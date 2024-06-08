https://ria.ru/20240608/fond-1951646707.html
Фонд "Защитники Отечества" помог решить более миллиона запросов ветеранов
Фонд "Защитники Отечества" помог решить более миллиона запросов ветеранов - РИА Новости, 08.06.2024
Фонд "Защитники Отечества" помог решить более миллиона запросов ветеранов
Специалисты фонда "Защитники Отечества" помогли решить более миллиона запросов от ветеранов спецоперации и их родных, сообщила председатель фонда Анна Цивилева... РИА Новости, 08.06.2024
2024-06-08T15:10
2024-06-08T15:10
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 июн — РИА Новости. Специалисты фонда "Защитники Отечества" помогли решить более миллиона запросов от ветеранов спецоперации и их родных, сообщила председатель фонда Анна Цивилева в интервью РИА Новости на Петербургском международном экономическом форуме. "Сейчас и наши ветераны, и члены их семей позитивно оценивают нашу работу. Мне кажется, это главный показатель. Потому что на сегодняшний день мы получили более 1 135 000 запросов на оказание помощи. И более миллиона уже решены нами", — сказала она.Цивилева уточнила, что это главный показатель эффективности работы команды фонда "Защитники Отечества".Так, тысячи ветеранов спецоперации прошли расширенную диспансеризацию, которая помогает определить "тонкие места", где боец "получил наибольшую травматизацию". Ветеранов организованно привозят в аккредитованные лечебные учреждения с высоким уровнем диагностики и оснащения, где им в течение одного дня проводят расширенную проверку здоровья.В рамках процедуры обязательно проводится консультация медицинского психолога."Обязательная консультация медицинского психолога (психиатр подразумевается) для того, чтобы нам понимать, насколько у человека выражен посттравматический стрессовый синдром, насколько необходима ему сейчас помощь профессионального медика в этом направлении. Или же мы ограничиваемся тем, что с ним работает социальный психолог и помогает ему выстроить просто межличностные, межсемейные отношения, помогает в том числе и членам его семьи", — пояснила Цивилева.Кроме того, выполнены около 200 заявок на переоборудование жилья для ветеранов спецоперации с инвалидностью, отметила глава фонда.Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости — информационный партнер форума.
https://ria.ru/20240608/pmef-1951674377.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, фонд поддержки участников спецоперации "защитники отечества", вооруженные силы рф
ПМЭФ-2024, Общество, Фонд поддержки участников спецоперации "Защитники Отечества", Вооруженные силы РФ
Фонд "Защитники Отечества" помог решить более миллиона запросов ветеранов
Цивилева: фонд "Защитники Отечества" помог решить миллион запросов ветеранов СВО
С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 июн — РИА Новости. Специалисты фонда "Защитники Отечества" помогли решить более миллиона запросов от ветеранов спецоперации и их родных, сообщила председатель фонда Анна Цивилева в интервью РИА Новости на Петербургском международном экономическом форуме.
"Сейчас и наши ветераны, и члены их семей позитивно оценивают нашу работу. Мне кажется, это главный показатель. Потому что на сегодняшний день мы получили более 1 135 000 запросов на оказание помощи. И более миллиона уже решены нами", — сказала она.
Цивилева уточнила, что это главный показатель эффективности работы команды фонда "Защитники Отечества".
Так, тысячи ветеранов спецоперации прошли расширенную диспансеризацию, которая помогает определить "тонкие места", где боец "получил наибольшую травматизацию". Ветеранов организованно привозят в аккредитованные лечебные учреждения с высоким уровнем диагностики и оснащения, где им в течение одного дня проводят расширенную проверку здоровья.
В рамках процедуры обязательно проводится консультация медицинского психолога.
"Обязательная консультация медицинского психолога (психиатр подразумевается) для того, чтобы нам понимать, насколько у человека выражен посттравматический стрессовый синдром, насколько необходима ему сейчас помощь профессионального медика в этом направлении. Или же мы ограничиваемся тем, что с ним работает социальный психолог и помогает ему выстроить просто межличностные, межсемейные отношения, помогает в том числе и членам его семьи", — пояснила Цивилева.
Кроме того, выполнены около 200 заявок на переоборудование жилья для ветеранов спецоперации с инвалидностью, отметила глава фонда.
Владимир Путин 3 апреля 2023 года подписал указ о создании фонда "Защитники Отечества", а 1 июня во всех регионах России начали работу филиалы организации. Фонд занимается медицинской, социальной, психологической реабилитацией, организацией системы долговременного ухода, санаторно-курортным лечением, обеспечением лекарствами и протезами, адаптацией жилых помещений, переобучением, трудоустройством и многим другим. Основная цель — адресное сопровождение каждого ветерана спецоперации и семей погибших.
Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости — информационный партнер форума.