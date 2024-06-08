https://ria.ru/20240608/dtp-1951584829.html

В Алтайском крае автобус попал в ДТП, есть погибшие

В Алтайском крае автобус попал в ДТП, есть погибшие - РИА Новости, 08.06.2024

В Алтайском крае автобус попал в ДТП, есть погибшие

Два человека погибли в Алтайском крае в ДТП с автобусом, сообщила журналистам помощник прокурора региона Мария Антошкина. РИА Новости, 08.06.2024

2024-06-08T08:14

2024-06-08T08:14

2024-06-08T08:15

происшествия

авто

алтайский край

барнаул

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БАРНАУЛ, 8 июн - РИА Новости. Два человека погибли в Алтайском крае в ДТП с автобусом, сообщила журналистам помощник прокурора региона Мария Антошкина. "7 июня 2024 года около 23:50 на Змеиногорском тракте в городе Барнауле произошло столкновение пассажирского автобуса "Кинг Лонг", следовавшего маршрутом "Новосибирск-Усть-Каменогорск', и автомобиля "Мазда Демио". От полученных телесных повреждений на месте происшествия скончались водитель легкового автомобиля и его знакомая. Пассажиры автобуса за медицинской помощью не обращались и в настоящее время продолжили следование по маршруту, - отметила Антошкина. Прокуратурой организована проверка соблюдения законодательства о безопасности дорожного движения, причин и условий, способствовавших происшествию, соответствия дорожного полотна и нанесенной разметки. "Также на контроль поставлен ход расследования уголовного дела", - подчеркнула Антошкина.

https://ria.ru/20240126/dtp-1923716822.html

алтайский край

барнаул

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, авто, алтайский край, барнаул