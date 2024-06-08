Рейтинг@Mail.ru
Минцифры начало тестировать технологию GPT на "Госуслугах" - РИА Новости, 08.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Символика Санкт-Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
ПМЭФ-2024
 
07:04 08.06.2024 (обновлено: 07:30 08.06.2024)
https://ria.ru/20240608/gosuslugi-1951580538.html
Минцифры начало тестировать технологию GPT на "Госуслугах"
Минцифры начало тестировать технологию GPT на "Госуслугах" - РИА Новости, 08.06.2024
Минцифры начало тестировать технологию GPT на "Госуслугах"
Министерство цифрового развития РФ начало тестировать технологию GPT на "Госуслугах", результаты могут быть представлены в сентябре, заявил РИА Новости на полях РИА Новости, 08.06.2024
2024-06-08T07:04
2024-06-08T07:30
пмэф-2024
технологии
россия
максут шадаев
яндекс
сбер
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/09/1877257242_0:166:3052:1883_1920x0_80_0_0_f4d2a327edeb3367aafbf423ef3f841c.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 июн - РИА Новости. Министерство цифрового развития РФ начало тестировать технологию GPT на "Госуслугах", результаты могут быть представлены в сентябре, заявил РИА Новости на полях ПМЭФ глава министерства Максут Шадаев. В феврале стало известно, что Минцифры РФ в этом году планирует начать использовать технологию GPT на "Госуслугах" для консультации пользователей. "Да, мы тестируем две разработки - и "Яндекс", и "Сбер", - сравниваем, смотрим. Закрытое тестирование пока, я думаю, что в сентябре представим результаты", - сказал Шадаев. Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости - информационный партнер форума.
https://ria.ru/20240519/yandeks-1947009138.html
https://ria.ru/20240201/chatgpt-1924878904.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/09/1877257242_76:87:2690:2048_1920x0_80_0_0_6e529e21e5f646c0a4ad56a990720f7f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
технологии, россия, максут шадаев, яндекс, сбер
ПМЭФ-2024, Технологии, Россия, Максут Шадаев, Яндекс, Сбер
Минцифры начало тестировать технологию GPT на "Госуслугах"

Глава Минцифры Шадаев: на "Госуслугах" начали тестировать технологию GPT

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкСправочно-информационный интернет-портал Госуслуги
Справочно-информационный интернет-портал Госуслуги - РИА Новости, 1920, 08.06.2024
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в медиабанк
Справочно-информационный интернет-портал Госуслуги. Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 июн - РИА Новости. Министерство цифрового развития РФ начало тестировать технологию GPT на "Госуслугах", результаты могут быть представлены в сентябре, заявил РИА Новости на полях ПМЭФ глава министерства Максут Шадаев.
В феврале стало известно, что Минцифры РФ в этом году планирует начать использовать технологию GPT на "Госуслугах" для консультации пользователей.
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 19.05.2024
Медведев раскритиковал YandexGPT за уход от ответов про Бандеру
19 мая, 14:24
"Да, мы тестируем две разработки - и "Яндекс", и "Сбер", - сравниваем, смотрим. Закрытое тестирование пока, я думаю, что в сентябре представим результаты", - сказал Шадаев.
Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости - информационный партнер форума.
Справочно-информационный интернет-портал Госуслуги - РИА Новости, 1920, 01.02.2024
В Госдуме ответили на вопрос о ChatGPT на "Госуслугах"
1 февраля, 18:00
 
ПМЭФ-2024ТехнологииРоссияМаксут ШадаевЯндексСбер
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала