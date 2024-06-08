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В Ивановской области завели дело на чиновника по статье о растрате - РИА Новости, 08.06.2024
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22:09 08.06.2024
https://ria.ru/20240608/delo-1951708651.html
В Ивановской области завели дело на чиновника по статье о растрате
В Ивановской области завели дело на чиновника по статье о растрате - РИА Новости, 08.06.2024
В Ивановской области завели дело на чиновника по статье о растрате
Дело о растрате возбуждено в отношении экс-главы департамента строительства и архитектуры Ивановской области, который в настоящее время занимает должность... РИА Новости, 08.06.2024
2024-06-08T22:09
2024-06-08T22:09
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РЯЗАНЬ, 8 июн - РИА Новости. Дело о растрате возбуждено в отношении экс-главы департамента строительства и архитектуры Ивановской области, который в настоящее время занимает должность министра архитектуры и строительства Владимирской области Александра Батурина. "После вмешательства прокуратуры в отношении бывшего начальника департамента строительства и архитектуры Ивановской области, который в настоящее время занимает должность министра архитектуры и строительства Владимирской области, возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата бюджетных средств в особо крупном размере)", - сообщается на сайте прокуратуры Ивановской области без обозначения имени фигуранта. По данным сайта министерства архитектуры и строительства Владимирской области, возглавляет министерство Александр Батурин. Как уточняет ивановская прокуратура, правоохранители проверили соблюдение законодательства при исполнении государственных контрактов и установили, что департаментом строительства и архитектуры Ивановской области в декабре 2019 года приняты и оплачены работы по государственному контракту на разработку проектной документации на капитальный ремонт здания кинотеатра "Современник" в Иваново. Однако, фактически указанные работы подрядчиком не исполнены. Сумма причиненного ущерба составила почти 12 миллионов рублей. По информации УМВД Ивановской области, фигурант полицейскими задержан в городе Коврове (Владимирская область). Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.
https://ria.ru/20240527/arest-1948700849.html
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происшествия, владимирская область, ивановская область, россия
Происшествия, Владимирская область, Ивановская область, Россия
В Ивановской области завели дело на чиновника по статье о растрате

Прокуратура: в Ивановской области завели дело о растрате на чиновника

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 08.06.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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РЯЗАНЬ, 8 июн - РИА Новости. Дело о растрате возбуждено в отношении экс-главы департамента строительства и архитектуры Ивановской области, который в настоящее время занимает должность министра архитектуры и строительства Владимирской области Александра Батурина.
"После вмешательства прокуратуры в отношении бывшего начальника департамента строительства и архитектуры Ивановской области, который в настоящее время занимает должность министра архитектуры и строительства Владимирской области, возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата бюджетных средств в особо крупном размере)", - сообщается на сайте прокуратуры Ивановской области без обозначения имени фигуранта.
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По данным сайта министерства архитектуры и строительства Владимирской области, возглавляет министерство Александр Батурин.
Как уточняет ивановская прокуратура, правоохранители проверили соблюдение законодательства при исполнении государственных контрактов и установили, что департаментом строительства и архитектуры Ивановской области в декабре 2019 года приняты и оплачены работы по государственному контракту на разработку проектной документации на капитальный ремонт здания кинотеатра "Современник" в Иваново. Однако, фактически указанные работы подрядчиком не исполнены. Сумма причиненного ущерба составила почти 12 миллионов рублей.
По информации УМВД Ивановской области, фигурант полицейскими задержан в городе Коврове (Владимирская область). Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.
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