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Посольство России было на связи с близкими освобожденного в Газе россиянина - РИА Новости, 08.06.2024
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17:43 08.06.2024
https://ria.ru/20240608/gaza-1951673772.html
Посольство России было на связи с близкими освобожденного в Газе россиянина
Посольство России было на связи с близкими освобожденного в Газе россиянина - РИА Новости, 08.06.2024
Посольство России было на связи с близкими освобожденного в Газе россиянина
Посольство РФ находилось в контакте с родственниками освобождённого в Газе россиянина Андрея Козлова, желает ему возвращения к полноценной жизни, сообщил посол... РИА Новости, 08.06.2024
2024-06-08T17:43
2024-06-08T17:43
россия
израиль
анатолий викторов
армия обороны израиля (цахал)
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Посольство РФ находилось в контакте с родственниками освобождённого в Газе россиянина Андрея Козлова, желает ему возвращения к полноценной жизни, сообщил посол РФ в Израиле Анатолий Викторов. "Мы разделяем радость родных и близких всех освобожденных заложников, ну и особенно, конечно, Андрея Козлова, который в числе четырех израильтян был освобожден сегодня. Он имеет российское гражданство. Все эти долгие восемь месяцев были в контакте с родственниками Андрея", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24", сославшись на данные армии Израиля об освобождении россиянина. Посол также пожелал Козлову возвращения к полноценной жизни после испытанных "мытарств". Пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в субботу сообщила, что израильские военные в ходе операции освободили четверых заложников в секторе Газа, включая гражданина РФ Андрея Козлова, они здоровы, доставлены в больницу.
https://ria.ru/20240608/izrail-1951665221.html
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россия, израиль, анатолий викторов, армия обороны израиля (цахал), обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Россия, Израиль, Анатолий Викторов, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Посольство России было на связи с близкими освобожденного в Газе россиянина

Посольство РФ было на связи с близкими освобожденного в Газе Андрея Козлова

© AP Photo / Tomer AppelbaumРоссиянин Андрей Козлов в медицинском центре в Рамат-Гане, Израиль
Россиянин Андрей Козлов в медицинском центре в Рамат-Гане, Израиль - РИА Новости, 1920, 08.06.2024
© AP Photo / Tomer Appelbaum
Россиянин Андрей Козлов в медицинском центре в Рамат-Гане, Израиль
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Посольство РФ находилось в контакте с родственниками освобождённого в Газе россиянина Андрея Козлова, желает ему возвращения к полноценной жизни, сообщил посол РФ в Израиле Анатолий Викторов.
"Мы разделяем радость родных и близких всех освобожденных заложников, ну и особенно, конечно, Андрея Козлова, который в числе четырех израильтян был освобожден сегодня. Он имеет российское гражданство. Все эти долгие восемь месяцев были в контакте с родственниками Андрея", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24", сославшись на данные армии Израиля об освобождении россиянина.
Посол также пожелал Козлову возвращения к полноценной жизни после испытанных "мытарств".
Пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в субботу сообщила, что израильские военные в ходе операции освободили четверых заложников в секторе Газа, включая гражданина РФ Андрея Козлова, они здоровы, доставлены в больницу.
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Вчера, 16:56
 
РоссияИзраильАнатолий ВикторовАрмия обороны Израиля (ЦАХАЛ)Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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