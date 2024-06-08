https://ria.ru/20240608/futbol-1951628380.html

Никитин: нам нужно, чтобы у нас была команда премьер-лиги

Никитин: нам нужно, чтобы у нас была команда премьер-лиги - РИА Новости, 08.06.2024

Никитин: нам нужно, чтобы у нас была команда премьер-лиги

Губернатор Нижегородской области на полях Петербургского международного экономического форума прокомментировал игру клуба "Пари Нижний Новгород". РИА Новости, 08.06.2024

2024-06-08T13:24

2024-06-08T13:24

2024-06-08T13:24

нижегородская область

спорт

нижний новгород

глеб никитин

пмэф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/113980/09/1139800908_0:301:3106:2048_1920x0_80_0_0_ce7f27507326e262cb464f968a01c06d.jpg

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 июн – РИА Новости. Губернатор Нижегородской области на полях Петербургского международного экономического форума прокомментировал игру клуба "Пари Нижний Новгород". "У нас отличный 45-тысячный стадион, который, безусловно, достоин того, чтобы на нем играла команда российской премьер-лиги. Я ничего плохого не хочу сказать про ФНЛ, но нам нужно, чтобы у нас была команда премьер-лиги", - сказал Никитин РИА Новости. По мнению губернатора, конец сезона был неудачным. "Мы обсуждали причины с бывшим главным тренером клуба Сергеем Юраном, который начинал чемпионат. Конечно, мы прекрасно понимаем, что есть много факторов, но он выделяет, в первую очередь, травмы. И надо признать, что это, действительно, правда, что у нас ведущие игроки, на которых мы делали ставку, оказались травмированы", - отметил Никитин. По мнению губернатора, ряд позиций должным образом усилить не удалось. "Я бы не сказал, что это связано с бюджетными ограничениями. Скорее, стечение обстоятельств. Ну, и безусловно, были ошибки в каких-то спортивных решениях. Сейчас нам нужно извлечь уроки, чтобы в следующем сезоне выступление было более успешным. И, конечно, мы рассчитываем больше в такой ситуации в стыковых матчах не оказываться", - прокомментировал Никитин. Губернатор подчеркнул, что сейчас в регионе ведется работа по развитию спортивной инфраструктуры. "У нас сейчас развивается большое количество физкультурно-зрительных комплексов, в том числе, в Нижнем Новгороде. Это физкультурно-оздоровительный комплекс на Родионова (только что мы получили поддержку по федеральной программе). Еще один проект – это ФОК на Кораблестроителей в Сормовском районе, который также в прошлом году получил поддержку и будет строиться, также еще целый большой спорткомплекс для футзала, который станет новой базой для подготовки молодых ребят, и создание школы по мини-футболу", - сказал Никитин. Крое того, губернатор сообщил о будущем строительстве комплекса для юношеской школы по хоккею с шайбой. "Мы будем продолжать создавать "коробки", площадки, в том числе, в малых городах, где будут вовлекать все больше людей в занятия спортом. У нас наконец появился марафон, супер-марафон, которого тоже никогда не было. Появились триатлонные соревнования, регулярно проходят соревнования по лыжным гонками, заплыв на открытой воде", - добавил Никитин. Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.

нижний новгород

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

спорт, нижний новгород, глеб никитин, пмэф