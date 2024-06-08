https://ria.ru/20240608/ege-1734473764.html
Расписание ЕГЭ в 2024-м: даты проведения экзаменов для 11-х классов
Расписание ЕГЭ 2024 для 11 класса: даты экзаменов, официальное расписание
Расписание ЕГЭ в 2024-м: даты проведения экзаменов для 11-х классов
Расписание ЕГЭ — это официальный график проведения экзаменов для выпускников средних школ. В какие даты будут сдавать обязательные предметы и дисциплины по... РИА Новости, 08.06.2024
2024-06-08T11:27
2024-06-08T11:27
2024-06-08T11:34
общество
образование - общество
образование
экзамены
федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)
единый государственный экзамен (егэ)
россия
сн_образование
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МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Расписание ЕГЭ — это официальный график проведения экзаменов для выпускников средних школ. В какие даты будут сдавать обязательные предметы и дисциплины по выбору ученики 11-х классов в 2024 году, когда можно будет пересдать русский и математику, новые правила о пересдаче экзаменов — в материале РИА Новости.Расписание ЕГЭРасписание ЕГЭ в России, а также особенности его проведения утверждают Министерство просвещения РФ и Рособрнадзор. В текущем году график проведения итоговой аттестации установлен приказом Минпросвещения России и Рособрнадзора от 12 апреля 2024 г. № 244/803 "О внесении изменений в приказы Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 18 декабря 2023 г. № 953/2116, № 954/2117 и № 955/2118"). В 2024 году появилось нововведение — теперь выпускникам предоставляется возможность пересдать один предмет до конца приемной кампании. Нововведение повлияло на расписание ЕГЭ, который сдается в основной период.Досрочный периодДосрочный период для выпускников этого года начался в марте и закончился в апреле:Основной периодОсновные даты сдачи ЕГЭ в текущем году:ПересдачиРанее для выпускников, которые не преодолели минимальный порог по двум основным предметам (русский язык и математика), был только один дополнительный период — осенью. В 2024 году будущие абитуриенты могут пересдать один из предметов по выбору уже в июле (до конца приемной кампании в вузах): по русскому языку, обществознанию, физике, химии и информатике, письменной части экзамена по иностранным языкам пересдачи пройдут 4 июля, а по истории, литературе, математике (базовый и профильный уровни), биологии, географии и устной части экзамена по иностранным языкам — 5 июля.Дополнительный периодДополнительный период в этом году назначен на:Резервные дниОни существуют для тех школьников, которые в основной период не смогли сдать экзамен по уважительным причинам. Также в расчет берется совпадение дат проведения экзамена по выбранным предметам, удовлетворение апелляции о нарушении порядка проведения ЕГЭ. В 2024 году резервные дни досрочного периода назначены на следующие даты:Резервные дни основного периода:Резервные дни дополнительного периода:Продолжительность ЕГЭЗаконодательством устанавливается и продолжительность времени сдачи каждой дисциплины в ЕГЭ. Самыми продолжительными в текущем году являются экзамены по математике профильного уровня, физике, информатике и ИКТ, литературе, истории и биологии. На них для выпускников выделили по 3 часа 55 минут.На ЕГЭ по иностранному языку (без раздела "Говорение") — 3 часа 10 минут.На русский язык, химию, историю и обществознание отвели по 3 часа 30 минут, 3 часа будут сдавать школьники математику базового уровня, географию, китайский язык. На устную часть английского, французского, немецкого, испанского — по 17 минут. На китайский язык — 14 минут.ЕГЭ по всем учебным предметам начинается в 10 часов утра по местному времени.График публикации результатов ЕГЭРезультаты экзамена досрочного периода уже известны:Публикация результатов ЕГЭ основного этапа должна состояться не позднее:
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общество, образование - общество, образование, экзамены, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), единый государственный экзамен (егэ), россия, сн_образование, социальный навигатор
Общество, Образование - Общество, Образование, Экзамены, Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор), Единый государственный экзамен (ЕГЭ), Россия, СН_Образование, Социальный навигатор
МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Расписание ЕГЭ — это официальный график проведения экзаменов для выпускников средних школ. В какие даты будут сдавать обязательные предметы и дисциплины по выбору ученики 11-х классов в 2024 году, когда можно будет пересдать русский и математику, новые правила о пересдаче экзаменов — в материале РИА Новости.
Расписание ЕГЭ в России, а также особенности его проведения утверждают Министерство просвещения РФ и Рособрнадзор. В текущем году график проведения итоговой аттестации установлен приказом Минпросвещения России и Рособрнадзора от 12 апреля 2024 г. № 244/803
"О внесении изменений в приказы Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 18 декабря 2023 г. № 953/2116, № 954/2117 и № 955/2118"). В 2024 году появилось нововведение — теперь выпускникам предоставляется возможность пересдать один предмет до конца приемной кампании. Нововведение повлияло на расписание ЕГЭ, который сдается в основной период.
