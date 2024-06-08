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Никитин: нам нужно, чтобы у нас была команда премьер-лиги
Никитин: нам нужно, чтобы у нас была команда премьер-лиги - РИА Новости, 08.06.2024
Никитин: нам нужно, чтобы у нас была команда премьер-лиги
Губернатор Нижегородской области на полях Петербургского международного экономического форума прокомментировал игру клуба "Пари Нижний Новгород". РИА Новости, 08.06.2024
2024-06-08T13:24
2024-06-08T13:24
2024-06-08T13:24
нижегородская область
спорт
нижний новгород
глеб никитин
пмэф
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 июн – РИА Новости. Губернатор Нижегородской области на полях Петербургского международного экономического форума прокомментировал игру клуба "Пари Нижний Новгород". "У нас отличный 45-тысячный стадион, который, безусловно, достоин того, чтобы на нем играла команда российской премьер-лиги. Я ничего плохого не хочу сказать про ФНЛ, но нам нужно, чтобы у нас была команда премьер-лиги", - сказал Никитин РИА Новости. По мнению губернатора, конец сезона был неудачным. "Мы обсуждали причины с бывшим главным тренером клуба Сергеем Юраном, который начинал чемпионат. Конечно, мы прекрасно понимаем, что есть много факторов, но он выделяет, в первую очередь, травмы. И надо признать, что это, действительно, правда, что у нас ведущие игроки, на которых мы делали ставку, оказались травмированы", - отметил Никитин. По мнению губернатора, ряд позиций должным образом усилить не удалось. "Я бы не сказал, что это связано с бюджетными ограничениями. Скорее, стечение обстоятельств. Ну, и безусловно, были ошибки в каких-то спортивных решениях. Сейчас нам нужно извлечь уроки, чтобы в следующем сезоне выступление было более успешным. И, конечно, мы рассчитываем больше в такой ситуации в стыковых матчах не оказываться", - прокомментировал Никитин. Губернатор подчеркнул, что сейчас в регионе ведется работа по развитию спортивной инфраструктуры. "У нас сейчас развивается большое количество физкультурно-зрительных комплексов, в том числе, в Нижнем Новгороде. Это физкультурно-оздоровительный комплекс на Родионова (только что мы получили поддержку по федеральной программе). Еще один проект – это ФОК на Кораблестроителей в Сормовском районе, который также в прошлом году получил поддержку и будет строиться, также еще целый большой спорткомплекс для футзала, который станет новой базой для подготовки молодых ребят, и создание школы по мини-футболу", - сказал Никитин. Крое того, губернатор сообщил о будущем строительстве комплекса для юношеской школы по хоккею с шайбой. "Мы будем продолжать создавать "коробки", площадки, в том числе, в малых городах, где будут вовлекать все больше людей в занятия спортом. У нас наконец появился марафон, супер-марафон, которого тоже никогда не было. Появились триатлонные соревнования, регулярно проходят соревнования по лыжным гонками, заплыв на открытой воде", - добавил Никитин. Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, нижний новгород, глеб никитин, пмэф
Нижегородская область, Спорт, Нижний Новгород, Глеб Никитин, ПМЭФ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 июн – РИА Новости. Губернатор Нижегородской области на полях Петербургского международного экономического форума прокомментировал игру клуба "Пари Нижний Новгород".
«
"У нас отличный 45-тысячный стадион, который, безусловно, достоин того, чтобы на нем играла команда российской премьер-лиги. Я ничего плохого не хочу сказать про ФНЛ, но нам нужно, чтобы у нас была команда премьер-лиги", - сказал Никитин РИА Новости.
По мнению губернатора, конец сезона был неудачным.
"Мы обсуждали причины с бывшим главным тренером клуба Сергеем Юраном, который начинал чемпионат. Конечно, мы прекрасно понимаем, что есть много факторов, но он выделяет, в первую очередь, травмы. И надо признать, что это, действительно, правда, что у нас ведущие игроки, на которых мы делали ставку, оказались травмированы", - отметил Никитин.
По мнению губернатора, ряд позиций должным образом усилить не удалось.
"Я бы не сказал, что это связано с бюджетными ограничениями. Скорее, стечение обстоятельств. Ну, и безусловно, были ошибки в каких-то спортивных решениях. Сейчас нам нужно извлечь уроки, чтобы в следующем сезоне выступление было более успешным. И, конечно, мы рассчитываем больше в такой ситуации в стыковых матчах не оказываться", - прокомментировал Никитин.
Губернатор подчеркнул, что сейчас в регионе ведется работа по развитию спортивной инфраструктуры.
«
"У нас сейчас развивается большое количество физкультурно-зрительных комплексов, в том числе, в Нижнем Новгороде. Это физкультурно-оздоровительный комплекс на Родионова (только что мы получили поддержку по федеральной программе). Еще один проект – это ФОК на Кораблестроителей в Сормовском районе, который также в прошлом году получил поддержку и будет строиться, также еще целый большой спорткомплекс для футзала, который станет новой базой для подготовки молодых ребят, и создание школы по мини-футболу", - сказал Никитин.
Крое того, губернатор сообщил о будущем строительстве комплекса для юношеской школы по хоккею с шайбой.
"Мы будем продолжать создавать "коробки", площадки, в том числе, в малых городах, где будут вовлекать все больше людей в занятия спортом. У нас наконец появился марафон, супер-марафон, которого тоже никогда не было. Появились триатлонные соревнования, регулярно проходят соревнования по лыжным гонками, заплыв на открытой воде", - добавил Никитин.
Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.