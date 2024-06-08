Рейтинг@Mail.ru
Додон не исключил своего участия в выборах президента Молдавии - РИА Новости, 08.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Символика Санкт-Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
ПМЭФ-2024
 
19:45 08.06.2024 (обновлено: 19:52 08.06.2024)
https://ria.ru/20240608/dodon-1951693025.html
Додон не исключил своего участия в выборах президента Молдавии
Додон не исключил своего участия в выборах президента Молдавии - РИА Новости, 08.06.2024
Додон не исключил своего участия в выборах президента Молдавии
Экс-президент Молдавии, лидер Партии социалистов Игорь Додон в интервью РИА Новости на ПМЭФ не исключил участия в президентских выборах в стране этой осенью. РИА Новости, 08.06.2024
2024-06-08T19:45
2024-06-08T19:52
молдавия
в мире
пмэф-2024
игорь додон
майя санду
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/08/1951693870_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_fae93dc0f42fb55ddc2cdd7668bcf2e9.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 июн - РИА Новости. Экс-президент Молдавии, лидер Партии социалистов Игорь Додон в интервью РИА Новости на ПМЭФ не исключил участия в президентских выборах в стране этой осенью."Если будет шанс победить Майю Санду, и мы не найдем единого кандидата от оппозиции, и пойдут все партии, то я не исключаю, что я могу пойти на выборы президента в этот год", - сказал Додон.Он напомнил, что был президентом: восемь лет назад он победил нынешнего президента Молдавии Майю Санду, а четыре года назад верх одержала она, счет поэтому 1:1."Меня очень часто спрашивают: Игорь Николаевич, вы не хотите взять реванш? Но я не болею такими амбициями, чтобы любой ценой участвовать в этих выборах. Для нас важнее результат. Цель. А цель - поменять власть Республики Молдова. Потому что эта власть уничтожает страну", - дополнил политик.Также Додон подчеркнул, что ближайшие недели при поиске кандидата станут ключевыми, и однозначно один кандидат будет во втором туре.
https://ria.ru/20240608/shor-1951688858.html
https://ria.ru/20240607/ekonomika-1951456301.html
молдавия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/08/1951693870_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_67337dbbd4d23311cc16a041f69912a3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
молдавия, в мире, игорь додон, майя санду
Молдавия, В мире, ПМЭФ-2024, Игорь Додон, Майя Санду
Додон не исключил своего участия в выборах президента Молдавии

Игорь Додон не исключил своего участия в выборах президента Молдавии этой осенью

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкЛидер оппозиционной Партии социалистов Игорь Додон на стенде РИА Новости
Лидер оппозиционной Партии социалистов Игорь Додон на стенде РИА Новости - РИА Новости, 1920, 08.06.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Лидер оппозиционной Партии социалистов Игорь Додон на стенде РИА Новости
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 июн - РИА Новости. Экс-президент Молдавии, лидер Партии социалистов Игорь Додон в интервью РИА Новости на ПМЭФ не исключил участия в президентских выборах в стране этой осенью.
"Если будет шанс победить Майю Санду, и мы не найдем единого кандидата от оппозиции, и пойдут все партии, то я не исключаю, что я могу пойти на выборы президента в этот год", - сказал Додон.
Лидер оппозиционного в Молдавии политического блока Победа Илан Шор на ПМЭФ-2024 - РИА Новости, 1920, 08.06.2024
Шор рассказал о значении ПМЭФ для отношений России и Молдавии
Вчера, 19:13
Он напомнил, что был президентом: восемь лет назад он победил нынешнего президента Молдавии Майю Санду, а четыре года назад верх одержала она, счет поэтому 1:1.
"Меня очень часто спрашивают: Игорь Николаевич, вы не хотите взять реванш? Но я не болею такими амбициями, чтобы любой ценой участвовать в этих выборах. Для нас важнее результат. Цель. А цель - поменять власть Республики Молдова. Потому что эта власть уничтожает страну", - дополнил политик.
Также Додон подчеркнул, что ближайшие недели при поиске кандидата станут ключевыми, и однозначно один кандидат будет во втором туре.
Здание парламента Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
Эксперт заявил о деградации экономики Молдавии
7 июня, 17:21
 
ПМЭФ-2024МолдавияВ миреИгорь ДодонМайя Санду
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала