https://ria.ru/20240608/izrail-1951709431.html

Россиянин по-русски поблагодарил Нетаньяху за возвращение из Газы

Россиянин по-русски поблагодарил Нетаньяху за возвращение из Газы - РИА Новости, 08.06.2024

Россиянин по-русски поблагодарил Нетаньяху за возвращение из Газы

Россиянин Андрей Козлов поблагодарил премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху за возращение из Газы на русском языке. Видео встречи разместил израильский... РИА Новости, 08.06.2024

2024-06-08T22:19

2024-06-08T22:19

2024-06-08T23:06

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МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Россиянин Андрей Козлов поблагодарил премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху за возращение из Газы на русском языке. Видео встречи разместил израильский политик в соцсети Х."Спасибо вам", — произнес Козлов.Мужчина пожал руку Нетаньяху, после чего они обнялись.Ранее в субботу пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что израильские военные освободили в секторе Газа четырех заложников, включая россиянина Андрея Козлова.Отмечается, что ХАМАС похитило Ноа Аргамани (25 лет), Альмога Меира (21 год), Андрея Козлова (27 лет), у которого также есть гражданство России, и Шломи Зива (40 лет) с музыкального фестиваля "Нова" 7 октября.Как сообщил посол России в Израиле Анатолий Викторов, дипломаты восемь месяцев были на связи с родственниками Козлова. Глава дипмиссии пожелал ему вернуться к полноценной жизни после пережитых мытарств.Кроме того, известно, что освобожденный Альмог Меир имеет также гражданство Польши.По данным военных, бывшие заложники находятся в хорошем состоянии, их доставили в медицинский центр "Шеба" в Тель-ха-Шомер для обследования.

https://ria.ru/20240608/konflikt-1915630213.html

https://ria.ru/20240608/zasedanie-1951685446.html

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в мире, израиль, россия, польша, биньямин нетаньяху, андрей козлов, анатолий викторов, хамас, армия обороны израиля (цахал)