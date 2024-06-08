https://ria.ru/20240608/khirurg-1951652126.html

Современный герой. Хирург спас семь бойцов спецназа ценой собственной жизни

Современный герой. Хирург спас семь бойцов спецназа ценой собственной жизни - РИА Новости, 08.06.2024

Современный герой. Хирург спас семь бойцов спецназа ценой собственной жизни

Российский военно-полевой хирург пожертвовал жизнью, закрыв собой от вражеского дрона вход в палатку, в которой лежали семь только что прооперированных им... РИА Новости, 08.06.2024

2024-06-08T15:52

2024-06-08T15:52

2024-06-08T16:07

пмэф-2024

общество

вооруженные силы рф

фонд поддержки участников спецоперации "защитники отечества"

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/08/1951651653_0:120:3166:1901_1920x0_80_0_0_cde5f13ce1c986d701d88eae39e7d14a.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 июн — РИА Новости. Российский военно-полевой хирург пожертвовал жизнью, закрыв собой от вражеского дрона вход в палатку, в которой лежали семь только что прооперированных им спецназовцев, рассказала в интервью РИА Новости на Петербургском международном экономическом форуме председатель фонда "Защитники Отечества" Анна Цивилева. Одним из направлений работы фонда является увековечивание памяти героев спецоперации, отметила Цивилева. По ее словам, современные герои — вернувшиеся со спецоперации бойцы - своим примером действительно вдохновляют людей, их подвиги помогают прийти к пониманию основ нравственности человека. "Последняя история, которая как-то меня особо потрясла, это когда наш военно-полевой хирург, который прооперировал только что семь спецназовцев, и они лежали в медицинской палатке, и летел дрон. Этот хирург, который мог, безусловно, спасти свою жизнь, принимает решение и закрывает своим телом вход в эту палатку. Он погибает сам, но он спасает семь жизней молодых парней", - сказала Цивилева. Председатель фонда "Защитники Отечества" считает, что встречи с подобными героическими людьми заставят задуматься каждого, а что лежит в основе человеческих взаимоотношений. Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.

https://ria.ru/20240430/volonter-1942229319.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, вооруженные силы рф, фонд поддержки участников спецоперации "защитники отечества"