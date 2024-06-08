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Власти Дагестана обратились к жителям из-за фейков о беспилотниках - РИА Новости, 08.06.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
14:57 08.06.2024
https://ria.ru/20240608/dagestan-1951643752.html
Власти Дагестана обратились к жителям из-за фейков о беспилотниках
Власти Дагестана обратились к жителям из-за фейков о беспилотниках - РИА Новости, 08.06.2024
Власти Дагестана обратились к жителям из-за фейков о беспилотниках
Администрация главы Дагестана в связи с распространяемой информацией о замеченных на территории республики беспилотниках обратилась к жителям с призывом быть... РИА Новости, 08.06.2024
2024-06-08T14:57
2024-06-08T14:57
специальная военная операция на украине
махачкала
общество
республика дагестан
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МАХАЧКАЛА, 8 июн - РИА Новости. Администрация главы Дагестана в связи с распространяемой информацией о замеченных на территории республики беспилотниках обратилась к жителям с призывом быть бдительными, но сохранять спокойствие и не распространять фейки. В субботу с утра в дагестанских Telegram-каналах и чатах в мессенджерах стала распространяться информация о якобы замеченных в небе над Дагестаном и надвигающихся на Махачкалу беспилотных летальных аппаратах. "Уважаемые дагестанцы! Вопросы безопасности республики находятся на контроле компетентных органов… Будьте бдительны, но сохраняйте спокойствие и не помогайте в распространении фейков", – говорится в заявлении пресс-службы главы республики. Подробная информация будет дана по результатам проверок и проведения необходимых мероприятий, добавили в пресс-службе.
https://ria.ru/20231123/dagestan-1911322711.html
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махачкала, общество, республика дагестан
Специальная военная операция на Украине, Махачкала, Общество, Республика Дагестан
Власти Дагестана обратились к жителям из-за фейков о беспилотниках

Администрация главы Дагестана призвала жителей не распространять фейки о БПЛА

© РИА Новости / Сергей РасуловВид на дагестанский город Махачкала
Вид на дагестанский город Махачкала - РИА Новости, 1920, 08.06.2024
© РИА Новости / Сергей Расулов
Вид на дагестанский город Махачкала. Архивное фото
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МАХАЧКАЛА, 8 июн - РИА Новости. Администрация главы Дагестана в связи с распространяемой информацией о замеченных на территории республики беспилотниках обратилась к жителям с призывом быть бдительными, но сохранять спокойствие и не распространять фейки.
В субботу с утра в дагестанских Telegram-каналах и чатах в мессенджерах стала распространяться информация о якобы замеченных в небе над Дагестаном и надвигающихся на Махачкалу беспилотных летальных аппаратах.
"Уважаемые дагестанцы! Вопросы безопасности республики находятся на контроле компетентных органов… Будьте бдительны, но сохраняйте спокойствие и не помогайте в распространении фейков", – говорится в заявлении пресс-службы главы республики.
Подробная информация будет дана по результатам проверок и проведения необходимых мероприятий, добавили в пресс-службе.
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Специальная военная операция на УкраинеМахачкалаОбществоРеспублика Дагестан
 
 
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