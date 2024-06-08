В Ивановской области завели дело на чиновника по статье о растрате
Прокуратура: в Ивановской области завели дело о растрате на чиновника
Автомобиль полиции. Архивное фото
РЯЗАНЬ, 8 июн - РИА Новости. Дело о растрате возбуждено в отношении экс-главы департамента строительства и архитектуры Ивановской области, который в настоящее время занимает должность министра архитектуры и строительства Владимирской области Александра Батурина.
"После вмешательства прокуратуры в отношении бывшего начальника департамента строительства и архитектуры Ивановской области, который в настоящее время занимает должность министра архитектуры и строительства Владимирской области, возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата бюджетных средств в особо крупном размере)", - сообщается на сайте прокуратуры Ивановской области без обозначения имени фигуранта.
По данным сайта министерства архитектуры и строительства Владимирской области, возглавляет министерство Александр Батурин.
Как уточняет ивановская прокуратура, правоохранители проверили соблюдение законодательства при исполнении государственных контрактов и установили, что департаментом строительства и архитектуры Ивановской области в декабре 2019 года приняты и оплачены работы по государственному контракту на разработку проектной документации на капитальный ремонт здания кинотеатра "Современник" в Иваново. Однако, фактически указанные работы подрядчиком не исполнены. Сумма причиненного ущерба составила почти 12 миллионов рублей.
По информации УМВД Ивановской области, фигурант полицейскими задержан в городе Коврове (Владимирская область). Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.
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19 апреля, 11:26