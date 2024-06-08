https://ria.ru/20240608/investitsii-1951627925.html
Никитин: Нижегородская область поставила рекорд по росту инвестиций
Никитин: Нижегородская область поставила рекорд по росту инвестиций - РИА Новости, 08.06.2024
Никитин: Нижегородская область поставила рекорд по росту инвестиций
В 2023 году Нижегородская область достигла рекордного роста инвестиций, сообщил РИА Новости губернатор региона Глеб Никитин на полях Петербургского... РИА Новости, 08.06.2024
2024-06-08T13:21
2024-06-08T13:21
2024-06-08T13:21
нижегородская область
нижегородская область
глеб никитин
пмэф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/16/1941513340_0:76:3072:1803_1920x0_80_0_0_4aa22f433d02d894655225b2f286c079.jpg
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 июн – РИА Новости. В 2023 году Нижегородская область достигла рекордного роста инвестиций, сообщил РИА Новости губернатор региона Глеб Никитин на полях Петербургского международного экономического форума. "Рост составил 36% в сопоставимых ценах, почти 700 миллиардов рублей. Мы рассчитываем, что и по итогам 2024 года, и в последующие годы положительная динамика сохранится", - сказал Никитин. Глава региона сообщил, что в рамках ПМЭФ-2024 накануне были подписаны 11 соглашений с инвесторами. Привлекаемое финансирование по всем проектам превысит 83 миллиарда рублей, количество создаваемых рабочих мест составит почти 2,6 тысячи. Соглашения касались самых разных сфер: агропромышленного комплекса, машиностроения, химической отрасли, переработки отходов. В частности, губернатор области, министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов, глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев и генеральный директор ООО "Хурмак РУС" Сергей Ахметгареев в ходе форума подписали специальный инвестиционный контракт (СПИК 2.0) на строительство станкостроительного предприятия на территории города. "Кроме этого, прошли обсуждения строительных проектов с девелоперами в рамках программы развития территорий, подписывались соответствующие соглашения. Крупное соглашение на 23 миллиарда рублей было заключено с компанией "Таврос" в сфере производства сельскохозяйственной продукции ", - добавил Никитин. По словам губернатора, приток инвестиций позволяет направлять дополнительные средства на развитие инфраструктуры Нижнего Новгорода и малых городов, агломераций. Главным итогом года, подчеркнул он, стало очередное продвижение Нижегородской области в рейтинге инвестиционного климата Агентства стратегических инициатив на 68 пунктов (по итогам 2017 года область занимала 70-е место), результатом чего стало второе место по стране. "Каждая новая позиция дается тяжелее с учетом того, что вся страна продвигается. Мы поднялись с третьего на второе место и это отражает отношение инвесторов к перспективам развития нижегородской экономики. Мы чрезвычайно удовлетворены и надеемся на продолжение конструктивного взаимодействия с инвесторами", - сказал Никитин. Губернатор отметил также уменьшение количества жалоб, связанных с давлением на бизнес со стороны контрольно-надзорных органов. "Для получения земельных участков в аренду для строительства мы сократили количество документов, которые необходимо предоставить, с семи до одного, а заявка осуществляется в электронном виде, что позволяет в автоматическом режиме сразу видеть те ограничения, которые могут затруднить исполнение заявки", - сказал Никитин. Успехам области, по словам губернатора, способствовала совокупность таких факторов, как совмещение оптимизации управленческих процессов с новыми технологиями и серьезное отношение команды к поставленным целям. "Рассчитываем, что в 2024 году мы также продемонстрируем дальнейшее движение вперед", - заключил Никитин. Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
нижегородская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/16/1941513340_94:0:2825:2048_1920x0_80_0_0_4ee099ecfd0cf25d0b00a90eb4da8009.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нижегородская область, глеб никитин, пмэф
Нижегородская область, Нижегородская область, Глеб Никитин, ПМЭФ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 июн – РИА Новости. В 2023 году Нижегородская область достигла рекордного роста инвестиций, сообщил РИА Новости губернатор региона Глеб Никитин на полях Петербургского международного экономического форума.
"Рост составил 36% в сопоставимых ценах, почти 700 миллиардов рублей. Мы рассчитываем, что и по итогам 2024 года, и в последующие годы положительная динамика сохранится", - сказал Никитин.
Глава региона сообщил, что в рамках ПМЭФ-2024 накануне были подписаны 11 соглашений с инвесторами. Привлекаемое финансирование по всем проектам превысит 83 миллиарда рублей, количество создаваемых рабочих мест составит почти 2,6 тысячи. Соглашения касались самых разных сфер: агропромышленного комплекса, машиностроения, химической отрасли, переработки отходов. В частности, губернатор области, министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов
, глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев
и генеральный директор ООО "Хурмак РУС" Сергей Ахметгареев в ходе форума подписали специальный инвестиционный контракт (СПИК 2.0) на строительство станкостроительного предприятия на территории города.
"Кроме этого, прошли обсуждения строительных проектов с девелоперами в рамках программы развития территорий, подписывались соответствующие соглашения. Крупное соглашение на 23 миллиарда рублей было заключено с компанией "Таврос" в сфере производства сельскохозяйственной продукции ", - добавил Никитин.
Деловые встречи и динамичные сессии: ПМЭФ в самом разгаре
Центральное место в программе форума заняло пленарное заседание.
1 из 16
Владимир Путин вместе с приглашенными гостями обсудил современные тенденции в экономике.
2 из 16
Также Путин дал оценку состояния российской экономики и обозначил контуры структурных сдвигов в ней.
3 из 16
На полях ПМЭФ состоялся Деловой завтрак Сбера, где выступил его глава Герман Греф.
4 из 16
Кроме того, на форуме обсудили развитие инфраструктуры культурных объектов.
5 из 16
Программа международного трека ПМЭФ включает свыше десяти бизнес-диалогов, среди которых форматы ЕАЭС — АСЕАН, Россия — Африка, Россия — Латинская Америка, Россия — Китай, Россия — ЮАР и другие двусторонние встречи.
6 из 16
Участники форума стараются удивить посетителей необычными стендами, продвигающими продукты.
7 из 16
Официальный представитель МИД России Мария Захарова провела брифинг для СМИ.
8 из 16
Форум поделен на четыре тематических блока, посвященных российской экономике, мировым тенденциям, технологиям и приоритетам современного государства.
9 из 16
Всего форум посетили более 17 тысяч гостей из более чем 130 стран.
10 из 16
Зарубежные гости съехались практически со всех континентов.
11 из 16
В Кремле рассказали, что главной идеей ПМЭФ стало деловое сотрудничество, основанное на равноправии.
12 из 16
Иностранные участники всячески подчеркивают национальный колорит.
13 из 16
Ожидается, что делегаты подпишут контракты на общую сумму в несколько триллионов рублей.
14 из 16
ПМЭФ стал пространством для диалога и развития деловых связей, не имеющим аналогов.
15 из 16
Завершится форум в субботу, 8 июня.
16 из 16
Центральное место в программе форума заняло пленарное заседание.
1 из 16
Владимир Путин вместе с приглашенными гостями обсудил современные тенденции в экономике.
2 из 16
Также Путин дал оценку состояния российской экономики и обозначил контуры структурных сдвигов в ней.
3 из 16
На полях ПМЭФ состоялся Деловой завтрак Сбера, где выступил его глава Герман Греф.
4 из 16
Кроме того, на форуме обсудили развитие инфраструктуры культурных объектов.
5 из 16
Программа международного трека ПМЭФ включает свыше десяти бизнес-диалогов, среди которых форматы ЕАЭС — АСЕАН, Россия — Африка, Россия — Латинская Америка, Россия — Китай, Россия — ЮАР и другие двусторонние встречи.
6 из 16
Участники форума стараются удивить посетителей необычными стендами, продвигающими продукты.
7 из 16
Официальный представитель МИД России Мария Захарова провела брифинг для СМИ.
8 из 16
Форум поделен на четыре тематических блока, посвященных российской экономике, мировым тенденциям, технологиям и приоритетам современного государства.
9 из 16
Всего форум посетили более 17 тысяч гостей из более чем 130 стран.
10 из 16
Зарубежные гости съехались практически со всех континентов.
11 из 16
В Кремле рассказали, что главной идеей ПМЭФ стало деловое сотрудничество, основанное на равноправии.
12 из 16
Иностранные участники всячески подчеркивают национальный колорит.
13 из 16
Ожидается, что делегаты подпишут контракты на общую сумму в несколько триллионов рублей.
14 из 16
ПМЭФ стал пространством для диалога и развития деловых связей, не имеющим аналогов.
15 из 16
Завершится форум в субботу, 8 июня.
16 из 16
По словам губернатора, приток инвестиций позволяет направлять дополнительные средства на развитие инфраструктуры Нижнего Новгорода и малых городов, агломераций.
Главным итогом года, подчеркнул он, стало очередное продвижение Нижегородской области в рейтинге инвестиционного климата Агентства стратегических инициатив на 68 пунктов (по итогам 2017 года область занимала 70-е место), результатом чего стало второе место по стране.
"Каждая новая позиция дается тяжелее с учетом того, что вся страна продвигается. Мы поднялись с третьего на второе место и это отражает отношение инвесторов к перспективам развития нижегородской экономики. Мы чрезвычайно удовлетворены и надеемся на продолжение конструктивного взаимодействия с инвесторами", - сказал Никитин.
Губернатор отметил также уменьшение количества жалоб, связанных с давлением на бизнес со стороны контрольно-надзорных органов.
"Для получения земельных участков в аренду для строительства мы сократили количество документов, которые необходимо предоставить, с семи до одного, а заявка осуществляется в электронном виде, что позволяет в автоматическом режиме сразу видеть те ограничения, которые могут затруднить исполнение заявки", - сказал Никитин.
Успехам области, по словам губернатора, способствовала совокупность таких факторов, как совмещение оптимизации управленческих процессов с новыми технологиями и серьезное отношение команды к поставленным целям.
"Рассчитываем, что в 2024 году мы также продемонстрируем дальнейшее движение вперед", - заключил Никитин.
Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.