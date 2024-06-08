https://ria.ru/20240608/dtp-1951600361.html

Директор электротранспортной компании Кемерово признал вину

Директор электротранспортной компании Кемерово признал вину - РИА Новости, 08.06.2024

Директор электротранспортной компании Кемерово признал вину

Директор электротранспортной компании Кемерово Павел Мальцев, чьи трамваи столкнулись в четверг, признал свою вину, передает корреспондент РИА Новости из зала... РИА Новости, 08.06.2024

2024-06-08T10:08

2024-06-08T10:08

2024-06-08T10:28

происшествия

кемерово

россия

следственный комитет россии (ск рф)

дтп с трамваями в кемерово

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КЕМЕРОВО, 8 июн – РИА Новости. Директор электротранспортной компании Кемерово Павел Мальцев, чьи трамваи столкнулись в четверг, признал свою вину, передает корреспондент РИА Новости из зала Центрального районного суда Кемерово. Утром в четверг на Логовом шоссе в Кемерове столкнулись два трамвая. По последним данным, пострадали 140 человек, в том числе десять детей, один мужчина скончался. "Павел Мальцев вину в инкриминируемом ему деянии признал полностью, от дачи показаний по существу обвинения отказался", - сказал следователь, представляя ходатайство об аресте обвиняемого. В свою очередь, адвокат Мальцева просил суд отправить его под домашний арест. Сам Мальцев заявил, что не намерен скрываться от следствия и каким-либо образом препятствовать следственным действиям. В региональном СУСК было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей). Прокуратура области организовала свою проверку и взяла на контроль ход расследования уголовного дела. Позже ГУМВД по региону сообщило, что по факту ДТП возбуждено второе уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств". Директор и мастер "Кемеровской электротранспортной компании" по делу об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, были задержаны в четверг. По данным СК, фигуранты допустили выход в рейс неисправного трамвая, столкнувшегося с другим транспортным средством. Следствие просило арестовать Мальцева на 2 месяца, позицию поддержала и прокуратура области.

https://ria.ru/20240606/tramvai-1951016611.html

https://ria.ru/20240607/postradavshie-1951209331.html

https://ria.ru/20240607/postradavshiy-1951207930.html

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происшествия, кемерово, россия, следственный комитет россии (ск рф), дтп с трамваями в кемерово