Рейтинг@Mail.ru
Власти Сербии и Республики Сербской БиГ приняли декларацию о правах жителей - РИА Новости, 08.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:04 08.06.2024 (обновлено: 17:06 08.06.2024)
https://ria.ru/20240608/deklaratsiya-1951669209.html
Власти Сербии и Республики Сербской БиГ приняли декларацию о правах жителей
Власти Сербии и Республики Сербской БиГ приняли декларацию о правах жителей - РИА Новости, 08.06.2024
Власти Сербии и Республики Сербской БиГ приняли декларацию о правах жителей
Власти Сербии и Республики Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) на заседании двух правительств в субботу единогласно приняли Декларацию о защите национальных... РИА Новости, 08.06.2024
2024-06-08T17:04
2024-06-08T17:06
сербия
республика сербская
белград (город)
александр вучич
милорад додик
оон
сербская православная церковь
генеральная ассамблея оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149514/20/1495142057_0:482:4111:2794_1920x0_80_0_0_afd808d6b61760998881a75447845ebf.jpg
БЕЛГРАД, 8 июн – РИА Новости. Власти Сербии и Республики Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) на заседании двух правительств в субботу единогласно приняли Декларацию о защите национальных и политических прав и совместном будущем сербского народа. Руководство Сербии и Республики Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) в свете резолюции о "геноциде в Сребренице" Генеральной ассамблеи ООН в субботу проводят Всесербский собор. Вечером в пятницу члены правительственных делегаций осмотрели строительство участка автомагистрали и моста через реку Саву, которые должны еще сильнее связать Сербию и РС БиГ. В субботу после торжественного молебна в крупнейшем храме Святого Савы в правительственном комплексе "Палата Сербия" состоялось расширенное заседание двух правительств с участием патриарха Сербского Порфирия. В ходе заседания участники проголосовали за "Декларацию о защите национальных и политических прав и совместном будущем сербского народа". "Декларация принята единогласно. Мы приняли исторически значимое решение", - заявил Вучич собравшимся. Парламенты Сербии и Республики Сербской БиГ должны утвердить декларацию в ближайшие 90 дней. Среди 49 пунктов обширного документа признание всех сербов в регионе и мире одной нацией с общей историей, языком кириллической письменностью и культурой, определение Косово и Метохии как неотъемлемой части Сербии, подтверждение военного нейтралитета Сербии, приверженности мирному Дейтонскому соглашению и прописанным в нем правам и полномочиям Республики Сербской и необходимость поддержания памяти о сербских жертвах Второй мировой и других войн. Сербская православная церковь называется опорой сербского народа при равноправном уважении сербов всех вероисповеданий. Министры из Белграда и Баня-Луки также обменялись семью подписанными меморандумами и соглашениями о сотрудничестве в разных сферах от местного самоуправления до заботы о семье и демографии. Президент Сербии Александр Вучич ранее призвал соотечественников в Сербии и Республике Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) к единству перед лицом внешних вызовов. Центральное собрание под девизом в 17.00 (18.00 мск) "Один народ, один собор – Сербия и (Республика – ред.) Сербская" назначено на главной площади Белграда. Среди ожидаемых решений – соглашение о строительстве мемориала жертвам немецких фашистов и хорватских усташей (нацистов - ред.) во Второй мировой войне в концлагере Донья-Градина, части лагерного комплекса Ясеновац. Генеральная Ассамблея ООН 23 мая одобрила резолюцию о "геноциде в Сребренице" в ходе войны в БиГ в июле 1995 года. Инициаторами выступили ФРГ и Руанда. Документ поддержали представители 84 страны-члена ООН, против проголосовали 19, воздержались 68, ряд государств не участвовал в голосовании. Вучич после голосования заявил, что Сербия не забудет России, КНР, Венгрии и ОАЭ голосование против резолюции. Он также особо поблагодарил Белоруссию за голосование против резолюции. Президент РС БиГ Милорад Додик в интервью РИА Новости сообщил, что до конца июня предложит другой части страны – мусульманско-хорватской Федерации БиГ предложение о мирном разграничении БиГ, по его словам, "процесс разделения может быть длительным". По мнению руководства Сербии и Республики Сербской БиГ, данная резолюция провозглашает сербов "геноцидным народом" и ставит вопрос о легитимности существования РС БиГ. Генассамблея ООН в тексте "постановляет назначить 11 июля Международным днем осмысления и поминовения геноцида 1995 года в Сребренице, который должен отмечаться ежегодно". Документ осуждает "отрицание геноцида в Сребренице". Босния и Герцеговина объявила о выходе из состава Югославии в 1992 году, после чего в республике началась война с участием боснийских мусульман, сербов и хорватов, которая продолжалась до 1995 года. Точное число жертв официально не установлено, различные источники указывают на цифру свыше 100 тысяч человек. При участии международного сообщества было подписано мирное Дейтонское соглашение, сформированы три образования - Федерация БиГ, Республика Сербская и особый округ Брчко. Во главе государства стоит президиум, состоящий из трех человек: по одному представителю от сербов, хорватов и бошняков (славян-мусульман).
https://ria.ru/20240324/voyna-1935343530.html
https://ria.ru/20240408/genotsid-1938428546.html
https://ria.ru/20240331/serbiya-1936853967.html
https://ria.ru/20240607/bayden-1951204911.html
сербия
республика сербская
белград (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149514/20/1495142057_259:0:3984:2794_1920x0_80_0_0_f693631176c6ad475a758b92654ce0d8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сербия, республика сербская, белград (город), александр вучич, милорад додик, оон, сербская православная церковь, генеральная ассамблея оон, в мире
Сербия, Республика Сербская, Белград (город), Александр Вучич, Милорад Додик, ООН, Сербская православная церковь, Генеральная Ассамблея ООН, В мире
Власти Сербии и Республики Сербской БиГ приняли декларацию о правах жителей

