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Никитин: Нижегородская область поставила рекорд по росту инвестиций

Никитин: Нижегородская область поставила рекорд по росту инвестиций - РИА Новости, 08.06.2024

Никитин: Нижегородская область поставила рекорд по росту инвестиций

В 2023 году Нижегородская область достигла рекордного роста инвестиций, сообщил РИА Новости губернатор региона Глеб Никитин на полях Петербургского... РИА Новости, 08.06.2024

2024-06-08T13:21

2024-06-08T13:21

2024-06-08T13:21

нижегородская область

нижегородская область

глеб никитин

пмэф

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 июн – РИА Новости. В 2023 году Нижегородская область достигла рекордного роста инвестиций, сообщил РИА Новости губернатор региона Глеб Никитин на полях Петербургского международного экономического форума. "Рост составил 36% в сопоставимых ценах, почти 700 миллиардов рублей. Мы рассчитываем, что и по итогам 2024 года, и в последующие годы положительная динамика сохранится", - сказал Никитин. Глава региона сообщил, что в рамках ПМЭФ-2024 накануне были подписаны 11 соглашений с инвесторами. Привлекаемое финансирование по всем проектам превысит 83 миллиарда рублей, количество создаваемых рабочих мест составит почти 2,6 тысячи. Соглашения касались самых разных сфер: агропромышленного комплекса, машиностроения, химической отрасли, переработки отходов. В частности, губернатор области, министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов, глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев и генеральный директор ООО "Хурмак РУС" Сергей Ахметгареев в ходе форума подписали специальный инвестиционный контракт (СПИК 2.0) на строительство станкостроительного предприятия на территории города. "Кроме этого, прошли обсуждения строительных проектов с девелоперами в рамках программы развития территорий, подписывались соответствующие соглашения. Крупное соглашение на 23 миллиарда рублей было заключено с компанией "Таврос" в сфере производства сельскохозяйственной продукции ", - добавил Никитин. По словам губернатора, приток инвестиций позволяет направлять дополнительные средства на развитие инфраструктуры Нижнего Новгорода и малых городов, агломераций. Главным итогом года, подчеркнул он, стало очередное продвижение Нижегородской области в рейтинге инвестиционного климата Агентства стратегических инициатив на 68 пунктов (по итогам 2017 года область занимала 70-е место), результатом чего стало второе место по стране. "Каждая новая позиция дается тяжелее с учетом того, что вся страна продвигается. Мы поднялись с третьего на второе место и это отражает отношение инвесторов к перспективам развития нижегородской экономики. Мы чрезвычайно удовлетворены и надеемся на продолжение конструктивного взаимодействия с инвесторами", - сказал Никитин. Губернатор отметил также уменьшение количества жалоб, связанных с давлением на бизнес со стороны контрольно-надзорных органов. "Для получения земельных участков в аренду для строительства мы сократили количество документов, которые необходимо предоставить, с семи до одного, а заявка осуществляется в электронном виде, что позволяет в автоматическом режиме сразу видеть те ограничения, которые могут затруднить исполнение заявки", - сказал Никитин. Успехам области, по словам губернатора, способствовала совокупность таких факторов, как совмещение оптимизации управленческих процессов с новыми технологиями и серьезное отношение команды к поставленным целям. "Рассчитываем, что в 2024 году мы также продемонстрируем дальнейшее движение вперед", - заключил Никитин. Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

нижегородская область, глеб никитин, пмэф