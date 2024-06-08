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Ефимов: в 2024 году в Москве по реновации введут около 1,7 млн "квадратов" - РИА Новости, 08.06.2024
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14:06 08.06.2024
https://ria.ru/20240608/efimov-1951568235.html
Ефимов: в 2024 году в Москве по реновации введут около 1,7 млн "квадратов"
Ефимов: в 2024 году в Москве по реновации введут около 1,7 млн "квадратов" - РИА Новости, 08.06.2024
Ефимов: в 2024 году в Москве по реновации введут около 1,7 млн "квадратов"
В Москве к концу года по программе реновации введут 1,7 миллиона квадратных метров жилья, а общий объем ввода по программе превысит шесть миллионов квадратных... РИА Новости, 08.06.2024
2024-06-08T14:06
2024-06-08T14:06
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
градостроительный комплекс москвы
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. В Москве к концу года по программе реновации введут 1,7 миллиона квадратных метров жилья, а общий объем ввода по программе превысит шесть миллионов квадратных метров, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов."В планах на текущий год – ввести в эксплуатацию около 1,7 миллиона квадратных метров нового жилья, это порядка 100 домов, а суммарный объем построенного по программе реновации жилья к концу 2024-го превысит шесть миллионов квадратных метров. До 2027 года планируется обеспечить ввод в эксплуатацию около 10 миллионов квадратных метров жилья и начать переселение свыше 300 тысяч человек", - рассказал заммэра в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).Ефимов дополнил, что с момента запуска программы в городе построили 311 жилых комплексов площадью 4,4 миллиона квадратных метров на 76,3 тысячи квартир, что позволит расселить свыше одной тысячи пятиэтажек.Уточняется, что с начала программы к переселению приступили более 162 тысяч жителей, а завершили переселение более 142 тысяч человек. На данным момент в проектировании и строительстве находится более 470 объектов общей площадью 9,3 миллиона квадратных метров.Как ранее отметил руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов, реновация – это не только переселение из старых домов, но и повышение качества жизни москвичей. Так, в новых кварталах будет создана комфортная городская среда, включающая места для занятий спортом, прогулочные маршруты, детские площадки и скверы. Будет построено более 400 социальных объектов: школы, детские сады, поликлиники, спортивные и культурно-досуговые учреждения.Руководитель столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин рассказал, что по программе реновации новое комфортное жилье получит почти миллион москвичей, а сама программа охватывает 80% районов и поселений столицы.Программу реновации утвердили в 2017 году. Она предусматривает расселение 5176 домов.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
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москва, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Градостроительный комплекс Москвы

Ефимов: в 2024 году в Москве по реновации введут около 1,7 млн "квадратов"

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 08.06.2024
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Архивное фото
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. В Москве к концу года по программе реновации введут 1,7 миллиона квадратных метров жилья, а общий объем ввода по программе превысит шесть миллионов квадратных метров, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
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"В планах на текущий год – ввести в эксплуатацию около 1,7 миллиона квадратных метров нового жилья, это порядка 100 домов, а суммарный объем построенного по программе реновации жилья к концу 2024-го превысит шесть миллионов квадратных метров. До 2027 года планируется обеспечить ввод в эксплуатацию около 10 миллионов квадратных метров жилья и начать переселение свыше 300 тысяч человек", - рассказал заммэра в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
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Ефимов дополнил, что с момента запуска программы в городе построили 311 жилых комплексов площадью 4,4 миллиона квадратных метров на 76,3 тысячи квартир, что позволит расселить свыше одной тысячи пятиэтажек.
Уточняется, что с начала программы к переселению приступили более 162 тысяч жителей, а завершили переселение более 142 тысяч человек. На данным момент в проектировании и строительстве находится более 470 объектов общей площадью 9,3 миллиона квадратных метров.
Как ранее отметил руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов, реновация – это не только переселение из старых домов, но и повышение качества жизни москвичей. Так, в новых кварталах будет создана комфортная городская среда, включающая места для занятий спортом, прогулочные маршруты, детские площадки и скверы. Будет построено более 400 социальных объектов: школы, детские сады, поликлиники, спортивные и культурно-досуговые учреждения.
Руководитель столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин рассказал, что по программе реновации новое комфортное жилье получит почти миллион москвичей, а сама программа охватывает 80% районов и поселений столицы.
Программу реновации утвердили в 2017 году. Она предусматривает расселение 5176 домов.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
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