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Рязанская область на ПМЭФ подписала соглашения на 70 миллиардов рублей

Рязанская область на ПМЭФ подписала соглашения на 70 миллиардов рублей - РИА Новости, 08.06.2024

Рязанская область на ПМЭФ подписала соглашения на 70 миллиардов рублей

Губернатор Рязанской области Павел Малков заявил, что Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) дает огромные возможности, в этом году регион... РИА Новости, 08.06.2024

2024-06-08T18:08

2024-06-08T18:08

2024-06-08T18:08

рязанская область

рязанская область

павел малков

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 июн — РИА Новости. Губернатор Рязанской области Павел Малков заявил, что Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) дает огромные возможности, в этом году регион подписал соглашения на 70 миллиардов рублей. "ПМЭФ дает огромные возможности, и мы их постарались максимально использовать в пользу Рязанской области. Делегация отработала эффективно. Обсудили целый ряд важных вопросов с федеральными руководителями, представителями общественных организаций. Только с инвесторами подписано порядка 15 соглашений на сумму более 70 миллиардов рублей, и ряд других, которые касались самых разных сфер", - цитирует Павла Малкова его пресс-служба. Глава региона отметил, что главной задачей остается обеспечение динамичного развития области, опыт, который изучили на ПМЭФ, будет использован в дальнейшей работе, говорится в сообщении на сайте правительства региона. "ПМЭФ предоставил возможность пообщаться со всеми нашими стратегическими партнерами из других стран. Широко представлено восточное направление. Например, товарооборот с Китаем у нас вырос на 30 процентов в прошлом году и продолжает динамично расти. Для нас очень важно выстраивать такие отношения, понимать, в каких направлениях, в первую очередь, заинтересованы партнеры. Это позволяет правильно выстраивать контакты рязанского бизнеса с потребителями в Китае и наоборот, видеть, как наш бизнес может сотрудничать с Китаем", - прокомментировал губернатор. Павел Малков также отметил серьезную работу делегации в части развития культурных связей. Заключены соглашения, реализация которых позволит насытить культурную жизнь региона, предоставить рязанцам возможность увидеть самые лучшие выставки и спектакли. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.

https://ria.ru/20240608/zavod-1951676803.html

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рязанская область

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рязанская область, павел малков