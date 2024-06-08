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В ПМЭФ-2024 приняли участие более 21 тысячи гостей

В ПМЭФ-2024 приняли участие более 21 тысячи гостей - РИА Новости, 08.06.2024

В ПМЭФ-2024 приняли участие более 21 тысячи гостей

В работе ПМЭФ-2024 приняли участие 21,3 тысячи участников из 139 стран, заявил советник президента РФ, ответственный секретарь оргкомитета форума Антон Кобяков. РИА Новости, 08.06.2024

2024-06-08T14:35

2024-06-08T14:35

2024-06-08T14:35

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 июн — РИА Новости. В работе ПМЭФ-2024 приняли участие 21,3 тысячи участников из 139 стран, заявил советник президента РФ, ответственный секретарь оргкомитета форума Антон Кобяков. "В Петербургской международном экономическом форуме приняли участие 21 тысяча 300 участников из 139 стран мира", - сказал Кобяков на итоговой пресс-конференции форума. По его словам, показатели участия и интерес к форуму "превысили доковидный уровень". "Это говорит о том, что международная экономическая активность восстанавливается, несмотря ни на что", - подчеркнул он. На итоговый пресс-брифинг Кобякова пришла президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер. Кобяков перед началом пресс-брифинга выразил удивление, увидев Винер. Она отметила, что пришла послушать. "Почту за честь", - сказал Кобяков. Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.

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россия, антон кобяков, ирина винер, пмэф, экономика