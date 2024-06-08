https://ria.ru/20240608/kirovskaya-1951638851.html

Кировская область на ПМЭФ подписала многомиллиардные инвестсоглашения

Кировская область на ПМЭФ подписала многомиллиардные инвестсоглашения - РИА Новости, 08.06.2024

Кировская область на ПМЭФ подписала многомиллиардные инвестсоглашения

Кировская область подписала на ПМЭФ инвестиционные соглашения в различных отраслях на общую сумму 64 миллиарда рублей, сообщил РИА Новости губернатор региона... РИА Новости, 08.06.2024

2024-06-08T14:29

2024-06-08T14:29

2024-06-08T14:29

кировская область

кировская область

александр соколов

пмэф

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 июн – РИА Новости. Кировская область подписала на ПМЭФ инвестиционные соглашения в различных отраслях на общую сумму 64 миллиарда рублей, сообщил РИА Новости губернатор региона Александр Соколов. "В год 650-летия города Кирова впервые Кировская область в этом году имеет свой стенд на форуме, и мы целенаправленно подходим к работе. На ПМЭФ мы приехали с задачей привлечения в регион средств по нескольким видам инфраструктуры. Первое – ЖКХ и газификация. Мы подписали соглашение со структурами "Газпрома" о графике газификации в отдаленных районах Кировской области. Также мы договорились о подготовке следующей программы, чтобы к 2030 году газ пришел в северные районы и область была газифицирована, как поручил президент", - сказал Соколов. С компанией "Т плюс" - основным поставщиком тепла и горячей воды Кировской городской агломерации, на площадке форума подписано долгосрочное соглашение на 42 миллиарда рублей по реновации всей системы отопления агломерации, в которой проживает более половины населения области. "Было также подписано соглашение с компанией "Автобан", которая имеет компетенции по строительству дорог, мостовых сооружений, тоннелей. Их опыт крайне необходим, чтобы выйти на проект южного автодорожного обхода Кирова", - рассказал Соколов. Кроме того, заключены соглашения по логистике и транспортировке продукции деревообрабатывающей промышленности. "Продукция деревообработки - фанера, лесопиломатериалы, мебель - очень востребована в странах Глобального Юга и Индии. У нас 40 домостроительных компаний, которые производят дома из дерева, самые крупные фанерные комбинаты, которые выпускают фанеру из березы. Мы прорабатываем несколько соглашений о транспортной инфраструктуре, помогают коллеги из других регионов. Например, из Ульяновской области. Мы с ними подписали соглашение о развитии логистических путей в Персидский залив", - пояснил Соколов. Еще один подписанный документ касается строительства кампуса мирового уровня. "Мы подготовили заявку вместе со структурами "Ростеха" и подписали соглашение о том, что они будут концессионерами. Это миллиардные инвестиции, и, соответственно, мы уже на низком старте, ждем, когда министерство образования объявит конкурс, будем подавать заявку. Она уже детально проработана", - рассказал Соколов. По словам руководителя региона, на форуме также заключены соглашения в области металлургии, сельхозпроизводства, перевода городского транспорта на экологичное и дешевое газомоторное топливо. Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.

кировская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Ольга Фомченкова

кировская область, александр соколов, пмэф