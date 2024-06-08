https://ria.ru/20240608/delo-1951708651.html

В Ивановской области завели дело на чиновника по статье о растрате

В Ивановской области завели дело на чиновника по статье о растрате - РИА Новости, 08.06.2024

В Ивановской области завели дело на чиновника по статье о растрате

Дело о растрате возбуждено в отношении экс-главы департамента строительства и архитектуры Ивановской области, который в настоящее время занимает должность... РИА Новости, 08.06.2024

2024-06-08T22:09

2024-06-08T22:09

2024-06-08T22:09

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РЯЗАНЬ, 8 июн - РИА Новости. Дело о растрате возбуждено в отношении экс-главы департамента строительства и архитектуры Ивановской области, который в настоящее время занимает должность министра архитектуры и строительства Владимирской области Александра Батурина. "После вмешательства прокуратуры в отношении бывшего начальника департамента строительства и архитектуры Ивановской области, который в настоящее время занимает должность министра архитектуры и строительства Владимирской области, возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата бюджетных средств в особо крупном размере)", - сообщается на сайте прокуратуры Ивановской области без обозначения имени фигуранта. По данным сайта министерства архитектуры и строительства Владимирской области, возглавляет министерство Александр Батурин. Как уточняет ивановская прокуратура, правоохранители проверили соблюдение законодательства при исполнении государственных контрактов и установили, что департаментом строительства и архитектуры Ивановской области в декабре 2019 года приняты и оплачены работы по государственному контракту на разработку проектной документации на капитальный ремонт здания кинотеатра "Современник" в Иваново. Однако, фактически указанные работы подрядчиком не исполнены. Сумма причиненного ущерба составила почти 12 миллионов рублей. По информации УМВД Ивановской области, фигурант полицейскими задержан в городе Коврове (Владимирская область). Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

https://ria.ru/20240527/arest-1948700849.html

https://ria.ru/20240419/fsb-1940990129.html

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происшествия, владимирская область, ивановская область, россия