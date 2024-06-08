https://ria.ru/20240608/dodon-1951693025.html
Додон не исключил своего участия в выборах президента Молдавии
Додон не исключил своего участия в выборах президента Молдавии - РИА Новости, 08.06.2024
Додон не исключил своего участия в выборах президента Молдавии
Экс-президент Молдавии, лидер Партии социалистов Игорь Додон в интервью РИА Новости на ПМЭФ не исключил участия в президентских выборах в стране этой осенью. РИА Новости, 08.06.2024
2024-06-08T19:45
2024-06-08T19:45
2024-06-08T19:52
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 июн - РИА Новости. Экс-президент Молдавии, лидер Партии социалистов Игорь Додон в интервью РИА Новости на ПМЭФ не исключил участия в президентских выборах в стране этой осенью."Если будет шанс победить Майю Санду, и мы не найдем единого кандидата от оппозиции, и пойдут все партии, то я не исключаю, что я могу пойти на выборы президента в этот год", - сказал Додон.Он напомнил, что был президентом: восемь лет назад он победил нынешнего президента Молдавии Майю Санду, а четыре года назад верх одержала она, счет поэтому 1:1."Меня очень часто спрашивают: Игорь Николаевич, вы не хотите взять реванш? Но я не болею такими амбициями, чтобы любой ценой участвовать в этих выборах. Для нас важнее результат. Цель. А цель - поменять власть Республики Молдова. Потому что эта власть уничтожает страну", - дополнил политик.Также Додон подчеркнул, что ближайшие недели при поиске кандидата станут ключевыми, и однозначно один кандидат будет во втором туре.
https://ria.ru/20240608/shor-1951688858.html
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молдавия, в мире, игорь додон, майя санду
Молдавия, В мире, ПМЭФ-2024, Игорь Додон, Майя Санду
Додон не исключил своего участия в выборах президента Молдавии
Игорь Додон не исключил своего участия в выборах президента Молдавии этой осенью
С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 июн - РИА Новости. Экс-президент Молдавии, лидер Партии социалистов Игорь Додон в интервью РИА Новости на ПМЭФ не исключил участия в президентских выборах в стране этой осенью.
"Если будет шанс победить Майю Санду
, и мы не найдем единого кандидата от оппозиции, и пойдут все партии, то я не исключаю, что я могу пойти на выборы президента в этот год", - сказал Додон.
Он напомнил, что был президентом: восемь лет назад он победил нынешнего президента Молдавии Майю Санду, а четыре года назад верх одержала она, счет поэтому 1:1.
"Меня очень часто спрашивают: Игорь Николаевич, вы не хотите взять реванш? Но я не болею такими амбициями, чтобы любой ценой участвовать в этих выборах. Для нас важнее результат. Цель. А цель - поменять власть Республики Молдова. Потому что эта власть уничтожает страну", - дополнил политик.
Также Додон подчеркнул, что ближайшие недели при поиске кандидата станут ключевыми, и однозначно один кандидат будет во втором туре.