https://ria.ru/20240608/deklaratsiya-1951669209.html

Власти Сербии и Республики Сербской БиГ приняли декларацию о правах жителей

Власти Сербии и Республики Сербской БиГ приняли декларацию о правах жителей - РИА Новости, 08.06.2024

Власти Сербии и Республики Сербской БиГ приняли декларацию о правах жителей

Власти Сербии и Республики Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) на заседании двух правительств в субботу единогласно приняли Декларацию о защите национальных... РИА Новости, 08.06.2024

2024-06-08T17:04

2024-06-08T17:04

2024-06-08T17:06

сербия

республика сербская

белград (город)

александр вучич

милорад додик

оон

сербская православная церковь

генеральная ассамблея оон

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БЕЛГРАД, 8 июн – РИА Новости. Власти Сербии и Республики Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) на заседании двух правительств в субботу единогласно приняли Декларацию о защите национальных и политических прав и совместном будущем сербского народа. Руководство Сербии и Республики Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) в свете резолюции о "геноциде в Сребренице" Генеральной ассамблеи ООН в субботу проводят Всесербский собор. Вечером в пятницу члены правительственных делегаций осмотрели строительство участка автомагистрали и моста через реку Саву, которые должны еще сильнее связать Сербию и РС БиГ. В субботу после торжественного молебна в крупнейшем храме Святого Савы в правительственном комплексе "Палата Сербия" состоялось расширенное заседание двух правительств с участием патриарха Сербского Порфирия. В ходе заседания участники проголосовали за "Декларацию о защите национальных и политических прав и совместном будущем сербского народа". "Декларация принята единогласно. Мы приняли исторически значимое решение", - заявил Вучич собравшимся. Парламенты Сербии и Республики Сербской БиГ должны утвердить декларацию в ближайшие 90 дней. Среди 49 пунктов обширного документа признание всех сербов в регионе и мире одной нацией с общей историей, языком кириллической письменностью и культурой, определение Косово и Метохии как неотъемлемой части Сербии, подтверждение военного нейтралитета Сербии, приверженности мирному Дейтонскому соглашению и прописанным в нем правам и полномочиям Республики Сербской и необходимость поддержания памяти о сербских жертвах Второй мировой и других войн. Сербская православная церковь называется опорой сербского народа при равноправном уважении сербов всех вероисповеданий. Министры из Белграда и Баня-Луки также обменялись семью подписанными меморандумами и соглашениями о сотрудничестве в разных сферах от местного самоуправления до заботы о семье и демографии. Президент Сербии Александр Вучич ранее призвал соотечественников в Сербии и Республике Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) к единству перед лицом внешних вызовов. Центральное собрание под девизом в 17.00 (18.00 мск) "Один народ, один собор – Сербия и (Республика – ред.) Сербская" назначено на главной площади Белграда. Среди ожидаемых решений – соглашение о строительстве мемориала жертвам немецких фашистов и хорватских усташей (нацистов - ред.) во Второй мировой войне в концлагере Донья-Градина, части лагерного комплекса Ясеновац. Генеральная Ассамблея ООН 23 мая одобрила резолюцию о "геноциде в Сребренице" в ходе войны в БиГ в июле 1995 года. Инициаторами выступили ФРГ и Руанда. Документ поддержали представители 84 страны-члена ООН, против проголосовали 19, воздержались 68, ряд государств не участвовал в голосовании. Вучич после голосования заявил, что Сербия не забудет России, КНР, Венгрии и ОАЭ голосование против резолюции. Он также особо поблагодарил Белоруссию за голосование против резолюции. Президент РС БиГ Милорад Додик в интервью РИА Новости сообщил, что до конца июня предложит другой части страны – мусульманско-хорватской Федерации БиГ предложение о мирном разграничении БиГ, по его словам, "процесс разделения может быть длительным". По мнению руководства Сербии и Республики Сербской БиГ, данная резолюция провозглашает сербов "геноцидным народом" и ставит вопрос о легитимности существования РС БиГ. Генассамблея ООН в тексте "постановляет назначить 11 июля Международным днем осмысления и поминовения геноцида 1995 года в Сребренице, который должен отмечаться ежегодно". Документ осуждает "отрицание геноцида в Сребренице". Босния и Герцеговина объявила о выходе из состава Югославии в 1992 году, после чего в республике началась война с участием боснийских мусульман, сербов и хорватов, которая продолжалась до 1995 года. Точное число жертв официально не установлено, различные источники указывают на цифру свыше 100 тысяч человек. При участии международного сообщества было подписано мирное Дейтонское соглашение, сформированы три образования - Федерация БиГ, Республика Сербская и особый округ Брчко. Во главе государства стоит президиум, состоящий из трех человек: по одному представителю от сербов, хорватов и бошняков (славян-мусульман).

https://ria.ru/20240324/voyna-1935343530.html

https://ria.ru/20240408/genotsid-1938428546.html

https://ria.ru/20240331/serbiya-1936853967.html

https://ria.ru/20240607/bayden-1951204911.html

сербия

республика сербская

белград (город)

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