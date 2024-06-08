https://ria.ru/20240608/dron-1951698499.html

В Курской области ликвидировали 15 украинских дронов

В Курской области ликвидировали 15 украинских дронов - РИА Новости, 08.06.2024

В Курской области ликвидировали 15 украинских дронов

Стрелковым оружием и средствами радиоэлектронной борьбы в приграничных районах Курской области за день ликвидировано и обезврежено 15 украинских дронов, сообщил РИА Новости, 08.06.2024

2024-06-08T20:30

2024-06-08T20:30

2024-06-08T20:52

курская область

специальная военная операция на украине

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1e/1893112481_0:269:3122:2025_1920x0_80_0_0_33c42c1dda78416284123bc9993dbf05.jpg

МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Стрелковым оружием и средствами радиоэлектронной борьбы в приграничных районах Курской области за день ликвидировано и обезврежено 15 украинских дронов, сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов."Стрелковым оружием и средствами радиоэлектронной борьбы в приграничных районах ликвидировано и обезврежено 15 украинских дронов", - написал он в своем Telegram-канале.Кроме того, в поселке Викторовка падение украинского дрона привело к обрыву линии электропередачи и повреждению легкового автомобиля. Сейчас подача света возобновлена."В Успеновке украинский коптер атаковал сельскохозяйственную технику. Повреждён один трактор. Обязательно окажем собственникам помощь в ремонте имущества", - заключил Смирнов.

https://ria.ru/20240607/reb-1950698682.html

курская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

курская область, происшествия