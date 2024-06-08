https://ria.ru/20240608/gaza-1951673772.html

Посольство России было на связи с близкими освобожденного в Газе россиянина

Посольство России было на связи с близкими освобожденного в Газе россиянина - РИА Новости, 08.06.2024

Посольство России было на связи с близкими освобожденного в Газе россиянина

Посольство РФ находилось в контакте с родственниками освобождённого в Газе россиянина Андрея Козлова, желает ему возвращения к полноценной жизни, сообщил посол... РИА Новости, 08.06.2024

2024-06-08T17:43

2024-06-08T17:43

2024-06-08T17:43

россия

израиль

анатолий викторов

армия обороны израиля (цахал)

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Посольство РФ находилось в контакте с родственниками освобождённого в Газе россиянина Андрея Козлова, желает ему возвращения к полноценной жизни, сообщил посол РФ в Израиле Анатолий Викторов. "Мы разделяем радость родных и близких всех освобожденных заложников, ну и особенно, конечно, Андрея Козлова, который в числе четырех израильтян был освобожден сегодня. Он имеет российское гражданство. Все эти долгие восемь месяцев были в контакте с родственниками Андрея", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24", сославшись на данные армии Израиля об освобождении россиянина. Посол также пожелал Козлову возвращения к полноценной жизни после испытанных "мытарств". Пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в субботу сообщила, что израильские военные в ходе операции освободили четверых заложников в секторе Газа, включая гражданина РФ Андрея Козлова, они здоровы, доставлены в больницу.

https://ria.ru/20240608/izrail-1951665221.html

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россия, израиль, анатолий викторов, армия обороны израиля (цахал), обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году