https://ria.ru/20240608/kamchatka-1951579573.html

Губернатор Камчатки назвал главную задачу региона

Губернатор Камчатки назвал главную задачу региона - РИА Новости, 08.06.2024

Губернатор Камчатки назвал главную задачу региона

Главная задача для Камчатки на ближайшие годы - преодолеть зависимость энергетики полуострова от дорогостоящего привозного мазута, сказал в интервью РИА Новости РИА Новости, 08.06.2024

2024-06-08T06:44

2024-06-08T06:44

2024-06-08T06:44

пмэф-2024

экономика

камчатка

камчатский край

владимир солодов

новатэк

русгидро

зарубежнефть

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/16/1733430843_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_25ceffa26f789b4497ad39b64047bc96.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 июн - РИА Новости. Главная задача для Камчатки на ближайшие годы - преодолеть зависимость энергетики полуострова от дорогостоящего привозного мазута, сказал в интервью РИА Новости на ПМЭФ губернатор Камчатского края Владимир Солодов. "До сих пор мы, к сожалению, снабжаемся в большей части дорогим, неэффективным, привозным мазутом, который, еще раз повторюсь, дорогой, неэффективный и сопряжен с риском непоставки. Моя главная задача - уйти от этой мазутной зависимости", - сказал губернатор. Он отметил, что одним из решений является перевод энергосистемы Камчатки на сжиженный природный газ. В том числе его по поручению президента будет поставлять компания "Новатэк", которая возводит терминал по перегрузке сжиженного газа в бухте Бечевинская, уточнил глава региона. Еще одно решение - наращивание "зеленой" составляющей энергетики. "Следующим шагом будет наращивание "зеленой" составляющей возобновляемых источников энергии. Здесь договариваемся с "Русгидро", с "Зарубежнефтью" по созданию второй очереди нашей геотермальной станции Мутновской. Это позволит повысить эффективность выработки, а значит - снизить тариф на электроэнергетику и существенно нарастить долю в энергетическом балансе. Дальнейшее развитие - реализация новых месторождений геотермальной энергии, последовательное замещение в электрической, а в перспективе и тепловой генерации этим источником", - пояснил Солодов. Он уточнил, что на полях ПМЭФ заключено соглашение с ООО "Группа ЭНЭЛТ" о модернизации энергетических объектов в изолированных энергоузлах Камчатки. Как правило, там расположены дизельные электростанции. Планируется их перевод в том числе на солнечную и ветровую генерацию. Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости - информационный партнер форума.

https://ria.ru/20240606/port-1950867231.html

https://ria.ru/20231212/ekotekhnopark-1915271683.html

камчатка

камчатский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, камчатка, камчатский край, владимир солодов, новатэк, русгидро, зарубежнефть