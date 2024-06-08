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Львова-Белова рассказала об остающихся в Авдеевке детях - РИА Новости, 08.06.2024
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ПМЭФ-2024
 
12:23 08.06.2024
https://ria.ru/20240608/deti-1951620124.html
Львова-Белова рассказала об остающихся в Авдеевке детях
Львова-Белова рассказала об остающихся в Авдеевке детях - РИА Новости, 08.06.2024
Львова-Белова рассказала об остающихся в Авдеевке детях
В Авдеевке (ДНР) остаются несколько детей, в основном, это подростки, которым требуется адресная помощь, их семьи не хотят уезжать и эвакуироваться в пункты... РИА Новости, 08.06.2024
2024-06-08T12:23
2024-06-08T12:23
пмэф-2024
авдеевка
донецк
донецкая народная республика
мария львова-белова
александр сырский
вооруженные силы украины
общество
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 июн — РИА Новости. В Авдеевке (ДНР) остаются несколько детей, в основном, это подростки, которым требуется адресная помощь, их семьи не хотят уезжать и эвакуироваться в пункты временного размещения (ПВР), сообщила в интервью РИА на ПМЭФ Новости уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова. "В Авдеевку не раз выезжала моя коллега – советник Главы ДНР по правам ребенка Элеонора Михайловна Федоренко. Она докладывала, что там есть дети, их немного, в основном, это подростки, которым требуется адресная помощь, маленьких немного детей", - сказала Львова-Белова в интервью РИА Новости. Детский омбудсмен отметила, что в ДНР есть гуманитарный штаб акции "Детям – в руки", с помощью которого отрабатываются все запросы, которые касаются одежды, продуктов питания, медикаментов. "Семьи с детьми не хотят выезжать из Авдеевки. Мы предлагали не раз эвакуироваться, переехать в пункт временного размещения. Все стоят на том, что хотят остаться в своей родной земле, рассказывают о непростом времени, которое они пережили, про насильственную эвакуацию, как они прятали детей в подвалах, боялись вывешивать белье детское, чтобы не увидели ВСУ, что здесь находятся дети. Это продолжалось долгое время", - поделилась собеседница агентства. Львова-Белова подчеркнула, что в Авдеевке и в целом в новых регионах будет продолжаться работа, которая сейчас стала связана преимущественно с решением системных вопросов. Авдеевка – северный пригород Донецка. С его территории украинские войска с 2014 года обстреливали мирные кварталы Донецка. В ночь на 17 февраля главком ВСУ Александр Сырский отдал приказ оставить Авдеевку. Однако позже министерство обороны РФ заявило, что приказ вышел спустя сутки после начала неконтролируемого бегства украинских подразделений из города. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
https://ria.ru/20240307/avdeevka-1931670657.html
https://ria.ru/20240522/deti-1947620275.html
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авдеевка, донецк, донецкая народная республика, мария львова-белова, александр сырский, вооруженные силы украины, общество
ПМЭФ-2024, Авдеевка, Донецк, Донецкая Народная Республика, Мария Львова-Белова, Александр Сырский, Вооруженные силы Украины, Общество
Львова-Белова рассказала об остающихся в Авдеевке детях

Львова-Белова: в Авдеевке остаются несколько детей, их семьи не хотят уезжать

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкУполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Мария Львова-Белова на ПМЭФ-2024
Уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Мария Львова-Белова на ПМЭФ-2024 - РИА Новости, 1920, 08.06.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Мария Львова-Белова на ПМЭФ-2024
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 июн — РИА Новости. В Авдеевке (ДНР) остаются несколько детей, в основном, это подростки, которым требуется адресная помощь, их семьи не хотят уезжать и эвакуироваться в пункты временного размещения (ПВР), сообщила в интервью РИА на ПМЭФ Новости уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова.
"В Авдеевку не раз выезжала моя коллега – советник Главы ДНР по правам ребенка Элеонора Михайловна Федоренко. Она докладывала, что там есть дети, их немного, в основном, это подростки, которым требуется адресная помощь, маленьких немного детей", - сказала Львова-Белова в интервью РИА Новости.
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Детский омбудсмен отметила, что в ДНР есть гуманитарный штаб акции "Детям – в руки", с помощью которого отрабатываются все запросы, которые касаются одежды, продуктов питания, медикаментов.
"Семьи с детьми не хотят выезжать из Авдеевки. Мы предлагали не раз эвакуироваться, переехать в пункт временного размещения. Все стоят на том, что хотят остаться в своей родной земле, рассказывают о непростом времени, которое они пережили, про насильственную эвакуацию, как они прятали детей в подвалах, боялись вывешивать белье детское, чтобы не увидели ВСУ, что здесь находятся дети. Это продолжалось долгое время", - поделилась собеседница агентства.
Львова-Белова подчеркнула, что в Авдеевке и в целом в новых регионах будет продолжаться работа, которая сейчас стала связана преимущественно с решением системных вопросов.
Авдеевка – северный пригород Донецка. С его территории украинские войска с 2014 года обстреливали мирные кварталы Донецка. В ночь на 17 февраля главком ВСУ Александр Сырский отдал приказ оставить Авдеевку. Однако позже министерство обороны РФ заявило, что приказ вышел спустя сутки после начала неконтролируемого бегства украинских подразделений из города.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
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ПМЭФ-2024АвдеевкаДонецкДонецкая Народная РеспубликаМария Львова-БеловаАлександр СырскийВооруженные силы УкраиныОбщество
 
 
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