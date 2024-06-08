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Режим Зеленского ответит за разрушение Каховской ГЭС, заявил Сальдо - РИА Новости, 08.06.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:56 08.06.2024
https://ria.ru/20240608/ges-1951590185.html
Режим Зеленского ответит за разрушение Каховской ГЭС, заявил Сальдо
Режим Зеленского ответит за разрушение Каховской ГЭС, заявил Сальдо - РИА Новости, 08.06.2024
Режим Зеленского ответит за разрушение Каховской ГЭС, заявил Сальдо
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что киевский режим во главе с Владимиром Зеленским обязательно ответит за отданный преступный приказ... РИА Новости, 08.06.2024
2024-06-08T08:56
2024-06-08T08:56
специальная военная операция на украине
россия
владимир сальдо
владимир зеленский
разрушение каховской гэс
херсонская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн – РИА Новости. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что киевский режим во главе с Владимиром Зеленским обязательно ответит за отданный преступный приказ разрушить Каховскую ГЭС. "Режим Зеленского обязательно ответит за отданный преступный приказ в июне прошлого года разрушить Каховскую ГЭС. Это международное преступление не имеет срока давности", - сказал Сальдо РИА Новости. По его словам, плотину Каховского водохранилища можно восстановить, но этот вопрос будет решен после завершения СВО. Плотина Каховской ГЭС рухнула в ночь на 6 июня 2023 года после серии ракетных ударов, нанесенных украинскими войсками. Президент России Владимир Путин назвал случившееся варварской акцией киевского режима, которая привела к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе, а СК РФ квалифицировал случившееся как теракт. В зону наводнения попали 23 населенных пункта, в том числе четыре города. Эвакуировано более 10 тысяч человек, свыше 60 погибли. На полную ликвидацию основных последствий наводнения ушло несколько месяцев. Предварительная сумма ущерба оценивается в более чем в 11,5 млрд рублей.
https://ria.ru/20240607/ukraina-1951269284.html
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россия, владимир сальдо, владимир зеленский, разрушение каховской гэс, херсонская область
Специальная военная операция на Украине, Россия, Владимир Сальдо, Владимир Зеленский, Разрушение Каховской ГЭС, Херсонская область
Режим Зеленского ответит за разрушение Каховской ГЭС, заявил Сальдо

Сальдо: режим Зеленского ответит за отданный приказ разрушить Каховскую ГЭС

© AP PhotoРазрушенная плотина Каховской ГЭС
Разрушенная плотина Каховской ГЭС - РИА Новости, 1920, 08.06.2024
© AP Photo
Разрушенная плотина Каховской ГЭС
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн – РИА Новости. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что киевский режим во главе с Владимиром Зеленским обязательно ответит за отданный преступный приказ разрушить Каховскую ГЭС.
«
"Режим Зеленского обязательно ответит за отданный преступный приказ в июне прошлого года разрушить Каховскую ГЭС. Это международное преступление не имеет срока давности", - сказал Сальдо РИА Новости.
По его словам, плотину Каховского водохранилища можно восстановить, но этот вопрос будет решен после завершения СВО.
Плотина Каховской ГЭС рухнула в ночь на 6 июня 2023 года после серии ракетных ударов, нанесенных украинскими войсками. Президент России Владимир Путин назвал случившееся варварской акцией киевского режима, которая привела к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе, а СК РФ квалифицировал случившееся как теракт. В зону наводнения попали 23 населенных пункта, в том числе четыре города. Эвакуировано более 10 тысяч человек, свыше 60 погибли. На полную ликвидацию основных последствий наводнения ушло несколько месяцев. Предварительная сумма ущерба оценивается в более чем в 11,5 млрд рублей.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияВладимир СальдоВладимир ЗеленскийРазрушение Каховской ГЭСХерсонская область
 
 
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