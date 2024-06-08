Губернатор Камчатки назвал главную задачу региона
Солодов назвал уход от мазутной зависимости энергетики главной задачей региона
Губернатор Камчатского края Владимир Солодов. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 июн - РИА Новости. Главная задача для Камчатки на ближайшие годы - преодолеть зависимость энергетики полуострова от дорогостоящего привозного мазута, сказал в интервью РИА Новости на ПМЭФ губернатор Камчатского края Владимир Солодов.
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"До сих пор мы, к сожалению, снабжаемся в большей части дорогим, неэффективным, привозным мазутом, который, еще раз повторюсь, дорогой, неэффективный и сопряжен с риском непоставки. Моя главная задача - уйти от этой мазутной зависимости", - сказал губернатор.
Он отметил, что одним из решений является перевод энергосистемы Камчатки на сжиженный природный газ. В том числе его по поручению президента будет поставлять компания "Новатэк", которая возводит терминал по перегрузке сжиженного газа в бухте Бечевинская, уточнил глава региона. Еще одно решение - наращивание "зеленой" составляющей энергетики.
"Следующим шагом будет наращивание "зеленой" составляющей возобновляемых источников энергии. Здесь договариваемся с "Русгидро", с "Зарубежнефтью" по созданию второй очереди нашей геотермальной станции Мутновской. Это позволит повысить эффективность выработки, а значит - снизить тариф на электроэнергетику и существенно нарастить долю в энергетическом балансе. Дальнейшее развитие - реализация новых месторождений геотермальной энергии, последовательное замещение в электрической, а в перспективе и тепловой генерации этим источником", - пояснил Солодов.
Он уточнил, что на полях ПМЭФ заключено соглашение с ООО "Группа ЭНЭЛТ" о модернизации энергетических объектов в изолированных энергоузлах Камчатки. Как правило, там расположены дизельные электростанции. Планируется их перевод в том числе на солнечную и ветровую генерацию.
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