Досрочный период для выпускников этого года начался в марте и закончился в апреле:
Дата
ЕГЭ
22 марта (пт)
география, литература
26 марта (вт)
русский язык
29 марта (пт)
математика базового уровня,
математика профильного уровня
2 апреля (вт)
биология, иностранные языки (письменная часть), физика
5 апреля (пт)
иностранные языки (устная часть)
9 апреля (вт)
информатика, обществознание
12 апреля (пт)
история, химия
Основные даты сдачи ЕГЭ в текущем году:
23 мая (чт)
география, литература, химия
28 мая (вт)
русский язык
31 мая (пт)
математика базового уровня,
математика профильного уровня
4 июня (вт)
обществознание
7 июня (пт)
информатика
8 июня (сб)
информатика
10 июня (пн)
история, физика
13 июня (чт)
биология, иностранные языки (письменная часть)
17 июня (пн)
иностранные языки (устная часть)
18 июня (вт)
иностранные языки (устная часть)
Ранее для выпускников, которые не преодолели минимальный порог по двум основным предметам (русский язык и математика), был только один дополнительный период — осенью. В 2024 году будущие абитуриенты могут пересдать один из предметов по выбору уже в июле (до конца приемной кампании в вузах): по русскому языку, обществознанию, физике, химии и информатике, письменной части экзамена по иностранным языкам пересдачи пройдут 4 июля, а по истории, литературе, математике (базовый и профильный уровни), биологии, географии и устной части экзамена по иностранным языкам — 5 июля.
Дополнительный период в этом году назначен на:
4 сентября (ср)
русский язык
9 сентября (пн)
математика базового уровня
Они существуют для тех школьников, которые в основной период не смогли сдать экзамен по уважительным причинам. Также в расчет берется совпадение дат проведения экзамена по выбранным предметам, удовлетворение апелляции о нарушении порядка проведения ЕГЭ. В 2024 году резервные дни досрочного периода назначены на следующие даты:
15 апреля (пн)
резерв: русский язык
18 апреля (чт)
резерв: математика базового уровня, математика профильного уровня
19 апреля (пт)
резерв: биология, иностранные языки (письменная часть), литература, обществознание, физика
22 апреля (пн)
резерв: география, иностранные языки (устная часть), информатика, история, химия
Резервные дни основного периода:
20 июня (чт)
резерв: русский язык
21 июня (пт)
резерв: география, литература, физика
24 июня (пн)
резерв: математика базового уровня, математика профильного уровня
25 июня (вт)
резерв: информатика, обществознание, химия
26 июня (ср)
резерв: иностранные языки (устная часть), история
27 июня (чт)
резерв: биология, иностранные языки (письменная часть)
1 июля (пн)
резерв: по всем учебным предметам
Резервные дни дополнительного периода:
23 сентября (пн)
резерв: математика базового уровня, русский язык
Законодательством устанавливается и продолжительность времени сдачи каждой дисциплины в ЕГЭ. Самыми продолжительными в текущем году являются экзамены по математике профильного уровня, физике, информатике и ИКТ, литературе, истории и биологии. На них для выпускников выделили по 3 часа 55 минут.
На ЕГЭ по иностранному языку (без раздела "Говорение") — 3 часа 10 минут.
На русский язык, химию, историю и обществознание отвели по 3 часа 30 минут, 3 часа будут сдавать школьники математику базового уровня, географию, китайский язык. На устную часть английского, французского, немецкого, испанского — по 17 минут. На китайский язык — 14 минут.
ЕГЭ по всем учебным предметам начинается в 10 часов утра по местному времени.
График публикации результатов ЕГЭ
Результаты экзамена досрочного периода уже известны:
Досрочный период
Дата
Литература
03.04.2024
География
Русский язык
09.04.2024
Математика — профильный и базовый уровни
10.04.2024
Физика, биология, иностранные языки (письменная часть)
16.04.2024
Иностранные языки (устная часть)
17.04.2024
Информатика, обществознание
22.04.2024
История, химия
24.04.2024
Резервный период досрочного периода
Дата
Русский язык, математика — профильный и базовый уровни
26.04.2024
Физика, литература, обществознание, биология, иностранные языки (письменная часть)
02.05.2024
Информатика, история, химия, география, иностранные языки (устная часть)
02.05.2024
Публикация результатов ЕГЭ основного этапа должна состояться не позднее:
Экзамен
Этап экзамена
Дата экзамена
Утверждение результатов ГИА-11 ГЭК
Официальный день объявления результатов
География, литература, химия
Основной
23 мая
5 июня
6 июня
Русский язык
Основной
28 мая
13 июня
14 июня
Математика (базовый уровень)
Основной
31 мая
13 июня
14 июня
Математика (профильный уровень)
Основной
31 мая
14 июня
17 июня
Обществознание, физика
Основной
4 июня
19 июня
20 июня
Информатика
Основной
7 июня
19 июня
20 июня
Иностранные языки (устно)
Основной
7 июня
25 июня
26 июня
Информатика
Основной
8 июня
20 июня
21 июня
Иностранные языки (устно)
Основной
8 июня
25 июня
26 июня
История, биология, иностранные языки (письменно)
Основной
11 июня
25 июня
26 июня
География. литература, физика, обществознание
Резервный
13 июня
25 июня
26 июня
Русский язык
Резервный
17 июня
28 июня
1 июля
История, иностранные языки (устно), химия
Резервный
18 июня
29 июня
1 июля
Иностранные языки (письменно), биология, информатика
Резервный
19 июня
29 июня
1 июля
Математика (базовый уровень), математика (профильный уровень)
Резервный
20 июня
29 июня
1 июля
Все учебные предметы
Резервный
21 июня
1 июля
1 июля
Информатика, обществознание, русский язык, физика, химия
Дополнительный
4 июля
13 июля
15 июля
Иностранные языки (письменно)
Дополнительный
4 июля
16 июля
17 июля