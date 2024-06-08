https://ria.ru/20240608/intellekt-1951650782.html

Пушков призвал законодательно ограничивать использование ИИ

Пушков призвал законодательно ограничивать использование ИИ - РИА Новости, 08.06.2024

Пушков призвал законодательно ограничивать использование ИИ

Необходимо законодательно ограничивать использование искусственного интеллекта, но развивать технологию как область знания тоже важно, заявил в интервью РИА... РИА Новости, 08.06.2024

2024-06-08T15:38

2024-06-08T15:38

2024-06-08T15:38

пмэф-2024

технологии

сша

алексей пушков

совет федерации рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/18/1854084443_0:221:3018:1919_1920x0_80_0_0_d1e98e08aa8080932ea3f14f32e9b31a.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 мая - РИА Новости. Необходимо законодательно ограничивать использование искусственного интеллекта, но развивать технологию как область знания тоже важно, заявил в интервью РИА Новости на ПМЭФ председатель комиссии Совета Федерации по информполитике Алексей Пушков. "Искусственный интеллект следует продвигать с точки зрения исследований — как область знания и как технологию. Но его, безусловно, надо ограничивать. Я скажу так: чем дальше, тем больше. Насколько мне известно, люди, которые работают сейчас с ИИ, поражены темпами его развития и иногда, как признаются руководители крупных программ, им не хватает времени на осознание того, как быстро происходят изменения и в каком направлении они идут", - сказал парламентарий. В пример парламентарий привёл случай, когда в США искусственному интеллекту предложили найти выход из острого международного кризиса для ядерных держав: "во всех случаях искусственный интеллект принял решение о превентивном ядерном ударе". Искусственному интеллекту невозможно привить человечность, технология руководствуется исключительно логикой, отметил Пушков. Председатель комиссии Совета Федерации также рассказал, что ИИ может вызвать проблемы не только в геополитической плоскости, но и на бытовом уровне. "Например, телефонное мошенничество. Один человек может в день совершить 300-500 звонков, а искусственный интеллект 40-50 тысяч. И не отличить от человеческого голоса. ...То есть, гигантские возможности для телефонного и интернет-мошенничества, таких угроз бытового плана очень много. Конечно, это надо регулировать. Нужно вводить новое законодательство, нужно принимать поправки к уже существующим законам", - резюмировал Пушков. Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.

https://ria.ru/20240605/rossiya-1950544941.html

https://ria.ru/20240605/sber-1950550020.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

технологии, сша, алексей пушков, совет федерации рф