https://ria.ru/20240608/dagestan-1951643752.html

Власти Дагестана обратились к жителям из-за фейков о беспилотниках

Власти Дагестана обратились к жителям из-за фейков о беспилотниках - РИА Новости, 08.06.2024

Власти Дагестана обратились к жителям из-за фейков о беспилотниках

Администрация главы Дагестана в связи с распространяемой информацией о замеченных на территории республики беспилотниках обратилась к жителям с призывом быть... РИА Новости, 08.06.2024

2024-06-08T14:57

2024-06-08T14:57

2024-06-08T14:57

специальная военная операция на украине

махачкала

общество

республика дагестан

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МАХАЧКАЛА, 8 июн - РИА Новости. Администрация главы Дагестана в связи с распространяемой информацией о замеченных на территории республики беспилотниках обратилась к жителям с призывом быть бдительными, но сохранять спокойствие и не распространять фейки. В субботу с утра в дагестанских Telegram-каналах и чатах в мессенджерах стала распространяться информация о якобы замеченных в небе над Дагестаном и надвигающихся на Махачкалу беспилотных летальных аппаратах. "Уважаемые дагестанцы! Вопросы безопасности республики находятся на контроле компетентных органов… Будьте бдительны, но сохраняйте спокойствие и не помогайте в распространении фейков", – говорится в заявлении пресс-службы главы республики. Подробная информация будет дана по результатам проверок и проведения необходимых мероприятий, добавили в пресс-службе.

https://ria.ru/20231123/dagestan-1911322711.html

махачкала

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

махачкала, общество, республика дагестан