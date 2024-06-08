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Школа экспорта РЭЦ провела бизнес-игру для молодых специалистов на ПМЭФ - РИА Новости, 08.06.2024
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ПМЭФ-2024
 
16:02 08.06.2024 (обновлено: 16:03 08.06.2024)
https://ria.ru/20240608/igra-1951656325.html
Школа экспорта РЭЦ провела бизнес-игру для молодых специалистов на ПМЭФ
Школа экспорта РЭЦ провела бизнес-игру для молодых специалистов на ПМЭФ - РИА Новости, 08.06.2024
Школа экспорта РЭЦ провела бизнес-игру для молодых специалистов на ПМЭФ
Школа экспорта Российского экспортного центра (Группа ВЭБ. РФ) провела бизнес-игру "Экспорт. Карьерный трек" для студентов профильных направлений ВУЗов... РИА Новости, 08.06.2024
2024-06-08T16:02
2024-06-08T16:03
пмэф-2024
российский экспортный центр (рэц)
санкт-петербург
россия
китай
экономика
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 июн - РИА Новости. Школа экспорта Российского экспортного центра (Группа ВЭБ. РФ) провела бизнес-игру "Экспорт. Карьерный трек" для студентов профильных направлений ВУЗов Санкт-Петербурга и Ленобласти 8 июня в рамках Молодежного дня Петербургского международного экономического форума, показав возможности профессионального профилирования и построения карьеры в сфере внешнеэкономической деятельности, сообщает Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ). "В ходе бизнес-игры молодые специалисты перевоплотились в сотрудников российской экспортно ориентированной компании, производящей мороженое, и смоделировали выход на рынок Китая, пройдя все этапы экспортного проекта", - говорится в сообщении. В соответствии с каждым этапом, студенты делились на команды: группу аналитиков рынка, которая провела анализ зарубежных рынков и поиск покупателей, группу международного маркетинга, разработавшую концепции позиционирования и продвижения продукции, группу международных коммуникаций, которая подготовила планы ведения переговоров с зарубежными партнёрами, отдел логистики, проанализировавший путь поставки и прохождение таможенных процедур, а также группу финансовой аналитики, которая рассчитала возможные риски и оптимальные финансовые условия экспортной сделки. Основной задачей участников игры было успешное заключение экспортного контракта с иностранным партнером. Группы получали задания в виде приближенных к реальным условиям бизнес-кейсов. Каждый кейс подразумевал получение необходимых вводных данных о стране-партнёре, экспортируемом продукте, предварительных условиях поставки, а также базовых особенностях реализации выбранного этапа. После решения кейса и небольшой подготовки каждая команда провела презентацию ключевых результатов своего этапа экспертам бизнес-игры и представителям действующих компаний-экспортеров, получив обратную связь и рекомендации. "Основой успешного экспорта являются квалифицированные кадры. И для поддержания развития российского экспорта необходимо обеспечить его притоком полных энтузиазма молодых специалистов. Деловая игра "Экспорт. Карьерный трек" призвана помочь студентам профильных направлений не только получить релевантный опыт, но и сделать первый шаг на непростом пути профориентирования", - подчеркнула генеральный директор Школы экспорта РЭЦ Алисия Никитина, выступившая модератором бизнес-игры. По итогам игры, благодаря реалистичности разработанных специалистами Школы экспорта РЭЦ бизнес-кейсов, а также присутствию действующих ВЭД-специалистов из компаний-экспортеров, студенты смогли примерить на себя различные роли, в которых может выступать специалист в области ВЭД во время работы, получить практические рекомендации и сделать выводы, позволяющие приблизиться к осознанному выбору профессии в будущем. Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.
https://ria.ru/20240607/mekhanizm-1951403095.html
https://ria.ru/20240607/forum-1951438064.html
санкт-петербург
россия
китай
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российский экспортный центр (рэц), санкт-петербург, россия, китай, экономика
ПМЭФ-2024, Российский экспортный центр (РЭЦ), Санкт-Петербург, Россия, Китай, Экономика

Школа экспорта РЭЦ провела бизнес-игру для молодых специалистов на ПМЭФ

© РИА Новости / Илья ПиталевПМЭФ-2024. Бизнес-игра "Карьерный трек. Экспорт"
ПМЭФ-2024. Бизнес-игра Карьерный трек. Экспорт - РИА Новости, 1920, 08.06.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
ПМЭФ-2024. Бизнес-игра "Карьерный трек. Экспорт"
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 июн - РИА Новости. Школа экспорта Российского экспортного центра (Группа ВЭБ. РФ) провела бизнес-игру "Экспорт. Карьерный трек" для студентов профильных направлений ВУЗов Санкт-Петербурга и Ленобласти 8 июня в рамках Молодежного дня Петербургского международного экономического форума, показав возможности профессионального профилирования и построения карьеры в сфере внешнеэкономической деятельности, сообщает Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ).
"В ходе бизнес-игры молодые специалисты перевоплотились в сотрудников российской экспортно ориентированной компании, производящей мороженое, и смоделировали выход на рынок Китая, пройдя все этапы экспортного проекта", - говорится в сообщении.
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В соответствии с каждым этапом, студенты делились на команды: группу аналитиков рынка, которая провела анализ зарубежных рынков и поиск покупателей, группу международного маркетинга, разработавшую концепции позиционирования и продвижения продукции, группу международных коммуникаций, которая подготовила планы ведения переговоров с зарубежными партнёрами, отдел логистики, проанализировавший путь поставки и прохождение таможенных процедур, а также группу финансовой аналитики, которая рассчитала возможные риски и оптимальные финансовые условия экспортной сделки.
Основной задачей участников игры было успешное заключение экспортного контракта с иностранным партнером.
Группы получали задания в виде приближенных к реальным условиям бизнес-кейсов. Каждый кейс подразумевал получение необходимых вводных данных о стране-партнёре, экспортируемом продукте, предварительных условиях поставки, а также базовых особенностях реализации выбранного этапа. После решения кейса и небольшой подготовки каждая команда провела презентацию ключевых результатов своего этапа экспертам бизнес-игры и представителям действующих компаний-экспортеров, получив обратную связь и рекомендации.
"Основой успешного экспорта являются квалифицированные кадры. И для поддержания развития российского экспорта необходимо обеспечить его притоком полных энтузиазма молодых специалистов. Деловая игра "Экспорт. Карьерный трек" призвана помочь студентам профильных направлений не только получить релевантный опыт, но и сделать первый шаг на непростом пути профориентирования", - подчеркнула генеральный директор Школы экспорта РЭЦ Алисия Никитина, выступившая модератором бизнес-игры.
По итогам игры, благодаря реалистичности разработанных специалистами Школы экспорта РЭЦ бизнес-кейсов, а также присутствию действующих ВЭД-специалистов из компаний-экспортеров, студенты смогли примерить на себя различные роли, в которых может выступать специалист в области ВЭД во время работы, получить практические рекомендации и сделать выводы, позволяющие приблизиться к осознанному выбору профессии в будущем.
Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.
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ПМЭФ-2024Российский экспортный центр (РЭЦ)Санкт-ПетербургРоссияКитайЭкономика
 
 
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