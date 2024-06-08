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Никитин: первую очередь ИТ-кампуса в Нижнем Новгороде сдадут в 2025 году - РИА Новости, 08.06.2024
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Нижегородская область
 
14:50 08.06.2024
https://ria.ru/20240608/kampus-1951642468.html
Никитин: первую очередь ИТ-кампуса в Нижнем Новгороде сдадут в 2025 году
Никитин: первую очередь ИТ-кампуса в Нижнем Новгороде сдадут в 2025 году - РИА Новости, 08.06.2024
Никитин: первую очередь ИТ-кампуса в Нижнем Новгороде сдадут в 2025 году
Строительство первой очереди межвузовского ИТ-кампуса мирового уровня в Нижнем Новгороде, который будет выпускать до полутора тысяч специалистов в год,... РИА Новости, 08.06.2024
2024-06-08T14:50
2024-06-08T14:50
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 июн – РИА Новости. Строительство первой очереди межвузовского ИТ-кампуса мирового уровня в Нижнем Новгороде, который будет выпускать до полутора тысяч специалистов в год, завершится в 2025 году, сообщил РИА Новости губернатор Нижегородской области Глеб Никитин на полях Петербургского международного экономического форума. "Параллельно будут начаты еще четыре очереди, и уже в 2026 году мы подойдем к завершению большей части проектов", - сказал Никитин.Губернатор сообщил, что в столице региона будет создана экосистема, включающая не только сам кампус, но и ИТ-квартал, где разместятся офисы и исследовательские подразделения крупнейших ИТ-компаний страны. Непосредственно в кампусе появятся около 5600 мест для проживания студентов и преподавателей. "В рамках проекта Черниговской набережной будет создано около 150 тысяч квадратных метров жилья, в том числе, для ИТ-специалистов, которые очень требовательны к городской среде и комфорту. Мы обеспечим достойный уровень проживания, городской среды, который способен конкурировать со многими городами, в том числе, со столицей", - сказал Никитин. Глава региона подчеркнул, что область приложила беспрецедентные усилия для создания системы развития информационных технологий и сопутствующих отраслей. Были приняты решения по уникальным формам поддержки, таким как субсидирование затратного привлечения специалистов, отметил он. "Субсидия позволяет дополнить тот пакет мер поддержки, который сформирован правительством России. Он беспрецедентен для всех "айтишников" в стране, но по компенсации затрат по оплате труда, оплате НДФЛ, таких мер не было. Это важный элемент создания налоговой и экономической среды, но мы идем дальше и создаем, в том числе, и техническую базу", - пояснил Никитин. Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
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пмэф, нижний новгород, нижегородская область, глеб никитин, россия
Нижегородская область, ПМЭФ, Нижний Новгород, Нижегородская область, Глеб Никитин, Россия

Никитин: первую очередь ИТ-кампуса в Нижнем Новгороде сдадут в 2025 году

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкГлеб Никитин на ПМЭФ
Глеб Никитин на ПМЭФ
© Фотохост-агентство РИА Новости
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Глеб Никитин на ПМЭФ. Архивное фото
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 июн – РИА Новости. Строительство первой очереди межвузовского ИТ-кампуса мирового уровня в Нижнем Новгороде, который будет выпускать до полутора тысяч специалистов в год, завершится в 2025 году, сообщил РИА Новости губернатор Нижегородской области Глеб Никитин на полях Петербургского международного экономического форума.
"Параллельно будут начаты еще четыре очереди, и уже в 2026 году мы подойдем к завершению большей части проектов", - сказал Никитин.
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин
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Губернатор сообщил, что в столице региона будет создана экосистема, включающая не только сам кампус, но и ИТ-квартал, где разместятся офисы и исследовательские подразделения крупнейших ИТ-компаний страны. Непосредственно в кампусе появятся около 5600 мест для проживания студентов и преподавателей.
"В рамках проекта Черниговской набережной будет создано около 150 тысяч квадратных метров жилья, в том числе, для ИТ-специалистов, которые очень требовательны к городской среде и комфорту. Мы обеспечим достойный уровень проживания, городской среды, который способен конкурировать со многими городами, в том числе, со столицей", - сказал Никитин.
Глава региона подчеркнул, что область приложила беспрецедентные усилия для создания системы развития информационных технологий и сопутствующих отраслей. Были приняты решения по уникальным формам поддержки, таким как субсидирование затратного привлечения специалистов, отметил он.
"Субсидия позволяет дополнить тот пакет мер поддержки, который сформирован правительством России. Он беспрецедентен для всех "айтишников" в стране, но по компенсации затрат по оплате труда, оплате НДФЛ, таких мер не было. Это важный элемент создания налоговой и экономической среды, но мы идем дальше и создаем, в том числе, и техническую базу", - пояснил Никитин.
Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
 
Нижегородская областьПМЭФНижний НовгородНижегородская областьГлеб НикитинРоссия
 
 
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