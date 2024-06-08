https://ria.ru/20240608/dodon-1951694539.html

Додон призвал оппозицию в Молдавии объединиться

Додон призвал оппозицию в Молдавии объединиться - РИА Новости, 08.06.2024

Додон призвал оппозицию в Молдавии объединиться

Экс-президент Молдавии и лидер Партии социалистов Игорь Додон в интервью РИА Новости на ПМЭФ заявил, что готов объединяться с другими оппозиционерами. РИА Новости, 08.06.2024

2024-06-08T19:56

2024-06-08T19:56

2024-06-08T20:50

молдавия

кишинев

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илан шор

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 июн — РИА Новости. Экс-президент Молдавии и лидер Партии социалистов Игорь Додон в интервью РИА Новости на ПМЭФ заявил, что готов объединяться с другими оппозиционерами."Нужно отставить в сторону обиды, личные выпады — не до этого сейчас. Потом разберемся, кто сильнее, красивее, длиннее. Нам нужно сейчас спасать страну, а для этого нужно объединиться", — сказал политик.Он напомнил, что в республике действуют различные политические силы: партия власти "Действие и солидарность", оппозиционные Партия социалистов и Национальное альтернативное движение мэра Кишинева и бывшего соратника социалистов Иона Чебана, блок Илана Шора, экс-премьер Ион Кику, коммунисты и правые партии, выступающие против политики президента Майи Санду."Со всеми вот этими представителями, конечно, мы готовы сотрудничать. И у нас есть общая площадка для разговоров", — сказал Додон. Он отметил, что сложнее ситуация с Иланом Шором, который, по словам экс-президента, "переманил" четырех депутатов из фракции социалистов, а также многих территориальных лидеров."Но враг моего врага — это мой потенциальный партнер, друг в этой борьбе", — добавил политик.Он не исключил, что выставит свою кандидатуру на президентские выборы, "если будет шанс победить Майю Санду", а оппозиция не найдет единого кандидата.Президентские выборы в Молдавии пройдут 20 октября — в один день с референдумом о вступлении страны в ЕС. Президент Санду заявила, что намерена баллотироваться на второй срок.

https://ria.ru/20240603/moldaviya-1950285274.html

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молдавия, кишинев, в мире, игорь додон, илан шор, ион кику