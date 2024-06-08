https://ria.ru/20240608/kater-1951573073.html

В Севастополе уничтожили безэкипажный катер

В Севастополе уничтожили безэкипажный катер - РИА Новости, 08.06.2024

В Севастополе уничтожили безэкипажный катер

В Стрелецкой бухте в Севастополе уничтожен безэкипажный катер, повреждений гражданской инфраструктуры нет, сообщил губернатор города Михаила Развожаев. РИА Новости, 08.06.2024

2024-06-08T03:18

2024-06-08T03:18

2024-06-08T03:41

специальная военная операция на украине

севастополь

михаил развожаев

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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. В Стрелецкой бухте в Севастополе уничтожен безэкипажный катер, повреждений гражданской инфраструктуры нет, сообщил губернатор города Михаила Развожаев."Наш флот на внешнем рейде уничтожил безэкипажный катер", — написал он в Telegram-канале, комментируя "громкие звуки" со стороны Стрелецкой бухты.Повреждений гражданской инфраструктуры не зафиксировано, добавил Развозжаев.Украинская армия регулярно пытается атаковать Крым при помощи беспилотных катеров. В частности, в пятницу днем авиация Черноморского флота уничтожила три морских дрона, направлявшихся в сторону Крыма.В свою очередь, 16 мая Киев предпринял попытку массированной атаки на Крым при помощи беспилотных катеров. Тогда российская авиация ликвидировала в Черном море 12 морских дронов.В Севастополе и Крыму действует желтый уровень террористической опасности.

https://ria.ru/20240607/sevastopol-1951210210.html

севастополь

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севастополь, михаил развожаев