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В Свердловской области оценили состояние здоровья найденных в лесу детей - РИА Новости, 08.06.2024
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08:00 08.06.2024
https://ria.ru/20240608/deti-1951583691.html
В Свердловской области оценили состояние здоровья найденных в лесу детей
В Свердловской области оценили состояние здоровья найденных в лесу детей - РИА Новости, 08.06.2024
В Свердловской области оценили состояние здоровья найденных в лесу детей
Дети, потерявшиеся во вторник в лесу в Свердловской области и найденные в субботу утром, находятся в состоянии средней тяжести с признаками обезвоживания,... РИА Новости, 08.06.2024
2024-06-08T08:00
2024-06-08T08:00
происшествия
свердловская область
россия
липки
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 июн – РИА Новости. Дети, потерявшиеся во вторник в лесу в Свердловской области и найденные в субботу утром, находятся в состоянии средней тяжести с признаками обезвоживания, сообщила пресс-служба регионального минздрава. "На место обнаружения потерявшихся детей полицией была вызвана бригада скорой медицинской помощи. Дети госпитализированы в палату интенсивной терапии Слободо-Туринской больницы в состоянии средней тяжести с признаками обезвоживания", – говорится в сообщении. Отмечается, что с детьми работает психолог, проводятся обследования. Вечером во вторник 13-летний мальчик и его 11-летняя сестра вместе с 67-летним дедушкой и двумя собаками породы бигль ушли рыбачить на реку Липка недалеко от деревни Бурмакина Слободо-Туринского района Свердловской области. Через некоторое время, возвращаясь обратно, они заблудились. Ночь все вместе провели под открытым небом, утром в среду они разделились на две группы и отправились в разные стороны. Пожилой мужчина вечером того же дня сумел найти обратную дорогу и вернулся, а дети с собаками были в розыске. Дедушка, который был с детьми, не мог внятно рассказать силовикам об обстоятельствах их пропажи, потому что недавно пережил инсульт. Поиск осложнял отсутствие у заблудившихся телефонов. В субботу утром МЧС России сообщило, что дети найдены живыми. Ранее правоохранители уточняли, что брата и сестру нашел мужчина, который прочесывал местность на квадроцикле, вместе с ними были найдены живыми и их собаки. По данным МЧС России, в поисках были задействованы 654 специалиста и 98 единиц техники.
https://ria.ru/20240607/veduschiy-1951526644.html
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свердловская область
россия
липки
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происшествия, свердловская область, россия, липки, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Свердловская область, Россия, Липки, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Свердловской области оценили состояние здоровья найденных в лесу детей

Найденные в Свердловской области дети находятся в состоянии средней тяжести

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой
Автомобиль скорой - РИА Новости, 1920, 08.06.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 июн – РИА Новости. Дети, потерявшиеся во вторник в лесу в Свердловской области и найденные в субботу утром, находятся в состоянии средней тяжести с признаками обезвоживания, сообщила пресс-служба регионального минздрава.
"На место обнаружения потерявшихся детей полицией была вызвана бригада скорой медицинской помощи. Дети госпитализированы в палату интенсивной терапии Слободо-Туринской больницы в состоянии средней тяжести с признаками обезвоживания", – говорится в сообщении.
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Отмечается, что с детьми работает психолог, проводятся обследования.
Вечером во вторник 13-летний мальчик и его 11-летняя сестра вместе с 67-летним дедушкой и двумя собаками породы бигль ушли рыбачить на реку Липка недалеко от деревни Бурмакина Слободо-Туринского района Свердловской области. Через некоторое время, возвращаясь обратно, они заблудились. Ночь все вместе провели под открытым небом, утром в среду они разделились на две группы и отправились в разные стороны. Пожилой мужчина вечером того же дня сумел найти обратную дорогу и вернулся, а дети с собаками были в розыске. Дедушка, который был с детьми, не мог внятно рассказать силовикам об обстоятельствах их пропажи, потому что недавно пережил инсульт. Поиск осложнял отсутствие у заблудившихся телефонов. В субботу утром МЧС России сообщило, что дети найдены живыми.
Ранее правоохранители уточняли, что брата и сестру нашел мужчина, который прочесывал местность на квадроцикле, вместе с ними были найдены живыми и их собаки. По данным МЧС России, в поисках были задействованы 654 специалиста и 98 единиц техники.
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ПроисшествияСвердловская областьРоссияЛипкиМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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