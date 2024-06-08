https://ria.ru/20240608/dtp-1951594100.html

Мастер рассказал, что трамвай, попавший в ДТП в Кемерово, проверял слесарь

Мастер рассказал, что трамвай, попавший в ДТП в Кемерово, проверял слесарь - РИА Новости, 08.06.2024

Мастер рассказал, что трамвай, попавший в ДТП в Кемерово, проверял слесарь

Мастер Кемеровской электротранспортной компании Тимур Хакимов, арестованный по делу о столкновении двух трамваев в Кемерово, рассказал журналистам, что он лично РИА Новости, 08.06.2024

2024-06-08T09:19

2024-06-08T09:19

2024-06-08T10:30

происшествия

кемерово

россия

следственный комитет россии (ск рф)

дтп с трамваями в кемерово

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КЕМЕРОВО, 8 июн – РИА Новости. Мастер Кемеровской электротранспортной компании Тимур Хакимов, арестованный по делу о столкновении двух трамваев в Кемерово, рассказал журналистам, что он лично не проверял трамвай, попавший в аварию, машину осматривал слесарь, передает корреспондент РИА Новости из зала Центрального районного суда города Кемерово. Утром в четверг на Логовом шоссе в Кемерове столкнулись два трамвая. По последним данным, пострадали более 140 человек, в том числе десять детей, один мужчина скончался. В региональном СУСК было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей). Прокуратура области организовала свою проверку и взяла на контроль ход расследования уголовного дела. Позже ГУМВД по региону сообщило, что по факту ДТП возбуждено второе уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств". Директор и мастер "Кемеровской электротранспортной компании" по делу об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, были задержаны в четверг. В субботу суд арестовал мастера Тимура Хакимова на два месяца. По данным СК, фигуранты допустили выход в рейс неисправного трамвая, столкнувшегося с другим транспортным средством. "Слесарь (проверял тормоза - ред.), потому что я мастер, я ставил печать. Лично не принимал трамвай", – сказал Хакимов, отвечая на вопрос журналистов, почему он находится в суде.

https://ria.ru/20240607/postradavshiy-1951207930.html

https://ria.ru/20240606/tramvai-1951016611.html

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происшествия, кемерово, россия, следственный комитет россии (ск рф), дтп с трамваями в кемерово