https://ria.ru/20240608/igra-1951656325.html

Школа экспорта РЭЦ провела бизнес-игру для молодых специалистов на ПМЭФ

Школа экспорта РЭЦ провела бизнес-игру для молодых специалистов на ПМЭФ - РИА Новости, 08.06.2024

Школа экспорта РЭЦ провела бизнес-игру для молодых специалистов на ПМЭФ

Школа экспорта Российского экспортного центра (Группа ВЭБ. РФ) провела бизнес-игру "Экспорт. Карьерный трек" для студентов профильных направлений ВУЗов... РИА Новости, 08.06.2024

2024-06-08T16:02

2024-06-08T16:02

2024-06-08T16:03

пмэф-2024

российский экспортный центр (рэц)

санкт-петербург

россия

китай

экономика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/08/1951641831_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_753df16b04891254861bf755c427a4ca.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 июн - РИА Новости. Школа экспорта Российского экспортного центра (Группа ВЭБ. РФ) провела бизнес-игру "Экспорт. Карьерный трек" для студентов профильных направлений ВУЗов Санкт-Петербурга и Ленобласти 8 июня в рамках Молодежного дня Петербургского международного экономического форума, показав возможности профессионального профилирования и построения карьеры в сфере внешнеэкономической деятельности, сообщает Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ). "В ходе бизнес-игры молодые специалисты перевоплотились в сотрудников российской экспортно ориентированной компании, производящей мороженое, и смоделировали выход на рынок Китая, пройдя все этапы экспортного проекта", - говорится в сообщении. В соответствии с каждым этапом, студенты делились на команды: группу аналитиков рынка, которая провела анализ зарубежных рынков и поиск покупателей, группу международного маркетинга, разработавшую концепции позиционирования и продвижения продукции, группу международных коммуникаций, которая подготовила планы ведения переговоров с зарубежными партнёрами, отдел логистики, проанализировавший путь поставки и прохождение таможенных процедур, а также группу финансовой аналитики, которая рассчитала возможные риски и оптимальные финансовые условия экспортной сделки. Основной задачей участников игры было успешное заключение экспортного контракта с иностранным партнером. Группы получали задания в виде приближенных к реальным условиям бизнес-кейсов. Каждый кейс подразумевал получение необходимых вводных данных о стране-партнёре, экспортируемом продукте, предварительных условиях поставки, а также базовых особенностях реализации выбранного этапа. После решения кейса и небольшой подготовки каждая команда провела презентацию ключевых результатов своего этапа экспертам бизнес-игры и представителям действующих компаний-экспортеров, получив обратную связь и рекомендации. "Основой успешного экспорта являются квалифицированные кадры. И для поддержания развития российского экспорта необходимо обеспечить его притоком полных энтузиазма молодых специалистов. Деловая игра "Экспорт. Карьерный трек" призвана помочь студентам профильных направлений не только получить релевантный опыт, но и сделать первый шаг на непростом пути профориентирования", - подчеркнула генеральный директор Школы экспорта РЭЦ Алисия Никитина, выступившая модератором бизнес-игры. По итогам игры, благодаря реалистичности разработанных специалистами Школы экспорта РЭЦ бизнес-кейсов, а также присутствию действующих ВЭД-специалистов из компаний-экспортеров, студенты смогли примерить на себя различные роли, в которых может выступать специалист в области ВЭД во время работы, получить практические рекомендации и сделать выводы, позволяющие приблизиться к осознанному выбору профессии в будущем. Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.

https://ria.ru/20240607/mekhanizm-1951403095.html

https://ria.ru/20240607/forum-1951438064.html

санкт-петербург

россия

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

российский экспортный центр (рэц), санкт-петербург, россия, китай, экономика