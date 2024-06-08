https://ria.ru/20240608/isk-1951665504.html

Успенская подала иск к Киркорову на десять миллионов рублей

Успенская подала иск к Киркорову на десять миллионов рублей - РИА Новости, 08.06.2024

Успенская подала иск к Киркорову на десять миллионов рублей

Певица Любовь Успенская подала иск о защите чести и достоинства на сумму 10 миллионов рублей к артисту Филиппу Киркорову из-за слов о "попрошайке", сообщила РИА РИА Новости, 08.06.2024

2024-06-08T16:58

2024-06-08T16:58

2024-06-08T16:58

шоубиз

филипп киркоров

москва

любовь успенская

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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Певица Любовь Успенская подала иск о защите чести и достоинства на сумму 10 миллионов рублей к артисту Филиппу Киркорову из-за слов о "попрошайке", сообщила РИА Новости адвокат Успенской Елена Сенина. "Мы подали иск в Басманный суд Москвы", - сказала собеседница агентства. Ранее Сенина заявляла, что Киркоров в недавнем интервью телеканалу МУЗ-ТВ назвал Успенскую "попрошайкой", которая "клянчит шмотки и подарки". Успенская требует, чтобы Киркоров опроверг сказанное. Сначала Сенина направила артисту досудебную претензию, на которую тот не отреагировал. Ранее Киркоров сам подал иск в Замоскворецкий суд Москвы на Успенскую из- за ее интервью журналистке Алене Жигаловой, в котором артиста назвали "женоненавистником". Он потребовал с певицы 10 млн рублей компенсации и 2 млн судебных расходов. Исковые требования сторона ответчика не признает. Суд отложил заседания до 24 июня для возможного примирения сторон.

https://ria.ru/20240605/kirkorov-1950776331.html

https://ria.ru/20240513/uspenskaya-1945625887.html

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