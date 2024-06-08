https://ria.ru/20240608/doroga-1951672513.html

Соколов: к 2030 году появится дорога от Кирова к Архангельской области

Соколов: к 2030 году появится дорога от Кирова к Архангельской области - РИА Новости, 08.06.2024

Соколов: к 2030 году появится дорога от Кирова к Архангельской области

К 2030 году между Кировом и районами, граничащими с Архангельской областью, появится асфальтированная дорога, сообщил РИА Новости губернатор Кировской области... РИА Новости, 08.06.2024

2024-06-08T17:20

2024-06-08T17:20

2024-06-08T17:20

кировская область

архангельская область

александр соколов

кировская область

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 июн – РИА Новости. К 2030 году между Кировом и районами, граничащими с Архангельской областью, появится асфальтированная дорога, сообщил РИА Новости губернатор Кировской области Александр Соколов на полях Петербургского международного экономического форума. "Регион начал делать новые дороги, мы фактически пробиваем дорогу на северо-запад региона, в сторону Архангельской области, там, где никогда не было асфальта. И мы до 2030 года эту дорогу сделаем. Это серьезный проект, несколько десятков миллиардов рублей", - сказал Соколов. Он подчеркнул, что наличие обширной дорожной сети является одним из важнейших факторов социально-экономического развития области. "У нас очень большая дорожная сеть – 25 тысяч километров. У нас большой регион - более 500 километров с севера на юг, с одной стороны мы граничим с Архангельском, с другой - с Татарстаном, поэтому дороги для нас важны", - пояснил Соколов. Губернатор напомнил, что через регион проходят две федеральные трассы: с севера на юг и с востока на запад. Кроме того, много областных и муниципальных дорог. "Через область проходит большой транспортный поток. Мы перестали делить дороги на свои и чужие. У нас все дороги - наши, нет федеральных, муниципальных. Областные дороги у нас в хорошем состоянии, а муниципальным мы начали выделять больше средств", - сказал Соколов. Он отметил, что в регионе действует программа "Дорожный миллиард", когда жители в каждом муниципалитете голосуют и выбирают, какую дорогу или улицу они бы хотели отремонтировать в первую очередь. "В первый раз в голосовании приняли участие девять тысяч человек, а в прошлом году – уже 50 тысяч. Народ поверил, поскольку видит результаты. Массово идет ремонт муниципальных дорог, людям очень важно. Мы в Кировской городской агломерации в следующем году достигнем показателя 85% дорог в нормативном состоянии", - сообщил Соколов. Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.

https://ria.ru/20240608/sokolov-1951646850.html

https://ria.ru/20240608/kirovskaya-1951638851.html

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архангельская область, александр соколов, кировская область