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В Севастополе уничтожили безэкипажный катер - РИА Новости, 08.06.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
03:18 08.06.2024 (обновлено: 03:41 08.06.2024)
https://ria.ru/20240608/kater-1951573073.html
В Севастополе уничтожили безэкипажный катер
В Севастополе уничтожили безэкипажный катер - РИА Новости, 08.06.2024
В Севастополе уничтожили безэкипажный катер
В Стрелецкой бухте в Севастополе уничтожен безэкипажный катер, повреждений гражданской инфраструктуры нет, сообщил губернатор города Михаила Развожаев. РИА Новости, 08.06.2024
2024-06-08T03:18
2024-06-08T03:41
специальная военная операция на украине
севастополь
михаил развожаев
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. В Стрелецкой бухте в Севастополе уничтожен безэкипажный катер, повреждений гражданской инфраструктуры нет, сообщил губернатор города Михаила Развожаев.&quot;Наш флот на внешнем рейде уничтожил безэкипажный катер&quot;, — написал он в Telegram-канале, комментируя &quot;громкие звуки&quot; со стороны Стрелецкой бухты.Повреждений гражданской инфраструктуры не зафиксировано, добавил Развозжаев.Украинская армия регулярно пытается атаковать Крым при помощи беспилотных катеров. В частности, в пятницу днем авиация Черноморского флота уничтожила три морских дрона, направлявшихся в сторону Крыма.В свою очередь, 16 мая Киев предпринял попытку массированной атаки на Крым при помощи беспилотных катеров. Тогда российская авиация ликвидировала в Черном море 12 морских дронов.В Севастополе и Крыму действует желтый уровень террористической опасности.
https://ria.ru/20240607/sevastopol-1951210210.html
севастополь
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севастополь, михаил развожаев
Специальная военная операция на Украине, Севастополь, Михаил Развожаев
В Севастополе уничтожили безэкипажный катер

Развожаев: в районе Стрелецкой бухты в Севастополе уничтожили безэкипажный катер

© РИА Новости / Сергей Петросян | Перейти в медиабанкПорт в Севастополе
Порт в Севастополе - РИА Новости, 1920, 08.06.2024
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. В Стрелецкой бухте в Севастополе уничтожен безэкипажный катер, повреждений гражданской инфраструктуры нет, сообщил губернатор города Михаила Развожаев.
«

"Наш флот на внешнем рейде уничтожил безэкипажный катер", — написал он в Telegram-канале, комментируя "громкие звуки" со стороны Стрелецкой бухты.

Повреждений гражданской инфраструктуры не зафиксировано, добавил Развозжаев.
Украинская армия регулярно пытается атаковать Крым при помощи беспилотных катеров. В частности, в пятницу днем авиация Черноморского флота уничтожила три морских дрона, направлявшихся в сторону Крыма.
В свою очередь, 16 мая Киев предпринял попытку массированной атаки на Крым при помощи беспилотных катеров. Тогда российская авиация ликвидировала в Черном море 12 морских дронов.
В Севастополе и Крыму действует желтый уровень террористической опасности.
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Вчера, 08:08
 
Специальная военная операция на УкраинеСевастопольМихаил Развожаев
 
 
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