ВСУ активизировали обстрелы ДНР дальнобойным оружием, сообщил Пушилин
Пушилин: ВСУ активизировали обстрелы ДНР дальнобойным оружием
Последствия обстрела Донецка со стороны ВСУ. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 июн — РИА Новости. Украинские войска после сдачи Авдеевки начали активнее обстреливать ДНР из дальнобойного оружия, заявил глава республики Денис Пушилин в интервью РИА Новости на Петербургском международном экономическом форуме.
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"После освобождения Авдеевки, когда у противника минимизированы шансы на применение артиллерии, противник перешел к применению как раз дальнобойного вооружения по территории республики. Такое мы фиксируем, к сожалению, это факт", — сказал он.
Говоря о полученном Киевом разрешении наносить по территории России удары западным оружием, глава ДНР обратил внимание на "деградацию в плане поведенческих реакций со стороны западных стран на те или иные события в рамках данного конфликта".
"Мы видим, что сейчас идет определенная эскалация и она инициирована странами Запада в частности", — добавил он.
По мнению главы ДНР, таким образом страны Запада только легализовали применение уже поставленных на Украину вооружений.
"Мы уже видели применение по территории России и на [более] ранних этапах данных вооружений", — отметил Пушилин.
Как заявил президент Владимир Путин на встрече с представителями СМИ на полях ПМЭФ, поставки оружия Киеву свидетельствуют о прямом участии Запада в конфликте, так как украинские военные не могут самостоятельно нанести удар ракетами ATACMS или Storm Shadow. При этом глава государства не исключил возможности поставок российского оружия в те регионы, где можно наносить удары по чувствительным объектам государств, вооружающих Украину.
Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости — информационный партнер мероприятия.
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