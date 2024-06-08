https://ria.ru/20240608/fond-1951646707.html

Фонд "Защитники Отечества" помог решить более миллиона запросов ветеранов

Фонд "Защитники Отечества" помог решить более миллиона запросов ветеранов - РИА Новости, 08.06.2024

Фонд "Защитники Отечества" помог решить более миллиона запросов ветеранов

Специалисты фонда "Защитники Отечества" помогли решить более миллиона запросов от ветеранов спецоперации и их родных, сообщила председатель фонда Анна Цивилева... РИА Новости, 08.06.2024

2024-06-08T15:10

2024-06-08T15:10

2024-06-08T18:28

пмэф-2024

общество

фонд поддержки участников спецоперации "защитники отечества"

вооруженные силы рф

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 июн — РИА Новости. Специалисты фонда "Защитники Отечества" помогли решить более миллиона запросов от ветеранов спецоперации и их родных, сообщила председатель фонда Анна Цивилева в интервью РИА Новости на Петербургском международном экономическом форуме. "Сейчас и наши ветераны, и члены их семей позитивно оценивают нашу работу. Мне кажется, это главный показатель. Потому что на сегодняшний день мы получили более 1 135 000 запросов на оказание помощи. И более миллиона уже решены нами", — сказала она.Цивилева уточнила, что это главный показатель эффективности работы команды фонда "Защитники Отечества".Так, тысячи ветеранов спецоперации прошли расширенную диспансеризацию, которая помогает определить "тонкие места", где боец "получил наибольшую травматизацию". Ветеранов организованно привозят в аккредитованные лечебные учреждения с высоким уровнем диагностики и оснащения, где им в течение одного дня проводят расширенную проверку здоровья.В рамках процедуры обязательно проводится консультация медицинского психолога."Обязательная консультация медицинского психолога (психиатр подразумевается) для того, чтобы нам понимать, насколько у человека выражен посттравматический стрессовый синдром, насколько необходима ему сейчас помощь профессионального медика в этом направлении. Или же мы ограничиваемся тем, что с ним работает социальный психолог и помогает ему выстроить просто межличностные, межсемейные отношения, помогает в том числе и членам его семьи", — пояснила Цивилева.Кроме того, выполнены около 200 заявок на переоборудование жилья для ветеранов спецоперации с инвалидностью, отметила глава фонда.Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости — информационный партнер форума.

https://ria.ru/20240608/pmef-1951674377.html

https://ria.ru/20240608/khirurg-1951652126.html

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2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, фонд поддержки участников спецоперации "защитники отечества", вооруженные силы рф