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Двух пропавших в Свердловской области детей нашли живыми

Двух пропавших в Свердловской области детей нашли живыми - РИА Новости, 08.06.2024

Двух пропавших в Свердловской области детей нашли живыми

В Свердловской области после четырех дней поисков нашли двух пропавших в лесу детей, сообщается в Telegram-канале МЧС. РИА Новости, 08.06.2024

2024-06-08T05:51

2024-06-08T05:51

2024-06-08T13:30

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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. В Свердловской области после четырех дней поисков нашли двух пропавших в лесу детей, сообщается в Telegram-канале МЧС."МЧС России: пропавшие дети в Свердловской области найдены. Они живы", — говорится в релизе.В ведомстве отметили, что дети истощены, но им ничего не угрожает. После эвакуации из района поисков их отправят на медицинское обследование.В областном управлении СК рассказали, что пропавших детей нашел мужчина, который прочесывал местность на квадроцикле. Вместе с детьми нашли живыми и двух собак, добавил руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.По его словам, с раннего утра люди на двух квадроциклах отправились на патрулирование. Каждые 200 метров они останавливались и громко кричали. В 06:15 по местному времени на дороге к лесовырубке, примерно в десяти километрах от дачного участка к ним вышли брат и сестра. "Потеряшки вели себя спокойно. Сил, чтобы звать на помощь, у них уже не было. Их сильно искусали комары. Питались как могли, в том числе перепелиными яйцами, найденными в лесу. Спали в обнимку со своими собаками, которые их согревали", — сказал Горелых.Он отметил, что брат с сестрой находятся на обследовании в Слобода-Туринской больнице. Их питомцев забрали сотрудники полиции ОВД "Байкалово", чтобы накормить и временно приютить. Мужчин, нашедших детей, наградят.Вечером 4 июня 13-летний мальчик и его 11-летняя сестра вместе с 67-летним дедушкой и двумя собаками породы бигль ушли рыбачить на реку Липка недалеко от деревни Бурмакина Слободо-Туринского района. Возвращаясь обратно, они заблудились в лесу.Ночь они провели под открытым небом, а утром разделились и отправились в разные стороны. К вечеру пожилой мужчина сумел найти дорогу домой, но дети с собаками оставались в розыске. Поиск осложнялся отсутствием у заблудившихся телефонов.В поисковой операции участвовали 654 человека и 98 единиц техники.

https://ria.ru/20240520/pensionerka-1947082770.html

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свердловская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия, валерий горелых, липки