Власти Сербии и Республики Сербской БиГ приняли декларацию о будущем сербов

© Fotolia / Andrey ShevchenkoГород Белград, Сербия
Город Белград, Сербия - РИА Новости, 1920, 08.06.2024
© Fotolia / Andrey Shevchenko
Город Белград, Сербия. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЛГРАД, 8 июн – РИА Новости. Власти Сербии и Республики Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) на заседании двух правительств в субботу единогласно приняли Декларацию о защите национальных и политических прав и совместном будущем сербского народа.
Руководство Сербии и Республики Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) в свете резолюции о "геноциде в Сребренице" Генеральной ассамблеи ООН в субботу проводят Всесербский собор. Вечером в пятницу члены правительственных делегаций осмотрели строительство участка автомагистрали и моста через реку Саву, которые должны еще сильнее связать Сербию и РС БиГ.
Разрушенное здание в результате обстрелов в Косово - РИА Новости, 1920, 24.03.2024
Постыдная война Запада
24 марта, 08:00
В субботу после торжественного молебна в крупнейшем храме Святого Савы в правительственном комплексе "Палата Сербия" состоялось расширенное заседание двух правительств с участием патриарха Сербского Порфирия. В ходе заседания участники проголосовали за "Декларацию о защите национальных и политических прав и совместном будущем сербского народа".
"Декларация принята единогласно. Мы приняли исторически значимое решение", - заявил Вучич собравшимся. Парламенты Сербии и Республики Сербской БиГ должны утвердить декларацию в ближайшие 90 дней.
Среди 49 пунктов обширного документа признание всех сербов в регионе и мире одной нацией с общей историей, языком кириллической письменностью и культурой, определение Косово и Метохии как неотъемлемой части Сербии, подтверждение военного нейтралитета Сербии, приверженности мирному Дейтонскому соглашению и прописанным в нем правам и полномочиям Республики Сербской и необходимость поддержания памяти о сербских жертвах Второй мировой и других войн. Сербская православная церковь называется опорой сербского народа при равноправном уважении сербов всех вероисповеданий.
Войска спецназа хорватской армии маршируют во время военного парада, посвященного 20-й годовщине операции Буря - РИА Новости, 1920, 08.04.2024
Урок для России: Путин помнит, как Запад решил "сербский вопрос"
8 апреля, 08:00
Министры из Белграда и Баня-Луки также обменялись семью подписанными меморандумами и соглашениями о сотрудничестве в разных сферах от местного самоуправления до заботы о семье и демографии.
Президент Сербии Александр Вучич ранее призвал соотечественников в Сербии и Республике Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) к единству перед лицом внешних вызовов.
Центральное собрание под девизом в 17.00 (18.00 мск) "Один народ, один собор – Сербия и (Республика – ред.) Сербская" назначено на главной площади Белграда.
Среди ожидаемых решений – соглашение о строительстве мемориала жертвам немецких фашистов и хорватских усташей (нацистов - ред.) во Второй мировой войне в концлагере Донья-Градина, части лагерного комплекса Ясеновац.
Генеральная Ассамблея ООН 23 мая одобрила резолюцию о "геноциде в Сребренице" в ходе войны в БиГ в июле 1995 года. Инициаторами выступили ФРГ и Руанда. Документ поддержали представители 84 страны-члена ООН, против проголосовали 19, воздержались 68, ряд государств не участвовал в голосовании.
Вучич после голосования заявил, что Сербия не забудет России, КНР, Венгрии и ОАЭ голосование против резолюции. Он также особо поблагодарил Белоруссию за голосование против резолюции.
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 31.03.2024
"Будет тяжело как никогда": президент Сербии всех перепугал
31 марта, 08:00
Президент РС БиГ Милорад Додик в интервью РИА Новости сообщил, что до конца июня предложит другой части страны – мусульманско-хорватской Федерации БиГ предложение о мирном разграничении БиГ, по его словам, "процесс разделения может быть длительным".
По мнению руководства Сербии и Республики Сербской БиГ, данная резолюция провозглашает сербов "геноцидным народом" и ставит вопрос о легитимности существования РС БиГ. Генассамблея ООН в тексте "постановляет назначить 11 июля Международным днем осмысления и поминовения геноцида 1995 года в Сребренице, который должен отмечаться ежегодно". Документ осуждает "отрицание геноцида в Сребренице".
Босния и Герцеговина объявила о выходе из состава Югославии в 1992 году, после чего в республике началась война с участием боснийских мусульман, сербов и хорватов, которая продолжалась до 1995 года. Точное число жертв официально не установлено, различные источники указывают на цифру свыше 100 тысяч человек. При участии международного сообщества было подписано мирное Дейтонское соглашение, сформированы три образования - Федерация БиГ, Республика Сербская и особый округ Брчко. Во главе государства стоит президиум, состоящий из трех человек: по одному представителю от сербов, хорватов и бошняков (славян-мусульман).
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
Байден предупредил элиту о скором падении американской империи
7 июня, 08:00
 
СербияРеспублика СербскаяБелград (город)Александр ВучичМилорад ДодикООНСербская православная церковьГенеральная Ассамблея ООНВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала