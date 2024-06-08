https://ria.ru/20240608/dnr-1951580149.html

ВСУ активизировали обстрелы ДНР дальнобойным оружием, сообщил Пушилин

ВСУ активизировали обстрелы ДНР дальнобойным оружием, сообщил Пушилин - РИА Новости, 08.06.2024

ВСУ активизировали обстрелы ДНР дальнобойным оружием, сообщил Пушилин

Украинские войска после сдачи Авдеевки начали активнее обстреливать ДНР из дальнобойного оружия, заявил глава республики Денис Пушилин в интервью РИА Новости на РИА Новости, 08.06.2024

2024-06-08T07:02

2024-06-08T07:02

2024-06-08T09:39

пмэф-2024

донецкая народная республика

авдеевка

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денис пушилин

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 июн — РИА Новости. Украинские войска после сдачи Авдеевки начали активнее обстреливать ДНР из дальнобойного оружия, заявил глава республики Денис Пушилин в интервью РИА Новости на Петербургском международном экономическом форуме."После освобождения Авдеевки, когда у противника минимизированы шансы на применение артиллерии, противник перешел к применению как раз дальнобойного вооружения по территории республики. Такое мы фиксируем, к сожалению, это факт", — сказал он.Говоря о полученном Киевом разрешении наносить по территории России удары западным оружием, глава ДНР обратил внимание на "деградацию в плане поведенческих реакций со стороны западных стран на те или иные события в рамках данного конфликта"."Мы видим, что сейчас идет определенная эскалация и она инициирована странами Запада в частности", — добавил он.По мнению главы ДНР, таким образом страны Запада только легализовали применение уже поставленных на Украину вооружений."Мы уже видели применение по территории России и на [более] ранних этапах данных вооружений", — отметил Пушилин.Как заявил президент Владимир Путин на встрече с представителями СМИ на полях ПМЭФ, поставки оружия Киеву свидетельствуют о прямом участии Запада в конфликте, так как украинские военные не могут самостоятельно нанести удар ракетами ATACMS или Storm Shadow. При этом глава государства не исключил возможности поставок российского оружия в те регионы, где можно наносить удары по чувствительным объектам государств, вооружающих Украину.Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости — информационный партнер мероприятия.

https://ria.ru/20240608/lugansk-1951579474.html

https://ria.ru/20240226/vsu-1929480858.html

донецкая народная республика

авдеевка

россия

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донецкая народная республика, авдеевка, россия, денис пушилин