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Эстония хочет ограничить покупку недвижимости для иностранцев, сообщили СМИ - РИА Новости, 08.06.2024
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00:59 08.06.2024 (обновлено: 02:36 08.06.2024)
https://ria.ru/20240608/estoniya-1951566502.html
Эстония хочет ограничить покупку недвижимости для иностранцев, сообщили СМИ
Эстония хочет ограничить покупку недвижимости для иностранцев, сообщили СМИ - РИА Новости, 08.06.2024
Эстония хочет ограничить покупку недвижимости для иностранцев, сообщили СМИ
Эстония планирует ограничить для "граждан третьих стран" возможность приобретать недвижимость в местах, имеющих стратегическое значение для государства, при... РИА Новости, 08.06.2024
2024-06-08T00:59
2024-06-08T02:36
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эстония
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Эстония планирует ограничить для "граждан третьих стран" возможность приобретать недвижимость в местах, имеющих стратегическое значение для государства, при этом список таких мест обнародовать не хочет, сообщает телерадиовещательная компания ERR со ссылкой на МВД страны. "Министерство внутренних дел планирует внести изменения в законодательство, чтобы граждане третьих стран не могли приобретать недвижимость в стратегически важных для Эстонии точках. Разработка законопроекта осложняется тем, что государство не желает обнародовать список стратегических объектов", - говорится в сообщении телеканала. По словам министра внутренних дел Лаури Ляэнеметса, в Эстонии есть квартиры, которые находятся рядом с важными объектами и якобы могут быть использованы для наблюдения. Отмечается, что МВД надеется предоставить намерение о разработке закона до конца года. При этом Ляэнеметс отметил, что "граждане третьих стран" не смогут покупать недвижимость вблизи объектов государственной обороны Эстонии, а гражданам России и Белоруссии с постоянным видом на жительство в стране можно было бы запрашивать разрешение у государства для приобретения недвижимости рядом с важными объектами. Неизвестно, как будет выглядеть финальная версия закона, также неясно, как сообщить людям об ограничениях, так как список объектов государственной обороны охраняется как государственная тайна, отмечает ERR. "Самый простой вариант здесь - внедрить процедуру получения разрешения. То есть каждый раз, когда лицо из третьей страны собирается совершить сделку, оно должно получить на это разрешение", - добавил Ляэнеметс. Ранее Ляэнеметс заявлял, что парламент Эстонии начал обсуждение законопроекта об ограничении покупки недвижимости в стране для граждан России и Белоруссии.
https://ria.ru/20240517/estoniya-1946619721.html
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жилье, эстония, россия, белоруссия
Жилье, Эстония, Россия, Белоруссия
Эстония хочет ограничить покупку недвижимости для иностранцев, сообщили СМИ

ERR: Эстония планирует ограничить покупку недвижимости для граждан третьих стран

© AP Photo / Pavel GolovkinЛюди проходят мимо Таллинской ратуши
Люди проходят мимо Таллинской ратуши - РИА Новости, 1920, 08.06.2024
© AP Photo / Pavel Golovkin
Люди проходят мимо Таллинской ратуши. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Эстония планирует ограничить для "граждан третьих стран" возможность приобретать недвижимость в местах, имеющих стратегическое значение для государства, при этом список таких мест обнародовать не хочет, сообщает телерадиовещательная компания ERR со ссылкой на МВД страны.
«
"Министерство внутренних дел планирует внести изменения в законодательство, чтобы граждане третьих стран не могли приобретать недвижимость в стратегически важных для Эстонии точках. Разработка законопроекта осложняется тем, что государство не желает обнародовать список стратегических объектов", - говорится в сообщении телеканала.
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По словам министра внутренних дел Лаури Ляэнеметса, в Эстонии есть квартиры, которые находятся рядом с важными объектами и якобы могут быть использованы для наблюдения.
Отмечается, что МВД надеется предоставить намерение о разработке закона до конца года. При этом Ляэнеметс отметил, что "граждане третьих стран" не смогут покупать недвижимость вблизи объектов государственной обороны Эстонии, а гражданам России и Белоруссии с постоянным видом на жительство в стране можно было бы запрашивать разрешение у государства для приобретения недвижимости рядом с важными объектами.
Неизвестно, как будет выглядеть финальная версия закона, также неясно, как сообщить людям об ограничениях, так как список объектов государственной обороны охраняется как государственная тайна, отмечает ERR.
"Самый простой вариант здесь - внедрить процедуру получения разрешения. То есть каждый раз, когда лицо из третьей страны собирается совершить сделку, оно должно получить на это разрешение", - добавил Ляэнеметс.
Ранее Ляэнеметс заявлял, что парламент Эстонии начал обсуждение законопроекта об ограничении покупки недвижимости в стране для граждан России и Белоруссии.
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