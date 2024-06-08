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Консульство Израиля на связи с родителями спасенного из плена россиянина
Консульство Израиля на связи с родителями спасенного из плена россиянина - РИА Новости, 08.06.2024
Консульство Израиля на связи с родителями спасенного из плена россиянина
Консульство Израиля в Санкт-Петербурге находится в контакте с родителями спасенного из плена в секторе Газа российского заложника Андрея Козлова, в воскресенье... РИА Новости, 08.06.2024
2024-06-08T17:59
2024-06-08T17:59
2024-06-08T17:59
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андрей козлов
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армия обороны израиля (цахал)
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ТЕЛЬ-АВИВ, 8 июн - РИА Новости. Консульство Израиля в Санкт-Петербурге находится в контакте с родителями спасенного из плена в секторе Газа российского заложника Андрея Козлова, в воскресенье они прибудут в Израиль и встретятся с сыном, сообщил представитель израильского внешнеполитического ведомства. "Консульство Израиля в Санкт-Петербурге находится на связи с родителями Андрея Козлова, который был спасен из плена (палестинского радикального движения - ред.) ХАМАС. Генеральный консул Ран Гидор и заместитель генерального прокурора Таль Шварцман оказывают помощь родителям. Они приземлятся в Израиле завтра утром (9 июня), чтобы встретиться с сыном", - говорится в сообщении. Ранее, в пятницу, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила, что в ходе сложной и комплексной силовой операции в центре сектора Газа были найдены и спасены четверо израильских заложников, которые были похищены радикалами из палестинского движения ХАМАС 7 октября 2023 года. В ходе спецоперации был в частности освобожден россиянин Андрей Козлов. Все освобожденные граждане находятся в хорошем состоянии. Их в настоящее время обследуют в больнице "Шиба".
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в мире, израиль, санкт-петербург, андрей козлов, хамас, армия обороны израиля (цахал), обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Санкт-Петербург, Андрей Козлов, ХАМАС, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Консульство Израиля на связи с родителями спасенного из плена россиянина
Консульство Израиля на связи с родителями спасенного из плена в Газе россиянина
ТЕЛЬ-АВИВ, 8 июн - РИА Новости. Консульство Израиля в Санкт-Петербурге находится в контакте с родителями спасенного из плена в секторе Газа российского заложника Андрея Козлова, в воскресенье они прибудут в Израиль и встретятся с сыном, сообщил представитель израильского внешнеполитического ведомства.
"Консульство Израиля в Санкт-Петербурге находится на связи с родителями Андрея Козлова, который был спасен из плена (палестинского радикального движения - ред.) ХАМАС. Генеральный консул Ран Гидор и заместитель генерального прокурора Таль Шварцман оказывают помощь родителям. Они приземлятся в Израиле завтра утром (9 июня), чтобы встретиться с сыном", - говорится в сообщении.
Ранее, в пятницу, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила, что в ходе сложной и комплексной силовой операции в центре сектора Газа были найдены и спасены четверо израильских заложников, которые были похищены радикалами из палестинского движения ХАМАС 7 октября 2023 года. В ходе спецоперации был в частности освобожден россиянин Андрей Козлов. Все освобожденные граждане находятся в хорошем состоянии. Их в настоящее время обследуют в больнице "Шиба".