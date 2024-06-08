https://ria.ru/20240608/gaza-1951697150.html

ХАМАС заявило о гибели израильских заложников при их освобождении

ХАМАС заявило о гибели израильских заложников при их освобождении - РИА Новости, 08.06.2024

ХАМАС заявило о гибели израильских заложников при их освобождении

Военное крыло палестинского движения ХАМАС "Бригады аль-Кассама" заявило о гибели нескольких израильских заложников во время освобождения других пленных... РИА Новости, 08.06.2024

2024-06-08T20:11

2024-06-08T20:11

2024-06-08T20:12

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

хамас

андрей козлов

в мире

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ДОХА, 8 июн - РИА Новости. Военное крыло палестинского движения ХАМАС "Бригады аль-Кассама" заявило о гибели нескольких израильских заложников во время освобождения других пленных военными в лагере беженцев Нусейрат в центральной части сектора Газа. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ранее объявила, что в ходе сложной и комплексной силовой операции в центре сектора Газа были найдены и спасены четверо израильских заложников, которые были похищены радикалами из палестинского движения ХАМАС 7 октября 2023 года. В ходе спецоперации был в частности освобожден россиянин Андрей Козлов. Все освобожденные граждане находятся в хорошем состоянии. Их в настоящее время обследуют в больнице "Шеба". "Противник смог, совершив ужасающую резню, освободить часть своих пленных, но в то же время он убил некоторых из них в ходе операции", - говорится в сообщении в Telegram-канале представителя "Бригад аль-Кассама" Абу Обейды. При этом движение заявило, что "освобождение израильских заложников таким образом создаст опасность для остальных заложников и окажет негативное влияние на их условия и жизнь". Ранее медиа-офис властей сектора Газа сообщил, что 210 человек погибли и 400 получили ранения в результате израильских обстрелов лагеря Нусейрат в Газе.

https://ria.ru/20240608/konflikt-1915630213.html

https://ria.ru/20240522/erdogan-1947755653.html

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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, хамас, андрей козлов, в мире