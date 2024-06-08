https://ria.ru/20240608/gosuslugi-1951580538.html

Минцифры начало тестировать технологию GPT на "Госуслугах"

Минцифры начало тестировать технологию GPT на "Госуслугах" - РИА Новости, 08.06.2024

Минцифры начало тестировать технологию GPT на "Госуслугах"

Министерство цифрового развития РФ начало тестировать технологию GPT на "Госуслугах", результаты могут быть представлены в сентябре, заявил РИА Новости на полях РИА Новости, 08.06.2024

2024-06-08T07:04

2024-06-08T07:04

2024-06-08T07:30

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 июн - РИА Новости. Министерство цифрового развития РФ начало тестировать технологию GPT на "Госуслугах", результаты могут быть представлены в сентябре, заявил РИА Новости на полях ПМЭФ глава министерства Максут Шадаев. В феврале стало известно, что Минцифры РФ в этом году планирует начать использовать технологию GPT на "Госуслугах" для консультации пользователей. "Да, мы тестируем две разработки - и "Яндекс", и "Сбер", - сравниваем, смотрим. Закрытое тестирование пока, я думаю, что в сентябре представим результаты", - сказал Шадаев. Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости - информационный партнер форума.

https://ria.ru/20240519/yandeks-1947009138.html

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технологии, россия, максут шадаев, яндекс, сбер