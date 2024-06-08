https://ria.ru/20240608/ges-1951590185.html

Режим Зеленского ответит за разрушение Каховской ГЭС, заявил Сальдо

Режим Зеленского ответит за разрушение Каховской ГЭС, заявил Сальдо - РИА Новости, 08.06.2024

Режим Зеленского ответит за разрушение Каховской ГЭС, заявил Сальдо

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что киевский режим во главе с Владимиром Зеленским обязательно ответит за отданный преступный приказ... РИА Новости, 08.06.2024

2024-06-08T08:56

2024-06-08T08:56

2024-06-08T08:56

специальная военная операция на украине

россия

владимир сальдо

владимир зеленский

разрушение каховской гэс

херсонская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн – РИА Новости. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что киевский режим во главе с Владимиром Зеленским обязательно ответит за отданный преступный приказ разрушить Каховскую ГЭС. "Режим Зеленского обязательно ответит за отданный преступный приказ в июне прошлого года разрушить Каховскую ГЭС. Это международное преступление не имеет срока давности", - сказал Сальдо РИА Новости. По его словам, плотину Каховского водохранилища можно восстановить, но этот вопрос будет решен после завершения СВО. Плотина Каховской ГЭС рухнула в ночь на 6 июня 2023 года после серии ракетных ударов, нанесенных украинскими войсками. Президент России Владимир Путин назвал случившееся варварской акцией киевского режима, которая привела к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе, а СК РФ квалифицировал случившееся как теракт. В зону наводнения попали 23 населенных пункта, в том числе четыре города. Эвакуировано более 10 тысяч человек, свыше 60 погибли. На полную ликвидацию основных последствий наводнения ушло несколько месяцев. Предварительная сумма ущерба оценивается в более чем в 11,5 млрд рублей.

https://ria.ru/20240607/ukraina-1951269284.html

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