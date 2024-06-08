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В Курской области ликвидировали 15 украинских дронов
В Курской области ликвидировали 15 украинских дронов - РИА Новости, 08.06.2024
В Курской области ликвидировали 15 украинских дронов
Стрелковым оружием и средствами радиоэлектронной борьбы в приграничных районах Курской области за день ликвидировано и обезврежено 15 украинских дронов, сообщил РИА Новости, 08.06.2024
2024-06-08T20:30
2024-06-08T20:30
2024-06-08T20:52
курская область
специальная военная операция на украине
происшествия
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Стрелковым оружием и средствами радиоэлектронной борьбы в приграничных районах Курской области за день ликвидировано и обезврежено 15 украинских дронов, сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов."Стрелковым оружием и средствами радиоэлектронной борьбы в приграничных районах ликвидировано и обезврежено 15 украинских дронов", - написал он в своем Telegram-канале.Кроме того, в поселке Викторовка падение украинского дрона привело к обрыву линии электропередачи и повреждению легкового автомобиля. Сейчас подача света возобновлена."В Успеновке украинский коптер атаковал сельскохозяйственную технику. Повреждён один трактор. Обязательно окажем собственникам помощь в ремонте имущества", - заключил Смирнов.
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курская область, происшествия
Курская область, Специальная военная операция на Украине, Происшествия
В Курской области ликвидировали 15 украинских дронов
Смирнов: в Курской области ликвидировали 15 украинских дронов за сутки