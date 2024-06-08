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Россиян предупредили о вреде сладкой газировки - РИА Новости, 08.06.2024
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02:48 08.06.2024
https://ria.ru/20240608/gazirovka-1951571240.html
Россиян предупредили о вреде сладкой газировки
Россиян предупредили о вреде сладкой газировки - РИА Новости, 08.06.2024
Россиян предупредили о вреде сладкой газировки
Сладкая газировка способствует вымыванию кальция из костей и зубов за счет наличия в ней фосфатов, рассказала РИА Новости главный внештатный специалист-диетолог РИА Новости, 08.06.2024
2024-06-08T02:48
2024-06-08T02:48
общество
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Сладкая газировка способствует вымыванию кальция из костей и зубов за счет наличия в ней фосфатов, рассказала РИА Новости главный внештатный специалист-диетолог Минздрава Московской области, заведующая областным диетцентром ГБУЗ МО МОНИКИ имени М. Ф. Владимирского Инна Пичугина. "Если всё-таки вы заботитесь о своем здоровье и любите газировку, то ее можно употреблять, но это должно быть в меру. Если любите, то употребляйте нечасто, по праздникам - это не должно быть системой. Плюс там полно фосфата, а фосфаты вымывают кальций из организма", - сказала Пичугина. Диетолог предупредила, что частое потребление сладкой газировки приводит к набору веса, сахарному диабету, провоцирует разрушение зубов. Газировка содержит "пустые" калории, также в ней есть углекислота, поэтому она не рекомендуется при заболеваниях органов желудочно-кишечного тракта (ЖКТ). Выпивая всего 200 миллилитров газировки, человек таким образом потребляет до четырех чайных ложек сахара, пояснила эксперт. "В жару надо есть здоровую пищу. То есть это достаточное количество фруктов, овощей, зелени, пить достаточное количество жидкости, но это не должны быть соки сладкие или газированные напитки, так как они сладкие, плюс шипучие, плюс содержит много фосфата. Надо пить просто чистую воду, это лучше всего", - добавила Пичугина.
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московская область (подмосковье)
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общество, московская область (подмосковье)
Общество, Московская область (Подмосковье)
Россиян предупредили о вреде сладкой газировки

Диетолог Пичугина: сладкая газировка способствует вымыванию кальция из костей

© Depositphotos.com / Bhofack2Прохладная газировка
Прохладная газировка - РИА Новости, 1920, 08.06.2024
© Depositphotos.com / Bhofack2
Прохладная газировка. Архивное фото
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Сладкая газировка способствует вымыванию кальция из костей и зубов за счет наличия в ней фосфатов, рассказала РИА Новости главный внештатный специалист-диетолог Минздрава Московской области, заведующая областным диетцентром ГБУЗ МО МОНИКИ имени М. Ф. Владимирского Инна Пичугина.
«
"Если всё-таки вы заботитесь о своем здоровье и любите газировку, то ее можно употреблять, но это должно быть в меру. Если любите, то употребляйте нечасто, по праздникам - это не должно быть системой. Плюс там полно фосфата, а фосфаты вымывают кальций из организма", - сказала Пичугина.
Диетолог предупредила, что частое потребление сладкой газировки приводит к набору веса, сахарному диабету, провоцирует разрушение зубов. Газировка содержит "пустые" калории, также в ней есть углекислота, поэтому она не рекомендуется при заболеваниях органов желудочно-кишечного тракта (ЖКТ). Выпивая всего 200 миллилитров газировки, человек таким образом потребляет до четырех чайных ложек сахара, пояснила эксперт.
"В жару надо есть здоровую пищу. То есть это достаточное количество фруктов, овощей, зелени, пить достаточное количество жидкости, но это не должны быть соки сладкие или газированные напитки, так как они сладкие, плюс шипучие, плюс содержит много фосфата. Надо пить просто чистую воду, это лучше всего", - добавила Пичугина.
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