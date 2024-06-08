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Суд арестовал двух фигурантов дела о ДТП с трамваями в Кемерово - РИА Новости, 08.06.2024
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08:53 08.06.2024 (обновлено: 10:27 08.06.2024)
https://ria.ru/20240608/dtp-1951589880.html
Суд арестовал двух фигурантов дела о ДТП с трамваями в Кемерово
Суд арестовал двух фигурантов дела о ДТП с трамваями в Кемерово - РИА Новости, 08.06.2024
Суд арестовал двух фигурантов дела о ДТП с трамваями в Кемерово
Центральный районный суд Кемерово отправил в СИЗО фигурантов дела о столкновении двух трамваев с множеством пострадавших — мастера Кемеровской... РИА Новости, 08.06.2024
2024-06-08T08:53
2024-06-08T10:27
происшествия
кемерово
дтп с трамваями в кемерово
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КЕМЕРОВО, 8 июн — РИА Новости. Центральный районный суд Кемерово отправил в СИЗО фигурантов дела о столкновении двух трамваев с множеством пострадавших — мастера Кемеровской электротранспортной компании Тимура Хакимова и гендиректора Павла Мальцева, передает корреспондент РИА Новости из зала суда."Избрать меру пресечения в виде заключения под сражу в отношении Хакимова Тимура &lt;…&gt; на два месяца", — сказала судья Анастасия Костенко.Таким образом, суд удовлетворил ходатайство следствия, которое поддержали областная прокуратура и присутствовавшие на заседании четверо потерпевших. Сам Хакимов просил отправить его под домашний арест. Следователь, оглашая ходатайство, сообщил, что обвиняемый вину не признал.Затем суд рассмотрел просьбу об аресте генерального директора Кемеровской электротранспортной компании. "Павел Мальцев вину в инкриминируемом ему деянии признал полностью, от дачи показаний по существу обвинения отказался", — сказал следователь, представляя ходатайство.Мальцев также просил назначить ему домашний арест, но суд постановил отправить его под стражу.Два трамвая столкнулись на Логовом шоссе в Кемерово утром 6 июня. На видео с места событий можно видеть, как трамвай на высокой скорости входит в поворот, в этот момент у него отрываются передние и задние двери и два человека вылетают на проезжую часть под колеса машин. Другое видео запечатлело два столкнувшихся трамвая — по всей видимости, трамвай, мчавшийся на большой скорости, догнал впереди идущий и врезался в него. По последним данным, пострадали 140 человек, в том числе десять детей, один мужчина от полученных травм умер.Областной главк Следственного комитета возбудил уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей". По данным следствия, гендиректор и мастер Кемеровской электротранспортной компании допустили выход в рейс неисправного трамвая.Кроме того, ГУМВД возбудило еще одно уголовное дело, по статье "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств".
https://ria.ru/20240606/tramvai-1951016611.html
https://ria.ru/20240606/dtp-1950885821.html
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происшествия, кемерово, дтп с трамваями в кемерово
Происшествия, Кемерово, ДТП с трамваями в Кемерово
Суд арестовал двух фигурантов дела о ДТП с трамваями в Кемерово

Гендиректора компании и мастера арестовали по делу о ДТП с трамваями в Кемерово

© СУ СК России по Кемеровской области/TelegramМесто происшествия, где произошло столкновение трамваев в Кемерово
Место происшествия, где произошло столкновение трамваев в Кемерово
© СУ СК России по Кемеровской области/Telegram
Место происшествия, где произошло столкновение трамваев в Кемерово
Читать ria.ru в
КЕМЕРОВО, 8 июн — РИА Новости. Центральный районный суд Кемерово отправил в СИЗО фигурантов дела о столкновении двух трамваев с множеством пострадавших — мастера Кемеровской электротранспортной компании Тимура Хакимова и гендиректора Павла Мальцева, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Избрать меру пресечения в виде заключения под сражу в отношении Хакимова Тимура <…> на два месяца", — сказала судья Анастасия Костенко.
Место столкновения трамваев в Кемерово
Крупные ДТП с участием трамваев в России в 2012-2024 годах
6 июня, 14:52
Таким образом, суд удовлетворил ходатайство следствия, которое поддержали областная прокуратура и присутствовавшие на заседании четверо потерпевших. Сам Хакимов просил отправить его под домашний арест. Следователь, оглашая ходатайство, сообщил, что обвиняемый вину не признал.
Затем суд рассмотрел просьбу об аресте генерального директора Кемеровской электротранспортной компании.
«
"Павел Мальцев вину в инкриминируемом ему деянии признал полностью, от дачи показаний по существу обвинения отказался", — сказал следователь, представляя ходатайство.
Мальцев также просил назначить ему домашний арест, но суд постановил отправить его под стражу.
Место происшествия, где произошло столкновение трамваев в Кемерово - РИА Новости, 1920, 08.06.2024
В Кемерово водитель трамвая до последнего пыталась предотвратить ДТП
6 июня, 09:24
Два трамвая столкнулись на Логовом шоссе в Кемерово утром 6 июня. На видео с места событий можно видеть, как трамвай на высокой скорости входит в поворот, в этот момент у него отрываются передние и задние двери и два человека вылетают на проезжую часть под колеса машин. Другое видео запечатлело два столкнувшихся трамвая — по всей видимости, трамвай, мчавшийся на большой скорости, догнал впереди идущий и врезался в него. По последним данным, пострадали 140 человек, в том числе десять детей, один мужчина от полученных травм умер.
Областной главк Следственного комитета возбудил уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей". По данным следствия, гендиректор и мастер Кемеровской электротранспортной компании допустили выход в рейс неисправного трамвая.
Кроме того, ГУМВД возбудило еще одно уголовное дело, по статье "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств".
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 08.06.2024
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6 июня, 12:12
 
ПроисшествияКемеровоДТП с трамваями в Кемерово
 
 
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