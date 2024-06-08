Двух пропавших в Свердловской области детей нашли живыми
МЧС России: в Свердловской области нашли живыми двух пропавших 4 июня детей
© Фото : ГУ МВД России по Свердловской областиУчастники поисковой операции по установлению местонахождения пропавших под Байкалово детей
© Фото : ГУ МВД России по Свердловской области
МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. В Свердловской области после четырех дней поисков нашли двух пропавших в лесу детей, сообщается в Telegram-канале МЧС.
В ведомстве отметили, что дети истощены, но им ничего не угрожает. После эвакуации из района поисков их отправят на медицинское обследование.
В областном управлении СК рассказали, что пропавших детей нашел мужчина, который прочесывал местность на квадроцикле. Вместе с детьми нашли живыми и двух собак, добавил руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.
© Фото : ГУ МВД России по Свердловской областиВолонтеры, которые нашли пропавших под Байкалово детей
© Фото : ГУ МВД России по Свердловской области
Волонтеры, которые нашли пропавших под Байкалово детей
По его словам, с раннего утра люди на двух квадроциклах отправились на патрулирование. Каждые 200 метров они останавливались и громко кричали. В 06:15 по местному времени на дороге к лесовырубке, примерно в десяти километрах от дачного участка к ним вышли брат и сестра.
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"Потеряшки вели себя спокойно. Сил, чтобы звать на помощь, у них уже не было. Их сильно искусали комары. Питались как могли, в том числе перепелиными яйцами, найденными в лесу. Спали в обнимку со своими собаками, которые их согревали", — сказал Горелых.
Он отметил, что брат с сестрой находятся на обследовании в Слобода-Туринской больнице. Их питомцев забрали сотрудники полиции ОВД "Байкалово", чтобы накормить и временно приютить. Мужчин, нашедших детей, наградят.
Вечером 4 июня 13-летний мальчик и его 11-летняя сестра вместе с 67-летним дедушкой и двумя собаками породы бигль ушли рыбачить на реку Липка недалеко от деревни Бурмакина Слободо-Туринского района. Возвращаясь обратно, они заблудились в лесу.
Ночь они провели под открытым небом, а утром разделились и отправились в разные стороны. К вечеру пожилой мужчина сумел найти дорогу домой, но дети с собаками оставались в розыске. Поиск осложнялся отсутствием у заблудившихся телефонов.
В поисковой операции участвовали 654 человека и 98 единиц техники.
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