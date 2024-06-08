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В Алтайском крае автобус попал в ДТП, есть погибшие - РИА Новости, 08.06.2024
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08:14 08.06.2024 (обновлено: 08:15 08.06.2024)
https://ria.ru/20240608/dtp-1951584829.html
В Алтайском крае автобус попал в ДТП, есть погибшие
В Алтайском крае автобус попал в ДТП, есть погибшие - РИА Новости, 08.06.2024
В Алтайском крае автобус попал в ДТП, есть погибшие
Два человека погибли в Алтайском крае в ДТП с автобусом, сообщила журналистам помощник прокурора региона Мария Антошкина. РИА Новости, 08.06.2024
2024-06-08T08:14
2024-06-08T08:15
происшествия
авто
алтайский край
барнаул
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БАРНАУЛ, 8 июн - РИА Новости. Два человека погибли в Алтайском крае в ДТП с автобусом, сообщила журналистам помощник прокурора региона Мария Антошкина. "7 июня 2024 года около 23:50 на Змеиногорском тракте в городе Барнауле произошло столкновение пассажирского автобуса "Кинг Лонг", следовавшего маршрутом "Новосибирск-Усть-Каменогорск', и автомобиля "Мазда Демио". От полученных телесных повреждений на месте происшествия скончались водитель легкового автомобиля и его знакомая. Пассажиры автобуса за медицинской помощью не обращались и в настоящее время продолжили следование по маршруту, - отметила Антошкина. Прокуратурой организована проверка соблюдения законодательства о безопасности дорожного движения, причин и условий, способствовавших происшествию, соответствия дорожного полотна и нанесенной разметки. "Также на контроль поставлен ход расследования уголовного дела", - подчеркнула Антошкина.
https://ria.ru/20240126/dtp-1923716822.html
алтайский край
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происшествия, авто, алтайский край, барнаул
Происшествия, Авто, Алтайский край, Барнаул
В Алтайском крае автобус попал в ДТП, есть погибшие

В Алтайском крае два человека погибли в ДТП с автобусом и иномаркой

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСкорая помощь
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 08.06.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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БАРНАУЛ, 8 июн - РИА Новости. Два человека погибли в Алтайском крае в ДТП с автобусом, сообщила журналистам помощник прокурора региона Мария Антошкина.
"7 июня 2024 года около 23:50 на Змеиногорском тракте в городе Барнауле произошло столкновение пассажирского автобуса "Кинг Лонг", следовавшего маршрутом "Новосибирск-Усть-Каменогорск', и автомобиля "Мазда Демио". От полученных телесных повреждений на месте происшествия скончались водитель легкового автомобиля и его знакомая. Пассажиры автобуса за медицинской помощью не обращались и в настоящее время продолжили следование по маршруту, - отметила Антошкина.
Прокуратурой организована проверка соблюдения законодательства о безопасности дорожного движения, причин и условий, способствовавших происшествию, соответствия дорожного полотна и нанесенной разметки.
"Также на контроль поставлен ход расследования уголовного дела", - подчеркнула Антошкина.
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