.
14 из 16
ПМЭФ стал пространством для диалога и развития деловых связей, не имеющим аналогов.
15 из 16
Завершится форум в субботу, 8 июня.
16 из 16
Центральное место в программе форума заняло пленарное заседание.
1 из 16
Владимир Путин вместе с приглашенными гостями обсудил современные тенденции в экономике.
2 из 16
Также Путин дал оценку состояния российской экономики и обозначил контуры структурных сдвигов в ней.
3 из 16
На полях ПМЭФ состоялся Деловой завтрак Сбера, где выступил его глава Герман Греф.
4 из 16
Кроме того, на форуме обсудили развитие инфраструктуры культурных объектов.
5 из 16
Программа международного трека ПМЭФ включает свыше десяти бизнес-диалогов, среди которых форматы ЕАЭС — АСЕАН, Россия — Африка, Россия — Латинская Америка, Россия — Китай, Россия — ЮАР и другие двусторонние встречи.
6 из 16
Участники форума стараются удивить посетителей необычными стендами, продвигающими продукты.
7 из 16
Официальный представитель МИД России Мария Захарова провела брифинг для СМИ.
8 из 16
Форум поделен на четыре тематических блока, посвященных российской экономике, мировым тенденциям, технологиям и приоритетам современного государства.
9 из 16
Всего форум посетили более 17 тысяч гостей из более чем 130 стран.
10 из 16
Зарубежные гости съехались практически со всех континентов.
11 из 16
В Кремле рассказали, что главной идеей ПМЭФ стало деловое сотрудничество, основанное на равноправии.
12 из 16
Иностранные участники всячески подчеркивают национальный колорит.
13 из 16
Ожидается, что делегаты подпишут контракты на общую сумму в несколько триллионов рублей.
14 из 16
ПМЭФ стал пространством для диалога и развития деловых связей, не имеющим аналогов.
15 из 16
Завершится форум в субботу, 8 июня.
16 из 16
С компанией "Т плюс" - основным поставщиком тепла и горячей воды Кировской городской агломерации, на площадке форума подписано долгосрочное соглашение на 42 миллиарда рублей по реновации всей системы отопления агломерации, в которой проживает более половины населения области.
"Было также подписано соглашение с компанией "Автобан", которая имеет компетенции по строительству дорог, мостовых сооружений, тоннелей. Их опыт крайне необходим, чтобы выйти на проект южного автодорожного обхода Кирова", - рассказал Соколов.
Кроме того, заключены соглашения по логистике и транспортировке продукции деревообрабатывающей промышленности.
"Продукция деревообработки - фанера, лесопиломатериалы, мебель - очень востребована в странах Глобального Юга и Индии. У нас 40 домостроительных компаний, которые производят дома из дерева, самые крупные фанерные комбинаты, которые выпускают фанеру из березы. Мы прорабатываем несколько соглашений о транспортной инфраструктуре, помогают коллеги из других регионов. Например, из Ульяновской области. Мы с ними подписали соглашение о развитии логистических путей в Персидский залив", - пояснил Соколов.
Еще один подписанный документ касается строительства кампуса мирового уровня.
"Мы подготовили заявку вместе со структурами "Ростеха" и подписали соглашение о том, что они будут концессионерами. Это миллиардные инвестиции, и, соответственно, мы уже на низком старте, ждем, когда министерство образования объявит конкурс, будем подавать заявку. Она уже детально проработана", - рассказал Соколов.
По словам руководителя региона, на форуме также заключены соглашения в области металлургии, сельхозпроизводства, перевода городского транспорта на экологичное и дешевое газомоторное топливо.
Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.