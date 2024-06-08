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Современный герой. Хирург спас семь бойцов спецназа ценой собственной жизни - РИА Новости, 08.06.2024
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15:52 08.06.2024 (обновлено: 16:07 08.06.2024)
https://ria.ru/20240608/khirurg-1951652126.html
Современный герой. Хирург спас семь бойцов спецназа ценой собственной жизни
Современный герой. Хирург спас семь бойцов спецназа ценой собственной жизни - РИА Новости, 08.06.2024
Современный герой. Хирург спас семь бойцов спецназа ценой собственной жизни
Российский военно-полевой хирург пожертвовал жизнью, закрыв собой от вражеского дрона вход в палатку, в которой лежали семь только что прооперированных им... РИА Новости, 08.06.2024
2024-06-08T15:52
2024-06-08T16:07
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общество
вооруженные силы рф
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 июн — РИА Новости. Российский военно-полевой хирург пожертвовал жизнью, закрыв собой от вражеского дрона вход в палатку, в которой лежали семь только что прооперированных им спецназовцев, рассказала в интервью РИА Новости на Петербургском международном экономическом форуме председатель фонда "Защитники Отечества" Анна Цивилева. Одним из направлений работы фонда является увековечивание памяти героев спецоперации, отметила Цивилева. По ее словам, современные герои — вернувшиеся со спецоперации бойцы - своим примером действительно вдохновляют людей, их подвиги помогают прийти к пониманию основ нравственности человека. "Последняя история, которая как-то меня особо потрясла, это когда наш военно-полевой хирург, который прооперировал только что семь спецназовцев, и они лежали в медицинской палатке, и летел дрон. Этот хирург, который мог, безусловно, спасти свою жизнь, принимает решение и закрывает своим телом вход в эту палатку. Он погибает сам, но он спасает семь жизней молодых парней", - сказала Цивилева. Председатель фонда "Защитники Отечества" считает, что встречи с подобными героическими людьми заставят задуматься каждого, а что лежит в основе человеческих взаимоотношений. Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.
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общество, вооруженные силы рф, фонд поддержки участников спецоперации "защитники отечества"
ПМЭФ-2024, Общество, Вооруженные силы РФ, Фонд поддержки участников спецоперации "Защитники Отечества"
Современный герой. Хирург спас семь бойцов спецназа ценой собственной жизни

Цивилева: хирург закрыл собой вход в палатку с 7 ранеными бойцами от дрона ВСУ

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкИконы в операционном блоке отдельного медицинского отряда в зоне СВО
Иконы в операционном блоке отдельного медицинского отряда в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 08.06.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Иконы в операционном блоке отдельного медицинского отряда в зоне СВО. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 июн — РИА Новости. Российский военно-полевой хирург пожертвовал жизнью, закрыв собой от вражеского дрона вход в палатку, в которой лежали семь только что прооперированных им спецназовцев, рассказала в интервью РИА Новости на Петербургском международном экономическом форуме председатель фонда "Защитники Отечества" Анна Цивилева.
Одним из направлений работы фонда является увековечивание памяти героев спецоперации, отметила Цивилева. По ее словам, современные герои — вернувшиеся со спецоперации бойцы - своим примером действительно вдохновляют людей, их подвиги помогают прийти к пониманию основ нравственности человека.
«
"Последняя история, которая как-то меня особо потрясла, это когда наш военно-полевой хирург, который прооперировал только что семь спецназовцев, и они лежали в медицинской палатке, и летел дрон. Этот хирург, который мог, безусловно, спасти свою жизнь, принимает решение и закрывает своим телом вход в эту палатку. Он погибает сам, но он спасает семь жизней молодых парней", - сказала Цивилева.
Председатель фонда "Защитники Отечества" считает, что встречи с подобными героическими людьми заставят задуматься каждого, а что лежит в основе человеческих взаимоотношений.
Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.
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ПМЭФ-2024ОбществоВооруженные силы РФФонд поддержки участников спецоперации "Защитники Отечества"
 
 
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