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Иран заявил, что при дестабилизации в регионе будет сдерживать Израиль - РИА Новости, 08.06.2024
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21:04 08.06.2024 (обновлено: 21:30 08.06.2024)
https://ria.ru/20240608/iran-1951702014.html
Иран заявил, что при дестабилизации в регионе будет сдерживать Израиль
Иран заявил, что при дестабилизации в регионе будет сдерживать Израиль - РИА Новости, 08.06.2024
Иран заявил, что при дестабилизации в регионе будет сдерживать Израиль
Иран в случае дестабилизации в регионе эффективно использует свою мощь для сдерживания Израиля, заявил исполняющий обязанности главы МИД страны Али Багери. РИА Новости, 08.06.2024
2024-06-08T21:04
2024-06-08T21:30
в мире
иран
магатэ
израиль
дамаск (город)
али багери
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АНКАРА, 8 июн – РИА Новости. Иран в случае дестабилизации в регионе эффективно использует свою мощь для сдерживания Израиля, заявил исполняющий обязанности главы МИД страны Али Багери. "…Преследование и нападение сионистов на иранское посольство в Дамаске заставило Иран эффективно и мудро использовать свои силовые компоненты для защиты безопасности и стабильности в регионе. Думаю, сионисты прекрасно знают, что когда стабильность и безопасность региона окажутся под угрозой и они попытаются дестабилизировать обстановку в регионе, Иран эффективно и мудро использует свою мощь, чтобы сдержать их и поставить на место", - заявил Багери в интервью телеканалу CNN Türk.
https://ria.ru/20240418/iran-1940807798.html
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в мире, иран, магатэ, израиль, дамаск (город), али багери
В мире, Иран, МАГАТЭ, Израиль, Дамаск (город), Али Багери
Иран заявил, что при дестабилизации в регионе будет сдерживать Израиль

Багери: Иран при дестабилизации в регионе будет сдерживать Израиль

© РИА Новости / Антон Быстров | Перейти в медиабанкФлаг Ирана
Флаг Ирана - РИА Новости, 1920, 08.06.2024
© РИА Новости / Антон Быстров
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АНКАРА, 8 июн – РИА Новости. Иран в случае дестабилизации в регионе эффективно использует свою мощь для сдерживания Израиля, заявил исполняющий обязанности главы МИД страны Али Багери.
"…Преследование и нападение сионистов на иранское посольство в Дамаске заставило Иран эффективно и мудро использовать свои силовые компоненты для защиты безопасности и стабильности в регионе. Думаю, сионисты прекрасно знают, что когда стабильность и безопасность региона окажутся под угрозой и они попытаются дестабилизировать обстановку в регионе, Иран эффективно и мудро использует свою мощь, чтобы сдержать их и поставить на место", - заявил Багери в интервью телеканалу CNN Türk.
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В миреИранМАГАТЭИзраильДамаск (город)Али Багери
 
 
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