Рейтинг@Mail.ru
Рязанская область на ПМЭФ подписала соглашения на 70 миллиардов рублей - РИА Новости, 08.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Рязанская область
Рязанская область
 
18:08 08.06.2024
https://ria.ru/20240608/forum-1951680050.html
Рязанская область на ПМЭФ подписала соглашения на 70 миллиардов рублей
Рязанская область на ПМЭФ подписала соглашения на 70 миллиардов рублей - РИА Новости, 08.06.2024
Рязанская область на ПМЭФ подписала соглашения на 70 миллиардов рублей
Губернатор Рязанской области Павел Малков заявил, что Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) дает огромные возможности, в этом году регион... РИА Новости, 08.06.2024
2024-06-08T18:08
2024-06-08T18:08
рязанская область
рязанская область
павел малков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/07/1951242347_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_091664840cf73c4a58b680f082465ef2.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 июн — РИА Новости. Губернатор Рязанской области Павел Малков заявил, что Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) дает огромные возможности, в этом году регион подписал соглашения на 70 миллиардов рублей. "ПМЭФ дает огромные возможности, и мы их постарались максимально использовать в пользу Рязанской области. Делегация отработала эффективно. Обсудили целый ряд важных вопросов с федеральными руководителями, представителями общественных организаций. Только с инвесторами подписано порядка 15 соглашений на сумму более 70 миллиардов рублей, и ряд других, которые касались самых разных сфер", - цитирует Павла Малкова его пресс-служба. Глава региона отметил, что главной задачей остается обеспечение динамичного развития области, опыт, который изучили на ПМЭФ, будет использован в дальнейшей работе, говорится в сообщении на сайте правительства региона. "ПМЭФ предоставил возможность пообщаться со всеми нашими стратегическими партнерами из других стран. Широко представлено восточное направление. Например, товарооборот с Китаем у нас вырос на 30 процентов в прошлом году и продолжает динамично расти. Для нас очень важно выстраивать такие отношения, понимать, в каких направлениях, в первую очередь, заинтересованы партнеры. Это позволяет правильно выстраивать контакты рязанского бизнеса с потребителями в Китае и наоборот, видеть, как наш бизнес может сотрудничать с Китаем", - прокомментировал губернатор. Павел Малков также отметил серьезную работу делегации в части развития культурных связей. Заключены соглашения, реализация которых позволит насытить культурную жизнь региона, предоставить рязанцам возможность увидеть самые лучшие выставки и спектакли. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
https://ria.ru/20240608/zavod-1951676803.html
https://ria.ru/20240608/ryazan-1951609703.html
рязанская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/07/1951242347_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_1c315845650b8f790f54a7bb69b1bca3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
рязанская область, павел малков
Рязанская область, Рязанская область, Павел Малков

Рязанская область на ПМЭФ подписала соглашения на 70 миллиардов рублей

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкГубернатор Рязанской области Павел Малков и генеральный директор ООО "Скопинфарм" Инга Нижарадзе во время подписания соглашения о сотрудничестве и взаимодействии
Губернатор Рязанской области Павел Малков и генеральный директор ООО Скопинфарм Инга Нижарадзе во время подписания соглашения о сотрудничестве и взаимодействии - РИА Новости, 1920, 08.06.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Губернатор Рязанской области Павел Малков и генеральный директор ООО "Скопинфарм" Инга Нижарадзе во время подписания соглашения о сотрудничестве и взаимодействии
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 июн — РИА Новости. Губернатор Рязанской области Павел Малков заявил, что Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) дает огромные возможности, в этом году регион подписал соглашения на 70 миллиардов рублей.
"ПМЭФ дает огромные возможности, и мы их постарались максимально использовать в пользу Рязанской области. Делегация отработала эффективно. Обсудили целый ряд важных вопросов с федеральными руководителями, представителями общественных организаций. Только с инвесторами подписано порядка 15 соглашений на сумму более 70 миллиардов рублей, и ряд других, которые касались самых разных сфер", - цитирует Павла Малкова его пресс-служба.
Губернатор Рязанской области Павел Малков - РИА Новости, 1920, 08.06.2024
Бетонный завод построят в Рязанской области в рамках соглашения на ПМЭФ
Вчера, 17:48
Глава региона отметил, что главной задачей остается обеспечение динамичного развития области, опыт, который изучили на ПМЭФ, будет использован в дальнейшей работе, говорится в сообщении на сайте правительства региона.
"ПМЭФ предоставил возможность пообщаться со всеми нашими стратегическими партнерами из других стран. Широко представлено восточное направление. Например, товарооборот с Китаем у нас вырос на 30 процентов в прошлом году и продолжает динамично расти. Для нас очень важно выстраивать такие отношения, понимать, в каких направлениях, в первую очередь, заинтересованы партнеры. Это позволяет правильно выстраивать контакты рязанского бизнеса с потребителями в Китае и наоборот, видеть, как наш бизнес может сотрудничать с Китаем", - прокомментировал губернатор.
Павел Малков также отметил серьезную работу делегации в части развития культурных связей. Заключены соглашения, реализация которых позволит насытить культурную жизнь региона, предоставить рязанцам возможность увидеть самые лучшие выставки и спектакли.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
Церковь, в которой крестили Есенина - РИА Новости, 1920, 08.06.2024
В Рязанской области ожидают 2,2 миллиона туристов и экскурсантов
Вчера, 11:02
 
Рязанская областьРязанская областьПавел Малков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала