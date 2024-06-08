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Пушков призвал законодательно ограничивать использование ИИ - РИА Новости, 08.06.2024
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ПМЭФ-2024
 
15:38 08.06.2024
https://ria.ru/20240608/intellekt-1951650782.html
Пушков призвал законодательно ограничивать использование ИИ
Пушков призвал законодательно ограничивать использование ИИ - РИА Новости, 08.06.2024
Пушков призвал законодательно ограничивать использование ИИ
Необходимо законодательно ограничивать использование искусственного интеллекта, но развивать технологию как область знания тоже важно, заявил в интервью РИА... РИА Новости, 08.06.2024
2024-06-08T15:38
2024-06-08T15:38
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 мая - РИА Новости. Необходимо законодательно ограничивать использование искусственного интеллекта, но развивать технологию как область знания тоже важно, заявил в интервью РИА Новости на ПМЭФ председатель комиссии Совета Федерации по информполитике Алексей Пушков. "Искусственный интеллект следует продвигать с точки зрения исследований — как область знания и как технологию. Но его, безусловно, надо ограничивать. Я скажу так: чем дальше, тем больше. Насколько мне известно, люди, которые работают сейчас с ИИ, поражены темпами его развития и иногда, как признаются руководители крупных программ, им не хватает времени на осознание того, как быстро происходят изменения и в каком направлении они идут", - сказал парламентарий. В пример парламентарий привёл случай, когда в США искусственному интеллекту предложили найти выход из острого международного кризиса для ядерных держав: "во всех случаях искусственный интеллект принял решение о превентивном ядерном ударе". Искусственному интеллекту невозможно привить человечность, технология руководствуется исключительно логикой, отметил Пушков. Председатель комиссии Совета Федерации также рассказал, что ИИ может вызвать проблемы не только в геополитической плоскости, но и на бытовом уровне. "Например, телефонное мошенничество. Один человек может в день совершить 300-500 звонков, а искусственный интеллект 40-50 тысяч. И не отличить от человеческого голоса. ...То есть, гигантские возможности для телефонного и интернет-мошенничества, таких угроз бытового плана очень много. Конечно, это надо регулировать. Нужно вводить новое законодательство, нужно принимать поправки к уже существующим законам", - резюмировал Пушков. Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.
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технологии, сша, алексей пушков, совет федерации рф
ПМЭФ-2024, Технологии, США, Алексей Пушков, Совет Федерации РФ
Пушков призвал законодательно ограничивать использование ИИ

Сенатор Пушков призвал законодательно ограничивать использование ИИ

© AP Photo / Martin MeissnerМеталлическая голова, символизирующая искусственный интеллект
Металлическая голова, символизирующая искусственный интеллект - РИА Новости, 1920, 08.06.2024
© AP Photo / Martin Meissner
Металлическая голова, символизирующая искусственный интеллект. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 мая - РИА Новости. Необходимо законодательно ограничивать использование искусственного интеллекта, но развивать технологию как область знания тоже важно, заявил в интервью РИА Новости на ПМЭФ председатель комиссии Совета Федерации по информполитике Алексей Пушков.
"Искусственный интеллект следует продвигать с точки зрения исследований — как область знания и как технологию. Но его, безусловно, надо ограничивать. Я скажу так: чем дальше, тем больше. Насколько мне известно, люди, которые работают сейчас с ИИ, поражены темпами его развития и иногда, как признаются руководители крупных программ, им не хватает времени на осознание того, как быстро происходят изменения и в каком направлении они идут", - сказал парламентарий.
Искусственный интеллект - РИА Новости, 1920, 05.06.2024
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В пример парламентарий привёл случай, когда в США искусственному интеллекту предложили найти выход из острого международного кризиса для ядерных держав: "во всех случаях искусственный интеллект принял решение о превентивном ядерном ударе". Искусственному интеллекту невозможно привить человечность, технология руководствуется исключительно логикой, отметил Пушков.
Председатель комиссии Совета Федерации также рассказал, что ИИ может вызвать проблемы не только в геополитической плоскости, но и на бытовом уровне.
«
"Например, телефонное мошенничество. Один человек может в день совершить 300-500 звонков, а искусственный интеллект 40-50 тысяч. И не отличить от человеческого голоса. ...То есть, гигантские возможности для телефонного и интернет-мошенничества, таких угроз бытового плана очень много. Конечно, это надо регулировать. Нужно вводить новое законодательство, нужно принимать поправки к уже существующим законам", - резюмировал Пушков.
Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.
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ПМЭФ-2024ТехнологииСШААлексей ПушковСовет Федерации РФ
 
 
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