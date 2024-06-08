https://ria.ru/20240608/iran-1951704328.html

Иран призвал исламские страны прекратить сотрудничество с Израилем

Иран призвал исламские страны прекратить сотрудничество с Израилем - РИА Новости, 08.06.2024

Иран призвал исламские страны прекратить сотрудничество с Израилем

Исламским странам необходимо прекратить политическое, экономическое сотрудничество с Израилем, бойкотировать импорт, заявил исполняющий обязанности главы МИД... РИА Новости, 08.06.2024

2024-06-08T21:28

2024-06-08T21:28

2024-06-08T21:30

али багери

иран

израиль

в мире

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АНКАРА, 8 июн - РИА Новости. Исламским странам необходимо прекратить политическое, экономическое сотрудничество с Израилем, бойкотировать импорт, заявил исполняющий обязанности главы МИД Ирана Али Багери. "На наш взгляд, самой эффективной инициативой, которую могут предпринять исламские страны, будет прекращение политического и экономического сотрудничества с этим (израильским - ред.) режимом и бойкот всего импорта и экспорта с ним", - сказал Багери в интервью телеканалу CNN Türk.

https://ria.ru/20240418/iran-1940807798.html

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али багери, иран, израиль, в мире