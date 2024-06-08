https://ria.ru/20240608/karar-1951595756.html

СМИ: решение правительства Турции удивило промышленников

СМИ: решение правительства Турции удивило промышленников - РИА Новости, 08.06.2024

СМИ: решение правительства Турции удивило промышленников

Решение турецкого правительства о применении сорокапроцентной дополнительной таможенной пошлины на все импортируемые транспортные средства из Китая вызвало... РИА Новости, 08.06.2024

2024-06-08T09:32

2024-06-08T09:32

2024-06-08T10:32

экономика

авто

китай

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АНКАРА, 8 июн – РИА Новости. Решение турецкого правительства о применении сорокапроцентной дополнительной таможенной пошлины на все импортируемые транспортные средства из Китая вызвало резонанс в автомобильной промышленности страны, оно может привести к изменениям на рынке, пишет газета Karar. В марте прошлого года турецкое правительство с учётом начала производства отечественного электромобиля TOGG ввело дополнительный налог в размере 40% на импорт автомобилей из КНР с электродвигателями. Согласно новому постановлению, с 7 июля 2024 года налог будет применяться ко всем транспортным средствам, импортируемым из Китая. "В таможенные пошлины, применяемые к автомобилям, импортируемым из Китая, внесено важное изменение. Сорокапроцентная дополнительная таможенная пошлина, которая ранее применялась только к электромобилям, с 7 июля 2024 года будет применяться на все типы транспортных средств. Это решение, опубликованное в "Официальном вестнике" (печатный орган правительства – ред.), вызвало большой резонанс в автомобильной промышленности", - пишет издание. Согласно новому постановлению, общая налоговая ставка, применяемая к автомобилям китайского происхождения, увеличилась до 50 процентов. "Таким образом, за каждый автомобиль, импортируемый из Китая, придется заплатить 50-процентный налог, включая 10-процентную таможенную пошлину и 40-процентный дополнительный налог", - подчеркнуло издание. Газета отмечает, что это решение может привести к значительным изменениям на турецком автомобильном рынке. "Повышение налога, которое может особенно сильно повлиять на конкурентоспособность китайских брендов, может также изменить предпочтения потребителей. Обоснованием повышения налога является стимулирование внутреннего производства и сокращение дефицита внешней торговли. Однако представители автомобильного сектора выражают опасения, что это решение может привести к росту цен, который отразится на потребителях, и снижению доли китайских брендов на турецком рынке", - пишет издание.

https://ria.ru/20240125/avto-1923281888.html

https://radiosputnik.ru/20220704/turtsiya-1800059953.html

https://ria.ru/20240523/avtomobili-1947790208.html

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экономика, авто, китай