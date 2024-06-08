https://ria.ru/20240608/deti-1951620124.html

Львова-Белова рассказала об остающихся в Авдеевке детях

Львова-Белова рассказала об остающихся в Авдеевке детях - РИА Новости, 08.06.2024

Львова-Белова рассказала об остающихся в Авдеевке детях

В Авдеевке (ДНР) остаются несколько детей, в основном, это подростки, которым требуется адресная помощь, их семьи не хотят уезжать и эвакуироваться в пункты... РИА Новости, 08.06.2024

2024-06-08T12:23

2024-06-08T12:23

2024-06-08T12:23

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 июн — РИА Новости. В Авдеевке (ДНР) остаются несколько детей, в основном, это подростки, которым требуется адресная помощь, их семьи не хотят уезжать и эвакуироваться в пункты временного размещения (ПВР), сообщила в интервью РИА на ПМЭФ Новости уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова. "В Авдеевку не раз выезжала моя коллега – советник Главы ДНР по правам ребенка Элеонора Михайловна Федоренко. Она докладывала, что там есть дети, их немного, в основном, это подростки, которым требуется адресная помощь, маленьких немного детей", - сказала Львова-Белова в интервью РИА Новости. Детский омбудсмен отметила, что в ДНР есть гуманитарный штаб акции "Детям – в руки", с помощью которого отрабатываются все запросы, которые касаются одежды, продуктов питания, медикаментов. "Семьи с детьми не хотят выезжать из Авдеевки. Мы предлагали не раз эвакуироваться, переехать в пункт временного размещения. Все стоят на том, что хотят остаться в своей родной земле, рассказывают о непростом времени, которое они пережили, про насильственную эвакуацию, как они прятали детей в подвалах, боялись вывешивать белье детское, чтобы не увидели ВСУ, что здесь находятся дети. Это продолжалось долгое время", - поделилась собеседница агентства. Львова-Белова подчеркнула, что в Авдеевке и в целом в новых регионах будет продолжаться работа, которая сейчас стала связана преимущественно с решением системных вопросов. Авдеевка – северный пригород Донецка. С его территории украинские войска с 2014 года обстреливали мирные кварталы Донецка. В ночь на 17 февраля главком ВСУ Александр Сырский отдал приказ оставить Авдеевку. Однако позже министерство обороны РФ заявило, что приказ вышел спустя сутки после начала неконтролируемого бегства украинских подразделений из города. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.

https://ria.ru/20240307/avdeevka-1931670657.html

https://ria.ru/20240522/deti-1947620275.html

авдеевка

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

авдеевка, донецк, донецкая народная республика, мария львова-белова, александр сырский, вооруженные силы украины, общество