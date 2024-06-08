https://ria.ru/20240608/iran-1951702014.html

Иран заявил, что при дестабилизации в регионе будет сдерживать Израиль

Иран заявил, что при дестабилизации в регионе будет сдерживать Израиль - РИА Новости, 08.06.2024

Иран заявил, что при дестабилизации в регионе будет сдерживать Израиль

Иран в случае дестабилизации в регионе эффективно использует свою мощь для сдерживания Израиля, заявил исполняющий обязанности главы МИД страны Али Багери. РИА Новости, 08.06.2024

2024-06-08T21:04

2024-06-08T21:04

2024-06-08T21:30

в мире

иран

магатэ

израиль

дамаск (город)

али багери

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АНКАРА, 8 июн – РИА Новости. Иран в случае дестабилизации в регионе эффективно использует свою мощь для сдерживания Израиля, заявил исполняющий обязанности главы МИД страны Али Багери. "…Преследование и нападение сионистов на иранское посольство в Дамаске заставило Иран эффективно и мудро использовать свои силовые компоненты для защиты безопасности и стабильности в регионе. Думаю, сионисты прекрасно знают, что когда стабильность и безопасность региона окажутся под угрозой и они попытаются дестабилизировать обстановку в регионе, Иран эффективно и мудро использует свою мощь, чтобы сдержать их и поставить на место", - заявил Багери в интервью телеканалу CNN Türk.

https://ria.ru/20240418/iran-1940807798.html

иран

израиль

дамаск (город)

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в мире, иран, магатэ, израиль, дамаск (город), али багери